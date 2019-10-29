三维族人受困甘比亚 海外维族社群积极营救

(德国之声中文网) 根据维吾尔倡议者10月28日于脸书上分享的信息，库尔班·马木提 (Kuerban Mamuti)、他12岁的儿子奥尔汗·库尔班 (Aoerhan Kuerban) 与维族友人迪力夏提.麦麦提 (Dilixiati Maimaiti) 周一 (10月28日) 在甘比亚机场遭警方扣留，警方还试图将他们带到中国驻甘比亚大使馆。

马木提因此担心会被遣返回中国，所以在从机场到中国使馆的车程中，用手机录制了一段简短的求救视频。 马木提在视频中说道：「甘比亚警方不顾我们反对，目前正在将我们送往中国使馆的路上。 我们立即需要你们的援助。 」

后来，美国网络媒体BuzzFeed News驻中东记者李香梅 (Megha Rajagopalan) 在推特上发文表示，三名维族人被送到中国使馆后，使馆人员拿走三人的护照，并与甘比亚警方讨论该如何处理该案。 李香梅写道：「马木提告诉我：『请帮帮我们，因为我们所剩时间不多了。 』」

因中国护照而被拘留

德国之声周二 (10月29日) 透过电话联系到了马木提，他表示自己与儿子库尔班三年前离开新疆，而昨日他们原本预计从甘比亚搭机前往欧洲，但在机场被警方盘查时，对方质疑为何他们长得不像「汉人」，却拿着中国护照。 马木提告诉德国之声：「警察问我们：『你们不是中国人，为什么拥有中国护照？ 你们不像汉族，我们不让你们走。 』」

接着，甘比亚警方便将三人载到中国大使馆，一行人在该处待了三小时。 过程中，中国使馆人员拿走了三人的护照，并与甘比亚警方商量该如何处理这个案例。 最后，三人在甘比亚警察的陪同下，回到机场。

与此同时，海外的维族社群在看到三人的求救视频后，便开始透过各种管道试图协助受困甘比亚的三名维族人。 比利时维吾尔协会告诉德国之声，他们透过管道联系上甘比亚警方，警方向该协会表示他们必须检查马木提等三人的签证是否正常，如果检查结果一切正常的话，预计甘比亚警方不会将三人遣返回中国。

该协会透过一则推文表示：「他们三人目前被安置于甘比亚首都班珠尔市。 昨晚有一名好心的甘比亚人收留了他们一晚，而甘比亚警察预计今天上午会针对三人签证展开调查。 他们现在很安全，我们预计他们不久后可望被释放。 」

虽然马木提三人可能不会被遣返回中国，但专家认为这起事件显示新疆地区的维吾尔人或少数民族穆斯林必须冒着极大风险逃离中国政府的打压。 国际特赦组织的中国研究员潘嘉伟告诉德国之声：「这些穆斯林只能透过从他人口中得知的方法来试图离开新疆，而在取得护照及签证的过程中，他们的处境是非常脆弱的。 如果他们途经一个亲中的国家，他们可能会因此被遣返回中国。 一旦他们被遣返回中国，这些穆斯林将面临被关进再教育营的命运。 」

这并非原本居住在新疆的少数民族穆斯林首次在国外机场面临可能被遣返回中国的命运。 今年二月，一名哈萨克族男子沙曼 (Qalymbek Shahman)，因在乌兹别克机场面临被遣返回中国的情况，情急之下用手机录制了割喉求救的视频。 后来沙曼被转往泰国曼谷，接受联合国难民署的保护。