三星智能手机出现诡异漏洞

（德国之声中文网）对于许多智能手机的用户来说，这无疑是场恶梦：当你熟睡之际，手机自动将你收藏的照片发送给随机选择的联系人。 几位三星手机的用户称他们都有了这样的经历。据美国媒体"Gizmodo"报道，在Reddit在线平台以及三星官方论坛上，许多用户已经投诉了这种怪异功能。

受影响的是使用了美国电信T-Mobile和AT＆T网络的三星Galaxy S9、Galaxy S9 Plus和Galaxy Note 8型号智能手机。

据称出现这种状况的原因是因为三星短信应用程序Messages的一个所谓的漏洞，造成手机自动通过短信发送随机照片。 而用户在联系人做出相应回复前都毫不知情。一位用户甚至说，一夜之间他的整个图片集被发送给他的伴侣。

据美国媒体"Gizmodo"报道，三星公司表示已经收到反馈并要求技术人员查找原因堵住漏洞。

门户网站建议用户采取两种保护措施：暂时关闭Messages使用手机存储内容的权限，或者使用其它短信应用。

李京慧/乐然(明镜在线，Giga.de）