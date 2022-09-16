上合峰会 中俄试图拉拢邻国改写国际规则

（德国之声中文网）俄乌战争爆发以来，同为上合组织成员国的中国、印度始终拒绝加入西方制裁俄罗斯的行列，并且增加了俄罗斯石油及天然气的购买量，帮助莫斯科缓解西方制裁的影响。就在峰会期间，普京还透露，他和习近平"讨论了在当前条件下我们应该做什么，以有效地反击西方施加的非法限制"。

不过，中印两国对俄罗斯的支持并非无条件的。印度总理莫迪在峰会期间与俄罗斯总统普京进行双边会晤时表示："阁下，我所知道的是：当今的时代不是战争的时代。"普京则回答说，他知晓印度对俄乌冲突的一再担忧，俄方"将尽最大努力尽快结束这一局面"。他还指责坚持要求俄军撤离占领区的乌克兰方面"拒绝谈判"。

而在9月15日，普京在与中国国家主席习近平会晤时也有类似的表态。他对中方的"平衡立场"表示"赞赏"，也对中方担忧乌克兰局势表示"理解"，强调俄方准备讨论中国对乌克兰问题的"关切"。

就中国、印度领导人对俄乌冲突的这些表态，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)在华盛顿对媒体表示："从中国以及印度听到的声音，反应了全世界对俄罗斯侵略乌克兰之后果的担忧。我认为这增加了要求俄方结束侵略的压力。"

上合组织并不团结

不过，普京在9月16日峰会结束后的新闻发布会上表示，"解放"乌克兰整个东部的顿巴斯地区仍然是俄罗斯的主要军事目标，他认为没有必要对其进行修改。"我们并不着急。我们在顿巴斯的进攻行动本身并没有停止。它们正在以缓慢的速度进行......俄罗斯军队正在占领越来越多的新领土。"

对于普京而言，此次在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会，是向全球发出"俄罗斯并未被孤立"之讯号的契机；正谋求在10月中共党代会上获得连任的习近平，则试图证明自己是一个活跃在国际舞台上的政治家。峰会上，俄方重点强调要打造"替代以西方为中心的组织"，而恼怒于美国不断提升支持台湾力度的北京，则呼吁"重塑国际政治体系"，"放弃零和博弈与集团政治"。

习近平还在演讲中表示，中亚各国不应让外来者破坏他们的稳定，"我们应该防止外部力量煽动颜色革命"。美联社在报道中指出，习近平的这一警告反映了北京的焦虑，即西方对民主和人权人士的支持是颠覆中共以及其他威权政府的阴谋。

对于中国而言，中亚地区的邻国有着很高的地缘战略价值。他们是中国"一带一路"倡议的关键国家，其政权稳定与否对中国的外交战略乃至新疆境内的治安形势都有着重大影响。

不过，习近平以及普京拉拢中亚邻国共同改写国际规则的努力是否能够奏效，还是一个未知数。囊括了中国、俄罗斯、中亚四国、印度、巴基斯坦的上合组织，也并非是团结一致的对抗西方联盟：中国、巴基斯坦与印度都存在着不小的边境摩擦；而吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦近期刚刚发生了流血边境冲突，造成了人员伤亡，两国领导人可以说是被"强迫"参加峰会并下令军队撤离。

（美联社、法新社）

习近平新冠后国外首秀第一步“踏空”

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