上合组织虚拟峰会 习普同框出席

（德国之声中文网）由印度主办的上合组织SCO线上峰会本周二召开（7月4日），本次峰会会为伊朗和白俄罗斯加入组织铺路。上个月新德里宣布峰会将以虚拟形式举行，并未给出进一步的理由。值得关注的是，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京也参加会议。这是瓦格纳兵变后，普京首次出席国际活动。

法新社指出，习近平在讲话中呼吁成员国增进团结互信，抵制单边制裁。根据中国官媒新华社，他表示这次会议彰显上和大家庭的生机活力。他表示：“我们要肩负起时代赋予的重任，牢记初心使命，坚持团结协作，为维护世界和平与发展注入更多确定性和正能量。”

普京对上合组织表示感谢，他说：“俄罗斯正自信抵制并将继续抵制外部的压力、制裁和挑衅”。根据俄罗斯卫星通讯社，他还表示俄方支持白俄罗斯尽快完成加入上合组织的进程：“我相信白俄罗斯的加入将对组织的发展产生积极影响。”

上海合作组织组织的前世今生 在上海创立 上海合作组织（简称“上合组织”）成立于2001年，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。 2001年6月15日，六国元首签署了《上海合作组织成立宣言》和《关于打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的上海公约》，上海合作组织正式成立。2002年6月7日，上合组织第二次首脑会晤在圣彼得堡举行。图为2002年1月中国国家主席江泽民在北京会见参加上合组织部长理事会的俄罗斯外长伊万诺夫。

上海合作组织组织的前世今生 中俄主导 上合组织是首次以中国城市命名的政府间国际组织。据该组织的官方信息，其宗旨是加强各成员国之间的相互信任与睦邻友好；鼓励各成员国在政治、经贸、科技、文化、教育等领域的合作；共同致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。中国和俄罗斯一直是该组织的主导力量。图为中国国家主席胡锦涛和俄罗斯总统普京2007年8月在吉尔吉斯斯坦比什凯克的上合组织峰会上。

上海合作组织组织的前世今生 反恐演习 9-11恐怖袭击事件发生之后不久成立的上合组织，其关注的重点议题是区域安全问题和打击恐怖主义。2003年8月，上海合作组织首次在哈萨克斯坦和中国境内举行多国联合反恐军事演习。之后每两年举行一次名为“和平使命”的联合军演。2018年8月，演习在俄罗斯举行（图）。

上海合作组织组织的前世今生 首度扩容 2017年6月在哈萨克斯坦的阿斯塔纳举行的上合组织峰会上，完成了该组织的首度扩容，印度和巴基斯坦正式加入，成员国数量增加到8个。图为印度总理莫迪与俄罗斯总统普京在峰会上。

上海合作组织组织的前世今生 上海-塔什干 上海合作组织有两个常设机构，分别是设于中国首都北京的“上合组织秘书处”，以及设于乌兹别克斯坦首都塔什干（图）的“地区反恐怖机构执行委员会”。

上海合作组织组织的前世今生 向中东扩展 2021年7月，上合组织峰会在塔吉克斯坦杜尚别举行（图）。当年稍后，启动接收伊朗为成员的程序，并吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。除这三国外，上合组织已有6个“对话伙伴”（亚美尼亚、阿塞拜疆、柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其），以及3个观察员国（阿富汗、白俄罗斯和蒙古）。

上海合作组织组织的前世今生 普京不可多得的舞台 2022年二月，俄罗斯发动了对乌克兰的侵略战争。上合组织成员中国和印度始终拒绝加入西方制裁俄罗斯的行列，并且增加了俄罗斯石油及天然气的购买量，帮助莫斯科缓解西方制裁的影响。出席9月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会，成为普京在国际舞台亮相不可多得的机会，并显示其并不孤立。图为普京与习近平、蒙古国总统呼日勒苏赫在峰会上。

上海合作组织组织的前世今生 印度做东 线上峰会 今年的上合组织峰会的主办国是印度，会议于7月4日以线上方式举行。印度外交部官员透露，伊朗和白俄罗斯预计将在新德里峰会上加入上合组织。这是该组织成员国元首第二次线上峰会。第一次是2020年因新冠疫情影响，原定在圣彼得堡举行的峰会改为线上举行。



由中俄主导的上合组织2001年6月15日在上海成立，成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、印度、巴基斯坦等。该组织被视为一个与西方结构抗衡的政治、经济和安全组织。

伊朗料将在峰会上被接纳为成员国。白俄罗斯获得成员国地位的义务备忘录也将得到签署，为之后白俄罗斯成为成员国铺路。如果这两个拥有观察员身份并与莫斯科保持密切联系的国家成为上合组织成员，该组织将在欧洲和亚洲扩大其势力范围。

印度总理莫迪受美国总统拜登邀请，在两周前赴美访问，两国宣称彼此是“世界上最亲密的伙伴之一”。除了SCO峰会，印度今年也是G20的轮值主席国。由于去年莫斯科入侵乌克兰以及北京在全球地缘政治舞台上日益强硬，导致西方国家与俄罗斯以及与中国的关系紧张，印度在外交上走了一条决策艰难的路线。普京上周与莫迪通了电话，讨论瓦格纳兵变事件的后果。在讨论中，莫迪再次呼吁通过对话和外交途径解决俄乌危机。普京和习近平预计会在9月前往新德里参加G20峰会。美国总统拜登和其他成员国领导人也会出席。印度拒绝将俄乌战争的责任归咎于俄罗斯，并大幅增加对俄罗斯石油的购买，使双边贸易创下新纪录，这激怒了一些西方国家。

本次峰会也是去年11月中印领导人在上次G20峰会之后，莫迪和习近平首次共同出席。这两个拥有核武器的亚洲国家的关系近3年来因为边界之争关系并不融洽。这次峰会还会讨论阿富汗、恐怖主义、地区安全、气候变化等各种议题。

（法新社，路透社等）



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