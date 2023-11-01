上海万圣节：当鲁迅、维尼熊遇到大白

（德国之声中文网）10月31日万圣节（Halloween）之夜，来自上海街头的变装狂欢图像在中国社交媒体上疯传。人们发现，这里的参加者，不仅有化妆成传统万圣节常见的妖魔鬼怪形象的，还有不少人用创意、吐槽的方式，触碰高压之下中国社会的敏感、甚至禁忌话题。

游行人群里，惊现曾经无所不在、却已销声匿迹的防疫"大白"，手中巨大的棉签，让人们回想起"清零"期间里陪伴左右的核酸检测。

上海万圣节新态：耐人寻味的变装 “大白”重现 疫情期间令人谈虎色变的防疫人员“大白”出现在万圣节的惊悚游行中，似乎十分切合主题。这位“大白”手持一支巨大的棉签，让人们回想起“清零”期间里陪伴左右的核酸检测。对很多上海人来说，这段不堪回首的岁月留下了持久的伤痛。

上海万圣节新态：耐人寻味的变装 倒霉的“乙方” 在中国的劳资合同中，一般会把雇佣或购买服务的一方，即雇主称为“甲方”；而提供劳务的一方为“乙方”。乙方相对于甲方来说往往居于弱势地位，要满足各种要求而难以得到相应的报酬或发展机会。被打得鼻青脸肿、一脸绝望的“乙方”在万圣节的上海街头并不少见。

上海万圣节新态：耐人寻味的变装 中西结合 上海的万圣节游行中，可以发现不少“中国特色”。除了甄嬛、唐僧等中式古装人物，西方万圣节的一个核心形象“死神”，也有中国版——黑白无常。而无常帽子上的文字，也十分耐人寻味。

上海万圣节新态：耐人寻味的变装 感受气氛 上海欢庆万圣节的现场，围观看风景的人多于变装者。而与欧美国家万圣节仅围绕恐怖惊悚主题不同，在上海可以见到更宽泛的视角、更多有创意的形象。有人在社交媒体上感慨“上海万圣节可比西方有意思太多了”。

上海万圣节新态：耐人寻味的变装 内卷遇上不景气 参加街头万圣节的以年轻人居多。目前中国年轻人就业求职艰难，而正值国内经济增长放缓影响劳动市场前景，很多人平时也在网络上吐槽自己的沮丧。这几位显然想借万圣节化装的机会宣泄一下内心的郁闷。

上海万圣节新态：耐人寻味的变装 欢迎捣乱 尽管与往年一样，依然有人批评“过洋节”是崇洋媚外，但上海当局对今年的万圣节庆祝采取了比较宽容的态度。没有进行太多的干预和限制。目击网民发布视频和贴文称，有个别题材、行为敏感的变装者被警察驱离，包括一位“大白”和一位装扮成作家鲁迅、当街朗诵其作品的男子。

上海万圣节新态：耐人寻味的变装 狂欢疗伤？ 《环球时报》前主编胡锡进将上海的景象形容为万圣节的“中国化”，并呼吁社会“多给年轻人一些无拘无束的空间”。微博博主“呆若木一”写道：“上海万圣节的变装表面看是一场狂欢，但太多变装的背后都是普通人心里的一块伤，终于有机会在特定的日子里拿出来宣泄分享”。



一则视频中，一位装扮成作家鲁迅的年轻男士，当街朗诵其作品，内容竟是"愿中国青年都摆脱冷气，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发声的发声。"

更大胆的是，一女子身上贴满白纸走在大街上；还有人扮成维尼熊。



变装者嘲讽对象还包括直播明星"李佳奇"、歌手"那英"、吴京扮演的《战狼》主角等。

吸引人们注意的形象还有自嘲为被收割压榨的"韭菜"、维权无门的"乙方"和诉苦求职艰难的大学毕业生。

与往年一样，依然有人批评"过洋节"是崇洋媚外。《环球时报》前主编胡锡进将上海的景象形容为万圣节的"中国化"，并呼吁社会"多给年轻人一些无拘无束的空间"。

微博博主"呆若木一"写道："上海万圣节的变装表面看是一场狂欢，但太多变装的背后都是普通人心里的一块伤，终于有机会在特定的日子里拿出来宣泄分享"。

(综合报道)

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