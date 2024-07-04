上合中亚峰会：普习推动对抗西方联盟

上合中亚峰会：普习推动对抗西方联盟2024年7月4日
（德国之声中文网）周四（7月4日），中国国家主席习近平在阿斯塔纳上合峰会表示，各国要"携手抵制外部干涉，坚定相互支持，照顾彼此关切……把本国前途命运、地区和平发展牢牢掌握在自己手中"。
习近平还表示："面对'小院高墙'的现实风险，我们要维护发展权利。"他所指的显然是包括西方国家在内对中国的贸易壁垒。
在与俄罗斯总统普京的会晤中，习近平还强调，北京"反对非法单边制裁和霸权主义"。
普京盛赞白俄罗斯加入上合组织
普京则在峰会上表示："多极世界已成为现实。"
他还盛赞俄罗斯的紧密盟友白俄罗斯加入上合组织，成为第十名成员。普京说："支持正义的世界秩序并且做好准备坚决捍卫其合法权利、维护传统价值的国家圈子正在扩大。"
白俄罗斯被认为是一个专制统治的国家，其当权者卢卡申科被视为欧洲最后一个独裁者。受到西方制裁的伊朗去年成为上合组织正式成员。
普京称，权力和经济增长的多个"新中心"正在加强。
联合声明未提及乌克兰战争
克里姆林宫发布的上合峰会联合声明中提及"全球政治的板块推移"，呼吁该组织在全球和地区安全上扮演更重要的角色。
声明中没有提及俄罗斯侵略乌克兰战争或者北京与台湾的紧张局势，但表示该组织"相互尊重各国主权、独立和领土完整"。
2001年由中俄成立的该组织意在成为与西方竞争的平台。其焦点是安全与经济，中亚是其特别着眼点。该组织声称代表全球人口的40%、GDP的30%。但该组织内部也存在迥然不同的利益，包括领土争议。
与此同时，中俄也在争夺在中亚地区的影响力。尽管如此，周四的上合峰会仍明显在展示共同对抗西方。
在最后的声明中，该组织不点名批评一些国家和区域联盟"单边、无限制地加强部署"导弹防御系统。这是莫斯科和北京经常对美国作出的指责。
莫迪将访问俄罗斯
印度总理莫迪未出席峰会。克里姆林宫称，莫迪将于7月8-9日访问俄罗斯，与普京会晤。
俄罗斯和印度关系自冷战后保持强劲。俄罗斯侵乌战争受到美国及其盟国制裁后，中国和印度成为俄罗斯石油主要的购买国。
1990年代，苏联曾是印度最主要的武器供应国。自俄罗斯对乌战争后，这一武器供应受到影响，印度转而向多方采购军火，增加从美国、以色列、法国和意大利获得武器。
（法新社、美联社、德国电视一台）
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