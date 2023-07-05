上合組織添新成員 中俄欲擴大影響力

（德國之聲中文網）由印度主辦的上海合作組織（SCO）線上峰會落幕，會後成員國在《新德里宣言》聲明，反對以「集團化、意識形態化和對抗性思維」來解決問題；一方面強調深化全球與區域合作，一方面也重申「不針對其他國家和國際組織」。

根據中國官媒新華社週三（7月5日）發表的中文版宣言，上合組織雖未直接提及「北約擴張」和西方各國對烏克蘭的軍援，但批評了「個別國家或國家集團單方面不受限制地加強全球反導系統」，稱這是「以犧牲他國安全為代價謀求自身安全」，因此「不可接受」。

週二（4日）的峰會上，上合組織正式納入伊朗為第9個成員國。彭博社稱，伊朗正逐漸擺脫外交上的孤立，除了跟俄國建立重要的軍事聯盟，也恢復與沙特阿拉伯的外交關係，並促使其盟友向以色列發射導彈。

上合組織也批准簽署白俄羅斯加入的備忘錄，該國預計於2024年加入。現階段，上合組織由中國與俄羅斯主導，其他成員國包含印度、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦。

路透社指出，在上合組織尋求擴大區域勢力、抗衡西方之際，增加成員國提高了該組織的份量。從俄國總統普京和中國國家主席習近平的發言，更可看出該組織亟欲增強影響力。

普京和習近平說了什麼？

自上個月俄國僱傭兵集團瓦格納叛亂以來，這是普京第一次現身國際會議場合，欲藉此安撫上合組織成員，向其傳達俄國穩定團結、普京仍握有控制權的訊息。根據俄國官媒塔斯社，普京稱「俄國人前所未有的團結」、政界與社會皆「站在一起對抗武裝叛變的企圖」。

美聯社指出，俄烏戰爭之後，普京也試圖向西方世界展現「俄國並未被孤立」的印象。在上合組織演說時，普京批評了西方社會對俄國的制裁，稱此為一場針對俄國的「混合戰」，並強調俄國將繼續對抗「外部壓力、制裁與挑釁性的煽動」。

習近平演說則反對「霸權霸道霸凌行徑」，主張要擴大上合組織的「朋友圈」，並構建「對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係」。據新華社公布的致詞稿，習近平重申應「高度警惕外部勢力在本地區煽動『新冷戰』」，並反對他國「干涉內政、策動顏色革命」。

如同普京，習近平也主張應打造反對強權的世界秩序。習近平還建議擴大上合組織的「國家本幣結算份額」。這種做法意指貿易雙方各使用本國貨幣進行雙邊貿易結算；俄國在俄烏戰爭以來遭受歐美制裁，此舉有利於其避用美元。

上海合作组织组织的前世今生 在上海创立 上海合作组织（简称“上合组织”）成立于2001年，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。 2001年6月15日，六国元首签署了《上海合作组织成立宣言》和《关于打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的上海公约》，上海合作组织正式成立。2002年6月7日，上合组织第二次首脑会晤在圣彼得堡举行。图为2002年1月中国国家主席江泽民在北京会见参加上合组织部长理事会的俄罗斯外长伊万诺夫。

上海合作组织组织的前世今生 中俄主导 上合组织是首次以中国城市命名的政府间国际组织。据该组织的官方信息，其宗旨是加强各成员国之间的相互信任与睦邻友好；鼓励各成员国在政治、经贸、科技、文化、教育等领域的合作；共同致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。中国和俄罗斯一直是该组织的主导力量。图为中国国家主席胡锦涛和俄罗斯总统普京2007年8月在吉尔吉斯斯坦比什凯克的上合组织峰会上。

上海合作组织组织的前世今生 反恐演习 9-11恐怖袭击事件发生之后不久成立的上合组织，其关注的重点议题是区域安全问题和打击恐怖主义。2003年8月，上海合作组织首次在哈萨克斯坦和中国境内举行多国联合反恐军事演习。之后每两年举行一次名为“和平使命”的联合军演。2018年8月，演习在俄罗斯举行（图）。

上海合作组织组织的前世今生 首度扩容 2017年6月在哈萨克斯坦的阿斯塔纳举行的上合组织峰会上，完成了该组织的首度扩容，印度和巴基斯坦正式加入，成员国数量增加到8个。图为印度总理莫迪与俄罗斯总统普京在峰会上。

上海合作组织组织的前世今生 上海-塔什干 上海合作组织有两个常设机构，分别是设于中国首都北京的“上合组织秘书处”，以及设于乌兹别克斯坦首都塔什干（图）的“地区反恐怖机构执行委员会”。

上海合作组织组织的前世今生 向中东扩展 2021年7月，上合组织峰会在塔吉克斯坦杜尚别举行（图）。当年稍后，启动接收伊朗为成员的程序，并吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。除这三国外，上合组织已有6个“对话伙伴”（亚美尼亚、阿塞拜疆、柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其），以及3个观察员国（阿富汗、白俄罗斯和蒙古）。

上海合作组织组织的前世今生 普京不可多得的舞台 2022年二月，俄罗斯发动了对乌克兰的侵略战争。上合组织成员中国和印度始终拒绝加入西方制裁俄罗斯的行列，并且增加了俄罗斯石油及天然气的购买量，帮助莫斯科缓解西方制裁的影响。出席9月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会，成为普京在国际舞台亮相不可多得的机会，并显示其并不孤立。图为普京与习近平、蒙古国总统呼日勒苏赫在峰会上。

上海合作组织组织的前世今生 印度做东 线上峰会 今年的上合组织峰会的主办国是印度，会议于7月4日以线上方式举行。印度外交部官员透露，伊朗和白俄罗斯预计将在新德里峰会上加入上合组织。这是该组织成员国元首第二次线上峰会。第一次是2020年因新冠疫情影响，原定在圣彼得堡举行的峰会改为线上举行。



印度在外交上「走鋼索」

本屆上合組織峰會2週前，印度總理莫迪（Narendra Modi）曾赴美國事訪問，會晤美國總統拜登，當時美印雙方強調彼此是「世界上最親密的夥伴之一」。

印度今年同時身為上合組織與二十國集團（G20）峰會的輪值主席，有如在西方國家和中俄之間走外交上的鋼索。隨著近年印度與中國的關係惡化，印度也逐步靠攏美國，尋求抗衡中國影響力。

這次峰會，除了印度以外，上合組織所有成員國皆表示支持中國的「一帶一路」倡議。據美聯社報導，印度反對是因該倡議涵蓋範圍包含喀什米爾地區，而印度在該區與巴基斯坦有主權爭議。

印度與俄羅斯的關係則引發西方疑慮。俄烏戰爭以來，印度避免將戰爭歸咎於俄國，並持續購買俄國石油。去年上合組織峰會期間，莫迪對普京說，現在不是戰爭的年代；路透社指出，這是印度最為直接與俄國討論俄烏戰爭的一次。

今年9月印度將主辦G20峰會，普京與習近平皆預計出席，拜登可能也會到場。

（綜合報導）

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