上市不到半年 滴滴将从美国下市转赴香港

（德国之声中文网）中国叫车服务巨头滴滴出行周五（12月3日）表示，将从纽约证券交易所下市，并寻求在香港上市。该公司在微博上宣布了这一消息，它写道：「经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。 」

《纽约时报》指出，滴滴下市的决定可能会激怒投资者，他们曾在该公司上市时帮助推高股价。目前中美两国的官员都对中国公司与华尔街之间的接触，愈发感到怀疑，而中国则正在收紧对私营科技行业的控制。

滴滴今年6月30日才在纽约证交所上市，每股定价14美元，是继2014年阿里巴巴赴美上市後，规模最大的中国公司IPO（首次公开募股）案，却旋即遭国家网信办调查，在美国上市後4天，旗下25款App在中国全面下架。

知情人士曾向彭博社表示，滴滴若改在香港上市，发行价可能会比在美国的股价更低。滴滴出行12月2日的股价收在7.8美元，已较6月底的上市发行价大跌逾4成。

路透社报导称，滴滴出行后来在一份英文声明中说，其董事会已经批准了这个决定。它指出：「公司未来将在适当的时候，按照必要的程序，组织一次股东大会，对上述事项进行表决。」

路透社上周援引消息人士的话报道说，由于对数据安全的担忧，中国监管机构已向滴滴的高层管理人员施压，要求他们制定从纽约证券交易所下市的计划。

报道称，滴滴还准备在年底前在中国重新推出其应用程序，因为预计中国政府对该公司的网络安全调查届时将结束。

迫於中国压力？

消息人士告诉路透社，过去，尽管中国监管机构敦促滴滴暂停上市，同时对其数据做法进行网络安全审查，但该公司还是继续推进其在纽约上市。

滴滴当时不顾监管部门要求其在上市前确保数据安全的要求，逕行在纽约发行股票的举动，引发了中国政府愤怒。

滴滴过去曾因在中国击败美国的优步而受到赞扬，如今却成为中国政府在网路企业的整顿风潮中关键的打击对象。

彭博社指出，对北京而言，这些网路巨头遊走在法律边缘，积累了大量财富，造就了掌握权势的亿万富翁，并在此过程中使本地和外国投资者致富。这对正在推广「共同富裕」理念的中国当局来说，是不能容忍的事。

(路透社、彭博社、纽约时报)

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