上合会议期间 巴基斯坦限制中国人出行

上周日（10月6日）卡拉奇国际机场附近发生导致两名中国工程师死亡的袭击事件之后，巴基斯坦当局计划在下周举行的上合组织会议期间限制中国公民的出行。中国国务院总理李强预计将在会议前抵达伊斯兰堡。

（德国之声中文网）路透社援引三名安全官员和一份内部安全报告称，巴基斯坦当局计划在下周举行的上合组织会议期间限制中国公民的出行，此举针对该国激进组织以中国公民为目标而造成的安全风险。

此决定是在上周日（10月6日）发生的一起爆炸事件后作出的。该爆炸事件发生在巴基斯坦卡拉奇国际机场附近，导致两名中国工程师死亡，分离主义武装组织俾路支解放军 (BLA) 声称对此负责。

上合组织由包括中国、印度、伊朗和俄罗斯在内的九个正式成员国组成，会议定于10月15日和16日在伊斯兰堡举行。中国国务院总理李强预计将在会议前抵达伊斯兰堡。

路透社看到的警报文件称，"已收到有关部门的命令，要求在10月14日至17日期间，停止中国公民的一切出行，包括城市内外的交通和机场往返。"这一警报已分享给多个巴基斯坦安全机构。

三名收到该警报的高级安全官员表示，此决定也已传达给中国当局。该警报写道，"所有相关人员要确保提前向中方传达，以便在此之前调整重要行动。在此期间不能有任何违规行为"。

中国驻伊斯兰堡大使馆和巴基斯坦内政部没有回应路透社的置评请求。

2018年11月俾路支解放军袭击了中国驻卡拉奇总领馆 图像来源: Shakil Adil, File/AP/picture alliance

四年来针对中国公民的持续袭击

这次爆炸事件是过去4年内针对中国公民一系列袭击中的最新一起。今年3月的一次自杀式爆炸曾导致5名在水电项目上工作的中国工程师死亡。中国政府呼吁伊斯兰堡实施更严格的安全措施。

俾路支解放军是巴基斯坦几个对抗联邦政府的民族分离主义武装组织中规模最大的一个，它主要针对中国在巴基斯坦的利益，包括阿拉伯海上的战略港口瓜达尔港。该组织指责北京帮助巴基斯坦当局掠夺当地资源，曾多次杀害中国公民并袭击中国驻卡拉奇总领事馆。

瓜达尔港的开发是"一带一路"倡议的一部分，涉及650亿美元的公路、铁路和基础设施建设投资。

前述安全官员说，最近的袭击发生在一个高度安全的区域，负责中国人在卡拉奇安全的高级工作人员已被解职。巴基斯坦内政部主要负责中国公民及其利益的安全。

当被问及安全漏洞时，巴基斯坦内政部长纳克维（Mohsin Naqvi）在伊斯兰堡的新闻发布会上表示，"再等两三天，事情就会明了。"

周四的外交部例行记者会上，路透社记者就中国籍人士是否在巴基斯坦得到安全保证的事宜提问，中国外交部发言人毛宁表示并不知情，她说，“中方将同巴方共同努力，切实保障在巴中方人员、项目和机构安全。”

（路透社）

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