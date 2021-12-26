上任一周年 拜登功过几何？

（德国之声中文网）1月20日，美国总统拜登上任已满一周年。他在19日召开的记者会上对自己这一年里取得的成果总体表示肯定，同时也许诺在任期的第二年里与选民重新建立联系。

"你们能想到任何一位总统曾经在一年的时间里做成这么多事情吗？"拜登在记者会上谈到史无前例的抗击疫情斗争，以及政府为了保护美国经济不受疫情重创而投入的数万亿美元资金。

"我不认为任何一位总统在上任之初接到的菜单内容比我的更丰富"，这位民主党总统表示，"而事实上，我们的确完成了很多工作。"

拜登这场记者会持续了将近两个小时，他不失时机地展现一些幽默，比如对俄罗斯总统普京的思想，或者是对自己的共和党政敌。但是在被问到如何看待自己的民意支持率已经跌到40%的低点时，拜登僵硬地回应道："我不相信那些民调。"

从内政到外交，拜登在这一年中的政绩究竟有何得与失？他自己又如何评价呢？

抗击疫情

在竞选期间，控制住新冠疫情的肆虐是拜登核心承诺之一。与前任特朗普备受批评的危机管理相比，拜登制定了明确的抗疫路线，并且在疫苗接种行动的初期颇有成效。然而在7月4日国庆日上，拜登过早地宣布美国已经摆脱疫情，导致在德尔塔和奥密克戎变种病毒先后来袭时，美国的感染人数不断刷新历史最高纪录。

由于美国民众当中反对疫苗人群相当可观，所以尽管疫苗接种行动初期进展迅速，但至今该国的完全接种率也只有63%。保守派政治力量又对出台要求民众接种疫苗和佩戴口罩等措施施加阻力，导致拜登政府的一些防疫政策无法实施。

在周三的记者会上，拜登也承认这是"充满挑战的一年"。公共卫生专家批评美国政府未能及时提高新冠病毒检测能力仍然有待提高，之前也未能向民众提供充足的快速检测试剂盒。拜登表示在这方面"我们原本应该采取更为迅速的行动"。

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经济发展

拜登推出的1.9万亿美元救助方案有效地缓冲了疫情对美国经济的冲击力，让经济重回增长之路。除了经济增长强劲之外，美国的失业率也降至3.9%的低点--而在2020年4月，失业率曾一度高达14.7%。

不过就业增加并不能掩盖美国目前面临的严重通货膨胀问题。2021年12月，通胀率达到了7%，创下近40年来的最高水平。批评者指责拜登长期以来对通胀压力视而不见。

拜登在记者会上也表示对物价上涨而造成的"挫败"情绪充满理解，他认为这是在疫情背景下的供应链问题所造成的。和通货膨胀之间的斗争将是一项"艰苦而繁重的工作"，他提醒道，"对于很多人来说，接下来的日子将会比较痛苦"，包括在给汽车加油时、购买生活用品时，人们都能明显感受到价格的升高。

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改革政策

去年11月，拜登的1.万亿美元基建法案在美国国会获得通过，这一旨在修复美国老化的道路桥梁等基础设施的计划，被视为现政府的一大胜利。

然而拜登希望推出一个规模更大的方案来加强社会福利和气候保护的计划，却因为党内阻力过大而遭遇挫败。这也使得国际社会对拜登在气候保护上有更多作为的希望显得更加渺茫。

此外，在枪支管理法改革和旨在防止警察对黑人暴力执法的改革方面，拜登政府目前也无所建树。

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外交和安全政策

"美国回来了！"--这是拜登在上任之初所做的郑重宣布。在前任特朗普"美国优先"政策的数年之后，拜登重新致力于加强国际合作，也希望和德国这样的传统盟友更紧密地协调行动。他带领美国重返巴黎气候保护协定，并重新启动了有关伊朗核问题的国际谈判。这些都是对特朗普相关政策所做的修正。

然而在2021年夏天，一场混乱的撤离阿富汗行动，和塔利班重掌阿富汗政权，给拜登带来了一记沉重的打击。包括尝试遏制中国和俄罗斯这两个对手的行动，到目前为止也都没有取得多少实质性的成果。反而西方社会对于俄罗斯可能进攻乌克兰的恐惧却与日俱增。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



对于撤离阿富汗行动中的失误，拜登在周三的记者会上拒绝道歉。"在经历了29年（的驻军）之后，没有任何一种方式能够让我们轻松地离开阿富汗"，他强调。

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在乌克兰问题上，拜登表示，他愿意和普京进行会晤，并且向莫斯科发出严正警告，进军乌克兰对于俄罗斯将会是"一场灾难"。

预计拜登将会在3月1日发表国情咨文讲话。在民调支持率下滑的背景下，他需要制定应对战略，以防止共和党在11月的国会中期选举中卷土重来。而前任总统特朗普也仍然不愿承认自己2020年败选，并且在寻求2024年再次竞选总统。

拜登也证实了自己在下届大选中继续和副总统哈里斯（Kamala Harris）共同参选的计划。

（法新社）

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