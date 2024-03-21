上台一年便辞职 武文赏成越南任期最短国家主席

（德国之声中文网）1970年出生的武文赏曾经是越共历史上最年轻的中央书记处书记，并且被视为越共中央总书记阮富仲的接班人选。2023年3月2日，武文赏在第15届越南国会第四次特别会议上高票当选为越南国家主席，并于当天宣誓就职，党内排名晋升至第二位，仅次于越共中央总书记阮富仲。

武文赏的前任阮春福在同年1月，因受到防疫、腐败问题波及，辞去包括越共中央政治局委员、国家主席等在内的党内外所有职务，退出越南政坛。

然而上任仅一年，武文赏也同样请求辞职。越南官方公布的理由是“武文赏同志违反了‘党员严禁’规定、‘干部党员模范责任规定’和根据党章党规和国家法律承担负责人责任”，越共中央同意了武文赏的辞职请求。

虽然越南官方的通报中没有详细列出武文赏的“违规行为”，但是分析人士认为，官方的措辞表明武文赏涉嫌贪腐。

美联社引述分析人士的看法认为，越南可能不会在短时间内选出新一任国家主席，“这凸显了外国投资者对这个东南亚国家政治不稳定的担忧与日俱增，而越南正日益成为制造业中心，并处于中美争夺全球影响力的中间地带”。

据越通社报道，本周四（3月21日），越南国会宣布由国家副主席武氏映春出任国家代主席。

去年1月，阮春福宣布引咎辞职后，也同样是由国家副主席武氏映春出任国家代主席，直至当年3月2日国会选举产生新的国家主席武文赏。

政坛地震

新加坡智库尤索夫伊萨东南亚研究院(ISEAS-Yusof Ishak Institute)越南研究项目访问学者阮克江(Nguyen Khac Giang)对美联社表示，年轻的武文赏原本被看作是阮富仲的得意门生，但现在却成为在任时间最短的国家主席，这对于越南政坛而言无异于“一场地震”。

阮克江认为，接下来越共党内很可能会出现“非常复杂的”寻找继承人的问题，也许要等到2026年召开全代会的时候才能最终得出。

越共现任总书记阮富仲已经将近80岁，他从2011年就开始担任总书记一职，是继胡志明与黎笋之后任期最长的越共最高领导人。他在任内不断发起反贪腐运动，已导致两任国家主席被迫辞职。

武文赏获批辞职的当天，越通社发表《阮富仲总书记关于人事工作的讲话：干部是一切工作的根本》的文章。文章中称，越共中央总书记阮富仲在近日举行的越共十四大人事小组第一次会议上发表讲话指出，“越共十四届中央委员会委员必须在政治本领、道德品质、工作能力上真正是模范党员。‘必须是德才兼备的人，其中以德为本’”。

习近平抵达河内开始正式访问

越南国内反腐的对外影响

美联社指出，越南一直试图在中国和美国之间取得平衡，同时将自己定位为希望将供应链迁出中国的企业的理想家园。去年，9月和12月，美国总统拜登和中国国家主席习近平先后访问越南，凸显这个东南亚制造中心的战略地位，以及中美竞相争夺在越南的影响力之激烈。

对越南来说，这也正是越共中央总书记阮富仲所说的“竹子外交”，即根基牢固但又灵活的外交关系。

对于越南国内开展的反腐运动，分析人士认为，反腐行动损害了越南的商业环境，使外国投资者对不可预测的经济政策感到不安。

荷兰王室发表声明称，由于越南“国内情况”（的变化），荷兰王室推迟了对越南的国事访问。世界银行行长也同样推迟了原定于本周进行的访问。

（美联社）

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