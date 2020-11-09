 上合组织峰会低调落幕 中印互动引关注 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

上合组织峰会低调落幕 中印互动引关注

中国过去经常要求他国尊重其主权与领土完整。但在这次刚刚落幕的上海合作组织成员国元首理事会上，却是印度向中国这么喊话。

China - Narendra Modi und Xi Jinping (Reuters/Handout)

印度总理莫迪与中国国家主席习近平过去多次会晤。图为2018年4月两人在武汉搭船互动的画面。2020年6月中印爆发边境冲突之后，两国关系急转直下，甚至一度濒临战争边缘。

(德国之声中文网) 上海合作组织成员国在11月10日召开元首理事会，席间除了中国国家主席习近平发表谈话外，外界最关注的是印度总理莫迪的态度。这是两国在边界拉达克地区发生严重冲突以来首次同台。

习近平在会议上再次重申多边主义的重要性，强调组织国要强抗疫合作。他说：「要支持世界卫生组织发挥关键领导作用，反对将疫情政治化、病毒标签化，共同抵制『政治病毒』。」

这番谈话很明显是针对特朗普宣布退出世卫，以及大选期间把「中国病毒」挂在嘴边的回应。

他也强调，「反对外部势力以任何借口干涉成员国内政」，并再次推广「一带一路」倡议。

习近平在最后提到：「中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。」再次提及中国国内国际双循环的新经济模式。

虽然习近平表示「要积极利用各种媒介，广泛宣传本组织发展成就」，但本次会议并未受到广泛报导，反而是印度总理在会上的表态成为焦点。

China Gipfel Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Qingdao (Reuters/Sputnik/Kremlin/D. Azarov)

上海合作组织前身为上海五国会晤机制，包括中国、俄羅斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦。2001年上海合作组织正式成立后，乌兹别克斯坦加入。印度和巴基斯坦在2017年同时加入。图为2018年峰会画面。

DW.COM

在上周传出推特的地图资讯将部分印度边境领土标示为中国领土後，推特高层28日出席印度议会的委员会进行说明。但印度国会议员认为，推特的解释并不充足。

拉达克山区成为中印边境冲突的前哨战。中国多年来在该地区积极建设，在后勤补给更具优势，印度有意追赶进度，近年加快施工速度。

印度和巴基斯坦在克什米尔争端中都希望赢得中国的支持。双方外长各自访问北京后，谁能得到这个强大邻国的声援? 德国之声专访两位专家分析最新的局势。

印度向中国与巴基斯坦喊话

根据印媒NDTV，《印度时报》、今日印度等报导，印度总理莫迪在会议中表示，「有国家违背《上海合作组织宪章》的精神，试图将双边问题纳入议程。」

他说：「印度认为，要加强互联互通，重要的是我们要在尊重彼此主权和领土完整的前提下向前迈进。」

除了回应在拉达克的中印边境冲突之外，NDTV分析，莫迪这次谈话主要在抗议中巴经济走廊 (CPEC)这项长达3000公里的大规模基础设施计划。该项目连接中国西部的喀什和巴基斯坦的瓜达尔港，并穿过巴基斯坦占领的克什米尔。

印度政府去年把印度控制克什米尔纳入中央直辖区引起极大争议，后续又传出巴基斯坦可能宣布把巴基斯坦控制克什米尔划为一省。印媒大篇幅报导，巴基斯坦相关回应背后有老大哥中国指点。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Grenzkonflikt China Indien

中印边境对峙持续  第八轮会谈无突破 09.11.2020

与上一轮会谈一样，这次最新会谈也没有实质进展，中印双方对峙将维持多久？

Angela Merkel zur US Wahl 2020 Joe Biden

多国元首贺拜登胜选 北京表态谨慎 08.11.2020

民主党候选人拜登赢得美国总统大选之后，包括英、德、法在内的盟友国家领导人纷纷积极回应，台湾总统蔡英文也发推文祝贺。北京方面目前表态谨慎，仅称“将按照国际惯例办理”；克里姆林宫方面则表示，俄总统普京将等待美国大选官方结果公布后对胜者表示祝贺。

Grenzkonflikt China Indien

中印部队度严冬: 温室种枸杞vs无人机送粮 26.09.2020

中印继续在拉达克（Ladakh）边境地区对峙，随着严冬将至，气温可降至零下40度，大大考验双方的后勤保障能力。

广告

媒体看中国

China USA Treffen Joe Biden bei Xi Jinping in Peking (Reuters)

德语媒体：中国何以迟迟不向拜登祝贺？

世界各主要国家对民主党人拜登参选获胜表达祝贺之际，中国官方却迟迟不肯表态。而在四年前特朗普当选之际，中国曾是最先发去贺电的国家之一。  