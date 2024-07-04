上合中亚峰会：普习推动对抗西方联盟

俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平周四在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳出席上海合作组织峰会。习近平呼吁与会国"抵制外部干涉"，普京则称多极世界已成为现实。7月4日，上合组织正式接收白俄罗斯为成员国。

（德国之声中文网）周四（7月4日），中国国家主席习近平在阿斯塔纳上合峰会表示，各国要"携手抵制外部干涉，坚定相互支持，照顾彼此关切……把本国前途命运、地区和平发展牢牢掌握在自己手中"。

习近平还表示："面对'小院高墙'的现实风险，我们要维护发展权利。"他所指的显然是包括西方国家在内对中国的贸易壁垒。

在与俄罗斯总统普京的会晤中，习近平还强调，北京"反对非法单边制裁和霸权主义"。

普京盛赞白俄罗斯加入上合组织

普京则在峰会上表示："多极世界已成为现实。"

他还盛赞俄罗斯的紧密盟友白俄罗斯加入上合组织，成为第十名成员。普京说："支持正义的世界秩序并且做好准备坚决捍卫其合法权利、维护传统价值的国家圈子正在扩大。"

白俄罗斯被认为是一个专制统治的国家，其当权者卢卡申科被视为欧洲最后一个独裁者。受到西方制裁的伊朗去年成为上合组织正式成员。

普京称，权力和经济增长的多个"新中心"正在加强。

白俄罗斯正式加入上合组织，其当权者卢卡申科被视为欧洲最后一个独裁者 图像来源: Sergei Savostyanov/SNA/IMAGO

联合声明未提及乌克兰战争

克里姆林宫发布的上合峰会联合声明中提及"全球政治的板块推移"，呼吁该组织在全球和地区安全上扮演更重要的角色。

声明中没有提及俄罗斯侵略乌克兰战争或者北京与台湾的紧张局势，但表示该组织"相互尊重各国主权、独立和领土完整"。

2001年由中俄成立的该组织意在成为与西方竞争的平台。其焦点是安全与经济，中亚是其特别着眼点。该组织声称代表全球人口的40%、GDP的30%。但该组织内部也存在迥然不同的利益，包括领土争议。

与此同时，中俄也在争夺在中亚地区的影响力。尽管如此，周四的上合峰会仍明显在展示共同对抗西方。

在最后的声明中，该组织不点名批评一些国家和区域联盟"单边、无限制地加强部署"导弹防御系统。这是莫斯科和北京经常对美国作出的指责。

2001年由中俄成立的该组织意在成为与西方竞争的平台 图像来源: Turar Kazangapov/REUTERS

莫迪将访问俄罗斯

印度总理莫迪未出席峰会。克里姆林宫称，莫迪将于7月8-9日访问俄罗斯，与普京会晤。

俄罗斯和印度关系自冷战后保持强劲。俄罗斯侵乌战争受到美国及其盟国制裁后，中国和印度成为俄罗斯石油主要的购买国。

1990年代，苏联曾是印度最主要的武器供应国。自俄罗斯对乌战争后，这一武器供应受到影响，印度转而向多方采购军火，增加从美国、以色列、法国和意大利获得武器。

（法新社、美联社、德国电视一台）

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