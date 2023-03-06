上千女生神秘中毒 伊朗当局逮捕百余名嫌疑人

（德国之声中文网）官方的伊朗伊斯兰通讯社援引内政部的消息报道称，因涉嫌卷入十一个省份发生的女学生遭人投毒事件，已有多人遭当局逮捕。伊朗内政部称："因对近期校园相关事件负有责任，已有上百人被确定身份、逮捕，并在接受调查。"

过去三个月来，伊朗不断传出女子学校学生集体中毒事件。有关当局相信，有人试图通过这种手段，让女孩子远离学校教育。十一月底后相继发生的这类疑似投毒事件中，受害女学生们闻到"令人不适的气味"后，纷纷出现昏迷、恶心、呼吸急促等症状。一些学生甚至被送入医院接受治疗。伊朗总共31个省份中，有25个省份的大约230所学校中发生过这种疑似投毒案件，在学生和家长中引发极大的恐慌。

周一，伊朗最高精神领袖哈梅内伊发出呼吁称，这种罪行是不可饶恕的，责任者必须受到严厉惩处。伊朗司法部长艾策伊（Mohseni Edschei）也在周一表示，司法机关将以"尘世腐败"罪（Fisad-fil-Arz） 对涉案人员提起诉讼。按照伊朗法律，"尘世腐败"罪名一旦成立，当事人将被处以死刑。

周二，德黑兰政府宣布，已有犯罪嫌疑人被逮捕。伊朗内政部表示，安全及情报部门已经在六个省份中逮捕了一些人。他们涉嫌生产制造危险物品。

同"敌对势力"有关联

伊朗内政部发布声明称，被逮捕的嫌疑人可能同"敌对势力"有关联。"被逮捕的人员当中，有人充满敌意，他们企图在社会和学生中制造恐慌情绪，最终达到关闭学校的目的。"声明中称，投毒事件可能同总部设在阿尔巴尼亚的伊朗流亡组织"伊朗人民圣战者组织"有关，该组织被伊朗当局定性为恐怖组织。

伊朗内政部的声明中称："对犯罪分子以及犯罪分子同伊朗人民圣战者组织等恐怖组织相互关系的调查，目前仍在进行当中。"内政部同时也表示，过去几天以来，校园内此类案件的数量已经明显减少。

去年9月16日，22岁库尔德族女学生阿米尼因违反女性着装规定，被警察逮捕后死于狱中。该事件在伊朗引发了席卷全境的抗议浪潮。伊朗当局称抗议行动是美国、以色列等境外敌对势力制造的"骚乱"。

(法新社，伊朗伊斯兰通讯社）

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