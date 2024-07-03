上合会议普习再同框 逐鹿中亚共面西方

上合组织峰会在哈萨克斯坦举行。专家认为，对普京而言，会议主要是彰显他“并不孤单”的形象。对习近平而言，则是展现北京对中亚以及全球南方的影响力。

（德国之声中文网）上海合作组织于2001年由中俄建立，旨在商讨中亚及更广泛地区的安全事务。其它成员包括伊朗、印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。观察员地位的国家以及对话伙伴包括土耳其、沙特和埃及。

谁来谁不来？

除普京、习近平以及此次会议东道主哈萨克斯坦总统托卡耶夫之外，其他与会领导人还包括巴基斯坦总理以及乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦总统。

白俄罗斯总统卢卡申科此次也将出席，因该国正式成为上合组织成员。

土耳其总统埃尔多安也将出席会议。他将与普京在此期间会晤。

另一位出席会议的是联合国秘书长古特雷斯。他正在访问中亚。卡内基俄罗斯欧亚中心专家加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，古特雷斯希望将联合国定位为一个与所有大型集团对话的包容性组织。

不过，印度总理莫迪本人将不与会，而是派出外长参加。与此同时，印度媒体报道称，莫迪下周将访问莫斯科。

“印度的目标是确保俄罗斯不会过于支持中国的立场。即便俄罗斯不明确表态支持印度，仍在印中边界争议上保持永久中立”，在莫斯科的印度问题专家扎卡洛夫（Aleksei Zakharov）分析说。自2020年中印发生一场血腥的边界冲突以来，两国关系陷入冰冻期。

普京7月3日抵达阿斯塔纳 图像来源: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

对普京的意义

专家加布耶夫说，此次上合组织会议，对普京而言，是关乎展现他“并不孤单”的形象和地位。

此外，普京和习近平二人也再有机会展示共同面对西方的“战略伙伴关系”与个人间的强大联系。

普京上次与习近平会晤是5月。莫斯科依赖于北京作为高技术产品的主要进口国，以维持俄罗斯军事机器的运转。

中俄在中亚地区的影响力竞争

而对北京而言，上合组织有助于展现其影响力，特别是在中亚地区以及全球南方国家。

在中亚地区，莫斯科和北京过去争夺影响力。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦五个国家是前苏维埃共和国，与俄罗斯有着历史文化、语言和经济上的联系。

但北京在该地区的经济力量以及投资的扩大，对俄罗斯的影响力构成挑战。

中亚对中国的一带一路基建开发项目也十分关键。该地区有丰富的自然资源，对于中欧之间的陆路货物运输而言，也极为重要。

与此同时，俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以来，中亚也成为莫斯科获取西方制裁物资的中转站。

而对东道主哈萨克斯坦等东亚国家而言，会议则是与更强大邻国加强合作的渠道。以哈萨克斯坦为例，除与中俄频繁交流外，美国国务卿布林肯和英国外相卡梅伦今年也访问了该国。

谈什么？

反恐是此次会议的焦点之一。俄罗斯今年发生两起恐怖袭击，3月莫斯科一个音乐厅受到枪手袭击，145人死亡。6月，南部达吉斯坦共和国发生的袭击事件至少21人丧生。

伦敦国际战略研究所高级研究员古德-戴维斯（Nigel Gould-Davies）表示，上合组织并非安全或经济联盟，成员间有显著的安全利益分歧。该组织“主要的价值”在于展现非西方国家聚集在一起。

专家加布耶夫也指出，上合组织是对话的平台，而非“作出集体决定、落实并产生影响”的平台。

乌克兰是议题吗？

此次会议上，俄罗斯、中国、土耳其以及联合国代表同台，这样的机会非常罕见。分析认为，或许在闭门会谈中，乌克兰会是一个议题。一名不愿透露姓名的高级哈萨克官员向美联社表示，会场外可能对乌克兰议题有不少讨论，“因为这是我们所有人关切的一件大事”。

卡内基俄罗斯欧亚中心专家加布耶夫表示，普京会试图彰显有很多国家对乌克兰战争持“模棱两可”的立场。

（美联社、法新社、路透社）

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