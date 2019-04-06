三月份中国出口增长强劲 进口大幅下降

（德国之声中文网）尽管与美国之间展开贸易战，但是3月份中国的出口再次出人意料地获得强劲增长。据中国海关部门周五（4月12日）在北京公布的消息称，继2月份出口下降之后，3月份出口额与去年同期相比增长了14.2％。如果按照人民币计算甚至增加了21.3％。 出乎意料的贸易增长数据意味着中国其它的近期经济数据也略有好转。

北京中国人民大学经济学教授黄卫平说："总的来说看起来不错"。现在人们"恢复了信心，经济看起来发展稳定。" 黄教授认为这是政府鼓励投资的结果。不过他认为因美中贸易战导致的不确定性，中国的需求"还不够强大。"

本周，国际货币基金组织（IMF）对中国今年经济增长率的预测从6.2%提高到6.3%。与此同时下调了对世界其它地区的经济发展预测。由于受美国与其贸易伙伴的纠纷和英国脱欧争议的影响，预计今年全球经济增长只能达到3.3%，低于去年的3.6％。

市场观察家认为，3月份中国出口意外强劲的原因与2月份的中国春节有关。由于春节期间企业停产放假，因此贸易被推迟。2月份出口因此下降了了20.8％。由此看来3月份的增长很可能是季节性的。不过中美贸易争端出现缓和的信号也是导致人们恢复乐观的原因，尽管美中贸易谈判进展缓慢。

贸易顺差涨幅惊人

三月份中国出口上涨和进口下降的幅度大于市场观察员的预期。 第一季度中国的出口与去年同期相比增长1.4％。 进口下降了4.8％。自今年年初以来贸易顺差甚至增长了70.6％，增加到760亿美元。

美联社报道说，3月份中国的进口额下滑幅度超过预期，因此加剧了人们对其经济继续放缓的担忧。据中国海关部门公布的消息称，3月份中国从国外进口的商品与去年同期相比下降了7.6％。2018年中国经济增长仅达到6.6％，几乎是近30年来的最低。自去年以来，不仅仅是与美国的贸易战，而且减少高额债务负担的措施也加大了中国经济下行压力。

由于双方的惩罚性关税导致中美贸易额急剧下跌。今年第一季度同比下跌15.4％。中国对美国的出口3月份下降了8.5％。与去年同期相比，从美国的进口甚至减少31.8％。根据中国官方公布的消息，中美贸易盈余3月份达到205亿美元。2月份为147亿美元。美国总统特朗普以及德国多次对中国的贸易顺差提出严厉批评。一年来中美两国之间持续发生贸易冲突，双方相互对商品征收的惩罚性关税总额超过3600亿美元。

与美国的贸易纠纷究竟会出现什么样的解决方案，未来几周将见分晓。上周双方谈判代表在华盛顿举行了会谈之后，本周通过电话会议继续进行谈判。双方都表示谈判取得进展，但是问题仍未解决。美国坚持必须确保所达成的协议得到落实，必须惩罚违反行为。为此，将在各自国家设立执行办公室。

李京慧/凝炼 （德新社）