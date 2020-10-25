三星电子副会长李在镕获刑两年半

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩国首尔高等法院1月18日判处三星电子副会长、三星集团实际掌门人李在镕两年半有期徒刑，罪名包括行贿、盗用公款及隐藏价值约86亿韩元(780万美元)犯罪所得。宣判后，李在镕当庭被捕。

韩国首尔高等法院认定，李在镕曾贿赂前总统朴槿惠的一名助手，以赢得政府对三星集团两子公司合并案的支持，从而让李在镕获得了对三星更大的控制权。数天前（1月14日），韩国大法院刚刚对朴槿惠“亲信干政”案和收受国家情报院“特殊活动费”案作出终审判决，判处朴槿惠20年有期徒刑。

2017年，李在镕就因贿赂朴槿惠一名亲信获刑5年并入狱。上诉后，二审法庭对其作出有期徒刑两年半、缓刑4年的判决。李在镕因此在服刑一年后获释。韩国高等法院随后将此案发回首尔高等法院。首尔高等法院于本周一做出裁决。预计李在镕之前被监禁的一年将计入刑期，这样他还需服刑18个月。

三星集团撑起韩国五分之一GDP

现年52岁的李在镕是三星前会长李健熙的独子。2014年，李健熙因心脏病无法工作后，李在镕成为三星实际掌权人。去年10月，李健熙在首尔去世。

三星集团迄今仍为家族企业，营业额占韩国GDP的五分之一。对李在镕的裁决公布后，三星电子股价下跌4%，其关联公司的股价也大幅下跌。

乐然／凝炼 （法新社、路透社等）

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