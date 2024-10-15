上合组织巴基斯坦峰会召开 安全阴云笼罩

中国总理李强10月14日在巴基斯坦为中资修建的瓜达尔新机场举行了竣工启用仪式。该机场是中巴经济走廊项目的一部分，该项目遭到俾路支省分裂武装分子的反对。李强此行的主要目的是参加10月15日开始的上合组织峰会。

（德国之声中文网）李强在巴基斯坦首都伊斯兰堡与巴基斯坦总理谢里夫(Shehbaz Sharif)以视频连线的方式共同主持竣工仪式。此外，两人还见证了多项旨在加强中巴经贸关系协议的签署。

中国总理在仪式现场表示，中方将继续与巴基斯坦携手合作，开展包括瓜达尔新机场在内的各个合作项目。谢里夫则大加赞赏“来自中国兄弟的礼物”，认为这是“中巴经济走廊的又一项荣誉”。他同时也向李强保证，巴方将与中方密切合作确保中国员工在巴基斯坦的安全。

就在10月6日，两名中国工人在巴基斯坦西南部遭到武装分子杀害。根据信德省地方政府发布的消息，10月6日23时左右，一辆油罐车在卡拉奇机场高速路上发生爆炸。分离主义武装“俾路支解放军(BLA)”发表声明称，他们袭击了一支从卡拉奇国际机场方向驶出的、搭载中国高级工程师和投资者的车队。在事件中，还有一名中国公民和数名巴基斯坦公民受伤。

卡拉奇同俾路支省交界，而俾路支则是巴基斯坦最大、同时也是最贫穷的省份。在中巴经济走廊的框架内，该省获得了数十亿美元的资金，用于交通、能源和其他基础设施的建设。为争取独立，俾路支解放军正在开展反政府武装斗争。该组织指责巴勒斯坦政府允许外来势力疯狂掠夺俾路支地区丰富的矿产等自然资源。

在瓜达尔新机场竣工仪式前几个小时，巴基斯坦信息部长塔拉尔(Attaullah Tarar)表示，巴方仍在持续调查中国工人在卡拉奇遇害案件。中国外交部也在同一天表示，中方调查人员已经抵达巴基斯坦并与当地官员会晤。

中巴经济走廊项目于2015年启动，旨在扩大中国在巴基斯坦、中亚和南亚地区的贸易联系和影响力。中国可从新疆经该走廊到巴基斯坦的瓜达尔港，大大缩短了通达印度洋的运输距离和时间，而且可以避开有争议的马六甲海峡咽喉。与此同时，巴基斯坦也将从这条由中国资助的长达2000公里的走廊中受益，促进当地贸易、基础设施和工业的发展。图为中巴经济走廊项目框架内的Thar煤电厂一期工程, 已经在2023年初投产 图像来源: Thar Coal Company/XinHua/dpa/picture alliance

今年3月，巴基斯坦西北部一个水坝项目的5名中国工程师也遭到自杀式袭击者刺杀，导致项目一度陷入停顿。

这些袭击事件，也让10月15日在伊斯兰堡召开的上合组织峰会蒙上阴影。就在前一天，开伯尔-普什图省班努区一处警察局遭到袭击，至少有四名警察和五名叛乱分子丧生。目前尚无人声称对此负责，但怀疑很可能落在巴基斯坦塔利班身上，该组织经常在全国各地袭击安全部队。

上合峰会 印度外长罕见访巴

除了东道主巴基斯坦以及中国的总理，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、伊朗等其他8个成员国也都派高官出席上合组织会议。为了确保安全，巴基斯坦当局在首都伊斯兰堡街头部署了军队，并且在最近几个星期镇压了反政府抗议活动和异议人士，还出台了限制抗议活动的新法规。

上合组织十国的总人口超过全球人口的40%，GDP则占全球经济总量的三成左右。

巴基斯坦：本土产品不敌“中国制造” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此次上合组织峰会的另一个看点是印度外长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)也罕见地来到了宿仇巴基斯坦。不过，印度方面已经表示，外长此行不会讨论印巴双边关系，而是专注于上合组织相关的多边事务。

在接受德国之声采访时，华盛顿伍德罗·威尔逊国际学者中心的南亚问题专家库格曼(Michael Kugelman)则认为，印度外长赴巴基斯坦出席峰会至少能够“间接地促进双边关系”，说明“印巴关系已经稳定到新德里愿意让苏杰生参加峰会的程度。”

（综合报道）

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