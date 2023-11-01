上海万圣节新态：耐人寻味的变装

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经历了疫情封控和经济社会跌宕，在被视为中国最西化城市的上海，今年的万圣节狂欢中，出现了不少借变装针砭时事、抒发郁闷的年轻人。
疫情期间令人谈虎色变的防疫人员“大白”出现在万圣节的惊悚游行中，似乎十分切合主题。这位“大白”手持一支巨大的棉签，让人们回想起“清零”期间里陪伴左右的核酸检测。对很多上海人来说，这段不堪回首的岁月留下了持久的伤痛。
在中国的劳资合同中，一般会把雇佣或购买服务的一方，即雇主称为“甲方”；而提供劳务的一方为“乙方”。乙方相对于甲方来说往往居于弱势地位，要满足各种要求而难以得到相应的报酬或发展机会。被打得鼻青脸肿、一脸绝望的“乙方”在万圣节的上海街头并不少见。
上海的万圣节游行中，可以发现不少“中国特色”。除了甄嬛、唐僧等中式古装人物，西方万圣节的一个核心形象“死神”，也有中国版——黑白无常。而无常帽子上的文字，也十分耐人寻味。
上海欢庆万圣节的现场，围观看风景的人多于变装者。而与欧美国家万圣节仅围绕恐怖惊悚主题不同，在上海可以见到更宽泛的视角、更多有创意的形象。有人在社交媒体上感慨“上海万圣节可比西方有意思太多了”。
参加街头万圣节的以年轻人居多。目前中国年轻人就业求职艰难，而正值国内经济增长放缓影响劳动市场前景，很多人平时也在网络上吐槽自己的沮丧。这几位显然想借万圣节化装的机会宣泄一下内心的郁闷。
尽管与往年一样，依然有人批评“过洋节”是崇洋媚外，但上海当局对今年的万圣节庆祝采取了比较宽容的态度。没有进行太多的干预和限制。目击网民发布视频和贴文称，有个别题材、行为敏感的变装者被警察驱离，包括一位“大白”和一位装扮成作家鲁迅、当街朗诵其作品的男子。
《环球时报》前主编胡锡进将上海的景象形容为万圣节的“中国化”，并呼吁社会“多给年轻人一些无拘无束的空间”。微博博主“呆若木一”写道：“上海万圣节的变装表面看是一场狂欢，但太多变装的背后都是普通人心里的一块伤，终于有机会在特定的日子里拿出来宣泄分享”。
本周，上海迎来了新冠疫情封控几年后的第一个可以庆祝的万圣节。年轻人走上街头，不仅“装神弄鬼”，而且大胆宣泄对世态的嘲讽和不满。
近日，徐州、上海等地防疫人员趁民众被隔离时进入民宅进行所谓“消杀”的视频在网络疯传。华东政法大学法学教授童之伟指官方将民众强制送往方舱隔离为非法，且无权强行进入民宅消毒后，其微博立即遭封杀。上海官员5月10日强调，将加大消杀力度，但居民可在入户消毒前主动告知需保护物品。
27日晚間，上海數百名反「清零政策」示威者與警察爆發衝突。28日凌晨，北京共千名示威者持續佔領街頭，不願散去。這一波公眾抗議浪潮，讓許多中國市民開始公開談論「禁忌話題」。
中國反封控浪潮擴及海外，德國和歐洲多國，以及美國、加拿大皆出現悼念烏魯木齊火災逝者的集會海報。台灣27日也發起聲援活動，數十人手持蠟燭、白紙於現場示威。參與民眾對中國罕見的大規模抗爭有何看法？
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