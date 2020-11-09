上合组织峰会低调落幕 中印互动引关注

(德国之声中文网) 上海合作组织成员国在11月10日召开元首理事会，席间除了中国国家主席习近平发表谈话外，外界最关注的是印度总理莫迪的态度。这是两国在边界拉达克地区发生严重冲突以来首次同台。

习近平在会议上再次重申多边主义的重要性，强调组织国要强抗疫合作。他说：「要支持世界卫生组织发挥关键领导作用，反对将疫情政治化、病毒标签化，共同抵制『政治病毒』。」

这番谈话很明显是针对特朗普宣布退出世卫，以及大选期间把「中国病毒」挂在嘴边的回应。

他也强调，「反对外部势力以任何借口干涉成员国内政」，并再次推广「一带一路」倡议。

习近平在最后提到：「中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。」再次提及中国国内国际双循环的新经济模式。

虽然习近平表示「要积极利用各种媒介，广泛宣传本组织发展成就」，但本次会议并未受到广泛报导，反而是印度总理在会上的表态成为焦点。

印度向中国与巴基斯坦喊话

根据印媒NDTV，《印度时报》、今日印度等报导，印度总理莫迪在会议中表示，「有国家违背《上海合作组织宪章》的精神，试图将双边问题纳入议程。」

他说：「印度认为，要加强互联互通，重要的是我们要在尊重彼此主权和领土完整的前提下向前迈进。」

除了回应在拉达克的中印边境冲突之外，NDTV分析，莫迪这次谈话主要在抗议中巴经济走廊 (CPEC)这项长达3000公里的大规模基础设施计划。该项目连接中国西部的喀什和巴基斯坦的瓜达尔港，并穿过巴基斯坦占领的克什米尔。

印度政府去年把印度控制克什米尔纳入中央直辖区引起极大争议，后续又传出巴基斯坦可能宣布把巴基斯坦控制克什米尔划为一省。印媒大篇幅报导，巴基斯坦相关回应背后有老大哥中国指点。

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