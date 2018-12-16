上千则欧洲外交电报外洩 欧盟展开调查

(德国之声中文网) 《纽约时报》报导指出，这起事件是由美国网路安全公司Area 1 Security发现的，总共涉及至少1100则电报。该公司表示，骇客是透过一个针对塞浦路斯外交官的钓鱼行动入侵欧盟系统，而手法与中国解放军一支精英部队用的技术类似。

外洩的其中一则电报显示，欧盟官员对美国总统特朗普与俄罗斯总统普京七月在芬兰首都赫尔辛基 (Helsinki) 举行的会谈结果感到满意。另一则电报则纪录了中国国家主席习近平在与欧盟官员餐叙时，说美国的贸易政策「就像它们正在比一场没有规则的拳击赛」。

报导也指出，美国资深情报官员曾多次警告欧盟它们的通讯系统很容易被骇客入侵。外洩的电报也显示中国与欧盟对美国总统特朗普有诸多不满，包括习近平曾说「中国不会屈服于美国的霸凌」，并强调即使结果会伤到所有国家，中国也会对美国进口商品征收同等关税。

此外，其中一则电报也透露欧盟驻美使团副团长维奇尼 (Caroline Vincini) 为了不让特朗普对欧盟的负面看法影响双边关系，曾建议外交官对外都形容美国是欧盟最重要的伙伴，即使双方在伊朗协议上立场不同。另一批电报内容则详细记录乌克兰过去三年的情况，包括政府军持续与亲俄罗斯的叛军作战，以及俄罗斯可能已在克里米亚部署了核弹。

Area 1 Security的专家Blake Darche接受媒体访问时表示，根据他过去十年对付中国网路活动的经验与充分的技术分析，他认定这个骇客任务与中国政府有关。根据报导，欧盟正试图修补其脆弱的通讯系统，并强调机密讯息将由安全性更高的系统来处理。