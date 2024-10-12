上千台湾信徒赴福建参与海祭妈祖祈福大典

（德国之声中文网）本周，超过一千名台湾信徒前往中国东南部福建省参加一个宗教节日，这是两岸文化交流中一个罕见的例子，但有可能被政治紧张局势的阴影笼罩。

湄洲岛是一个渔村，被认为是妈祖信俗的中心场所。妈祖是一位民间神灵，受到台湾和中国南部沿海地区数百万人的祭拜。本周这一活动被称为"纪念妈祖羽化升天1037周年大会暨海祭妈祖祈福大典"，中新社报道活动现场称，"鼓乐齐鸣，擂鼓三通，礼炮纷响，海螺长鸣……海祭妈祖祈福大典现场，主祭人、陪祭人循古礼祭祀妈祖，祈愿国泰民安、天下平安"。

据中国官媒报道，本次祈福大典共有来自台湾的120多家妈祖文化机构、1000多位台湾人士参与。

海峡两岸的妈祖庙有着密切的文化联系。但台湾官员认为，中共一直在试图通过资助台湾信徒前往大陆以及进行宗教交流来施加影响。

当地人身着色彩鲜艳的祭奠服饰，在鼓乐和烟花的伴奏下，在岛上的庙宇周围抬着妈祖塑像游行。人们相信这位女神会保佑出海人员和渔民的平安。

女神驾到！台湾农历三月疯妈祖 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"海峡两岸融合发展的示范区"

台湾总统赖清德周四（10月10日）发表首场国庆演说，重申中国无权代表台湾。中国外交部发言人毛宁表示，赖清德的讲话蓄意割裂两岸历史联结，变换花样贩卖台独谬论，再次暴露其台独立场和为谋取政治私利不惜推高台海紧张局势的险恶用心。此前，台湾国安人士称，"不论赖清德在10月10日说了什么"，中方都有可能在台湾週边举行另一场"联合利剑"军演。台湾方面认为，北京有可能把演习归咎于赖清德的演说内容"挑衅"。

中国声称民主治理的台湾是其领土的一部分，但赖清德和他领导的台湾政府拒绝接受这一观点。中国宣称主张"和平统一"，同时反复强调不承诺放弃武力吞并台湾。

中国商务部新闻发言人本周六（10月12日）表示，正依据对台贸易壁垒调查结论，研究针对台湾采取进一步贸易限制措施。

妈祖羽化升天纪念活动主办方称这是促进两岸团结的机会。活动现场的横幅上写着"让和平传遍海峡两岸"。当地一名官员发表讲话，称赞湄洲是"海峡两岸融合发展的示范区"。

上个月，中国恢复福建居民赴金门旅游的许可。 资料图片 图像来源: Greg Baker/AFP/Getty Images

"我们更关心的是个体联系和文化交流"

中国以两岸紧张局势为由，在 2019 年暂停了大部分赴台旅游。上个月，中国恢复福建居民赴金门旅游的许可。

两岸旅游业尚未恢复到疫情前的水平。台湾曾多次警告其公民注意前往中国大陆的潜在危险。

今年6月，台湾政府提高了前往中国及香港澳门旅游的警告级别，提醒台湾公民绝非必要，不要前往中国。此前北京威胁要惩治"台独顽固分子"，被定罪分裂国家者最高处以死刑。

"现在两岸关系相当紧张，但我希望大家可以和平相处，增加彼此的访问，以防止误解，"来自台湾西南部嘉义市的退休人士陈炳村（Chen Ping-tsun，音译）说。

"我们只是普通人。坦白地说，当他们玩政治时，那是权力之间的斗争。"来自台湾西部云林县北港镇的兼职大学讲师白丽塔（Rita Bai，音译）说，"但我们更关心的是个体联系和文化交流。"

（路透社等）

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