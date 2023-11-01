上海万圣节新态：耐人寻味的变装

倒霉的“乙方”

在中国的劳资合同中，一般会把雇佣或购买服务的一方，即雇主称为“甲方”；而提供劳务的一方为“乙方”。乙方相对于甲方来说往往居于弱势地位，要满足各种要求而难以得到相应的报酬或发展机会。被打得鼻青脸肿、一脸绝望的“乙方”在万圣节的上海街头并不少见。