上千项中国专利曾获美国政府资助

美国专利局的数据显示，总共1020项由位于中国的研究者申报的专利项目曾获得过五角大楼、NASA等美国政府部门的研发资金，再次引燃了有关《中美科技合作协定》的争议。批评人士认为，中国方面正凭借该协定在生物科技、半导体等敏感领域获益。

（德国之声中文网）美国专利与商标局本月早些时候向国会众议院中国问题特别委员会提交了这些数据。该委员会曾在6月询问专利局：美国资助是否促成了中国的科技突破？这一跨党派议员团体担心，续签1979年的《中美科技合作协定》可能会给美国造成风险。

路透社查阅了专利局8月14日提交的这组数据，其中显示：2010年到2024年第一季度，总共有1020项该机构授予的专利至少涉及一名居住在中国的发明人、且至少部分由美国政府机构资助。数据并未详细说明美国实体或者个人是否共享这些专利。

这些专利中，有197项是药品专利，还有154项生物技术专利。中美两国都将制药和生物技术视作战略产业。半导体、分子化学与聚合物、化工、纳米、医疗技术领域的专利也位列其中。

从时间上来看，2019年度审批的此类专利数量最多，达到99项，2023年则下降到61项。尽管华盛顿越来越担心中国科技进步会威胁美国国家安全，但是2024年第一季度依然有16项此类专利获批。

数据还显示，五角大楼参与资助了其中92项专利，美国能源部资助了175项，甚至被禁止和中国或中企合作的美国宇航总局(NASA)也资助了4项中国专利。

资助中国专利数量最多的是美国卫生与公众服务部，高达356项。

被禁止和中国或中企合作的美国宇航总局(NASA)也资助了4项中国专利 图像来源: John Raoux/AP/dpa/picture alliance

中国科技进步会威胁美国国家安全？

中国问题特别委员会主席、共和党众议员莫勒纳尔(John Moolenaar)通过电子邮件对路透社表示："美国纳税人在不知情的情况下资助了千余项中国实体参与的专利，其中国防部就资助了近百项，这令人警醒。"

美国专利与商标局、NASA、五角大楼、能源部、卫生部均暂未回复路透社的置评请求。

负责与中国重新谈判《中美科技合作协定》的美国国务院则对路透社表示，依然就谈判问题和中方保持着沟通。一名发言人说："美国仍然致力于推进和保护美国在科学和技术方面的利益。"

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇则呼吁"美国一些官员放弃冷战思维"，并强调科学技术是一项开放的事业。

专利局提交的数据并未说明专利的详细内容，也没有说明美国政府资助这些专利是否是1979年《中美科技合作协定》的直接结果。

1979年1月，邓小平在华盛顿和时任美国总统卡特签署了《中美科技合作协定》 图像来源: NARA/Everett Collection/picture alliance

是否再次续签协定？

1979年华盛顿与北京正式建交时签署的《中美科技合作协定》为两国学术与商业的密切交流奠定了基础。这份协定曾经被誉为两国关系的稳定器，但近年来，随着中国军事实力不断增长、北京不断被指控掠夺美国知识产权，不少美国议员都就这份协定表达了忧虑。

不过，支持续签协定的人士则警告说，如果终止协定，将扼杀两国之间的学术和商业合作，从而阻碍美国了解中国的科技进步。

《中美科技合作协定》本应每五年续签一次。但是去年8月协定到期后，连续两次只延长了六个月。现在，该协定再一次已于8月27日再一次到期。但鉴于美中双方都在试图重新谈判部分条款，因此在今后几天内很有可能再次延长几个月。

美国专利与商标局审批的中国专利其实只占中国在各国申报专利的很小一部分。专利数量是创新能力的重要指标，近年来，中国已经超越了美国，成为了全球最大的专利申请国。

（路透社等）

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