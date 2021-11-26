 上市不到半年 滴滴将从美国下市转赴香港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

上市不到半年 滴滴将从美国下市转赴香港

滴滴6月底才在纽约证交所上市，如今却宣布将准备从美国下市，这是迫於中国政府的压力所做的决定吗？滴滴出行12月2日的股价收在7.8美元，已较6月底的上市发行价大跌逾4成。

China Fahrdienstleister Didi

DW.COM

中国政府持续整顿国内互联网巨头，彭博社报道，中国监管机构已要求6月才在纽约上市的滴滴出行研拟下市计划，来保护敏感数据不被外流。

阿里巴巴的马云是近期中共打击私企的第一个目标。现在，滴滴出行、美团外卖、新东方、好未来和高途等等企业一一遭到重击。全球投资者也对此感到不安。

“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。

（德国之声中文网）中国叫车服务巨头滴滴出行周五（12月3日）表示，将从纽约证券交易所下市，并寻求在香港上市。该公司在微博上宣布了这一消息，它写道：「经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。 」

《纽约时报》指出，滴滴下市的决定可能会激怒投资者，他们曾在该公司上市时帮助推高股价。目前中美两国的官员都对中国公司与华尔街之间的接触，愈发感到怀疑，而中国则正在收紧对私营科技行业的控制。

滴滴今年6月30日才在纽约证交所上市，每股定价14美元，是继2014年阿里巴巴赴美上市後，规模最大的中国公司IPO（首次公开募股）案，却旋即遭国家网信办调查，在美国上市後4天，旗下25款App在中国全面下架。

知情人士曾向彭博社表示，滴滴若改在香港上市，发行价可能会比在美国的股价更低。滴滴出行12月2日的股价收在7.8美元，已较6月底的上市发行价大跌逾4成。

路透社报导称，滴滴出行后来在一份英文声明中说，其董事会已经批准了这个决定。它指出：「公司未来将在适当的时候，按照必要的程序，组织一次股东大会，对上述事项进行表决。」

路透社上周援引消息人士的话报道说，由于对数据安全的担忧，中国监管机构已向滴滴的高层管理人员施压，要求他们制定从纽约证券交易所下市的计划。

报道称，滴滴还准备在年底前在中国重新推出其应用程序，因为预计中国政府对该公司的网络安全调查届时将结束。

迫於中国压力？

消息人士告诉路透社，过去，尽管中国监管机构敦促滴滴暂停上市，同时对其数据做法进行网络安全审查，但该公司还是继续推进其在纽约上市。

滴滴当时不顾监管部门要求其在上市前确保数据安全的要求，逕行在纽约发行股票的举动，引发了中国政府愤怒。

滴滴过去曾因在中国击败美国的优步而受到赞扬，如今却成为中国政府在网路企业的整顿风潮中关键的打击对象。

彭博社指出，对北京而言，这些网路巨头遊走在法律边缘，积累了大量财富，造就了掌握权势的亿万富翁，并在此过程中使本地和外国投资者致富。这对正在推广「共同富裕」理念的中国当局来说，是不能容忍的事。

(路透社、彭博社、纽约时报)

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

HANGZHOU, CHINA - JULY 5, 2021 - The Didi logo of Didi Inc is seen in Hangzhou, Zhejiang Province, China, July 5, 2021. On July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China issued a notice on the removal of the Didi Chuxing App. In response, Didi Chuxing said that it had suspended new user registration on July 3 and that its App would be taken down and corrected in strict accordance with the requirements of relevant authorities. Users who have downloaded the App can use it as normal, and passengers' travel and drivers' orders will not be affected.

美媒：防数据洩露 中国要求滴滴從美国下市 26.11.2021

中国政府持续整顿国内互联网巨头，彭博社报道，中国监管机构已要求6月才在纽约上市的滴滴出行研拟下市计划，来保护敏感数据不被外流。

BEIJING, CHINA - DECEMBER 24, 2020 - The Alibaba logo is seen in front of Alibaba's Wangjing office in Chaoyang district, Beijing, China, Dec. 24, 2020. Alibaba's Beijing headquarters is expected to achieve a structural cap in August.

新一批反垄断罚单：阿里、腾讯等又上榜 20.11.2021

北京对中国科技巨头的监管力度只增不减，阿里巴巴、百度、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网企业又被处以新的罚款。

FILE - In this April 30, 2021, file photo, workers walk by the logo of Meituan during an Internet Technology Expo in Beijing. Shares in Meituan, Chinaâ€™s largest food delivery platform, have tumbled Tuesday, May 11, 2021 after its CEO posted -and then deleted - an ancient poem in a move widely seen as criticism of the Chinese government. Authorities are investigating the company over allegations of anti-monopolistic behavior, part of a wider crackdown on technology companies. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

反垄断调查未结束 美团透露：恐获天价罚款 31.08.2021

中国食品外卖巨头美团4月起遭监管部门调查是否涉嫌垄断行为。虽调查仍在进行，美团却在季报中透露，恐怕将被处以天价罚款。

广告

媒体看中国

China chinesische Tennisspielerin Peng Shuai

德语媒体：是谁弃彭帅于不顾？

欧盟外交和安全政策高级代表办公室对彭帅表示团结，并要求中方保证彭帅的自由和不受胁迫。《法兰克福汇报》发表评论指出，相关声明也间接点出了彭帅风波中国际奥委会所扮演的不光彩角色。  