 三星智能手机出现诡异漏洞 | 经济纵横 | DW | 03.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

三星智能手机出现诡异漏洞

这简直是不可思议的事情：你的智能手机悄悄地向你的联系人发送图片。三星公司正在对用户的相关投诉进行调查。

Produktfoto/ Samsung Galaxy S9 (Imago/J. Cros)

手机会偷偷替主人发照片？——这简直是噩梦

（德国之声中文网）对于许多智能手机的用户来说，这无疑是场恶梦：当你熟睡之际，手机自动将你收藏的照片发送给随机选择的联系人。 几位三星手机的用户称他们都有了这样的经历。据美国媒体"Gizmodo"报道，在Reddit在线平台以及三星官方论坛上，许多用户已经投诉了这种怪异功能。

Samsung Symbolbild (picture-alliance/AP Photo/A. Young-joon)

 受影响的是使用了美国电信T-Mobile和AT＆T网络的三星Galaxy S9、Galaxy S9 Plus和Galaxy Note 8型号智能手机。

据称出现这种状况的原因是因为三星短信应用程序Messages的一个所谓的漏洞，造成手机自动通过短信发送随机照片。 而用户在联系人做出相应回复前都毫不知情。一位用户甚至说，一夜之间他的整个图片集被发送给他的伴侣。

据美国媒体"Gizmodo"报道，三星公司表示已经收到反馈并要求技术人员查找原因堵住漏洞。

门户网站建议用户采取两种保护措施：暂时关闭Messages使用手机存储内容的权限，或者使用其它短信应用。

李京慧/乐然(明镜在线，Giga.de）

  • Bluetooth Lautsprecher Boomster (Teufel)

    最烦人的几种手机用户

    把声音功放

    德国新闻网站“明镜在线”（Spiegel Online）就“公共场所什么样的使用手机行为让人最为反感”这一话题展开和网友的互动，读者可以就几种公认的招人烦行为投票，也可以补充更多内容。排在第一名的，也就是最让人烦的行为是：用便携式蓝牙音箱把手机里的声音放出来。

  • Frau mit Handy in einer U-Bahn (picture-alliance/dpa/Lehtikuva Vesa Moilanen)

    最烦人的几种手机用户

    大声打电话

    同样公认的很干扰他人的行为还有：在公众场所，比如地铁里，肆无忌惮的大声打电话，让全车人都被迫成了听众。

  • Smartphone Handy-Display (picture-alliance/dpa/O. Spata)

    最烦人的几种手机用户

    手迟

    在公共场所比较干扰别人的行为还有：来电话时，半天不接，让手机铃声或震动的声音响个没完。

  • Symbolbild Whatsapp-Dialog (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    最烦人的几种手机用户

    指尖上的噪音

    还很招人烦的行为是：手机按键的声音没有被静音，且不停地收发信息，让手机发出急促的不间歇的按键声响。

  • Whatsapp Voice Nachricht (picture-alliance/AP Images/AP Photo/M. Muheisen)

    最烦人的几种手机用户

    语音信息太长

    现在很多通讯应用比如whatsapp、微信或是手机自带的短信都有语音信息功能，然而每条语音都时间过长，让接收者听半天才知道信息重点，这样的做法也招人烦。

  • Griechenland Touristen Selfies (picture-alliance/NurPhoto/P. Tzamaros)

    最烦人的几种手机用户

    自拍神器

    同样入选“最烦人的手机用户”行列的还有在公共场所，特别在是人多地旅游景点，不管不顾抻出自拍杆就摆Pose的人。自拍杆又长又细又硬，稍不留神可能碰到旁人或损坏物品。

  • USA Apple Phil Schiller präsentiert das iPhone 7 AirPods (Reuters/B. Diefenbach)

    最烦人的几种手机用户

    “装聋”

    网友补充的让人反感的手机用户还有那些戴着袖珍无线耳机听音乐看片的人，这些人的精力往往过于集中在手机屏幕或音乐上，对周围的世界失去起码的感知，而旁人很可能看不见此人带着耳机，这样引起不必要的沟通上的误会。

  • Schweden Stockholm Verkehrsschild warnt vor Smartphone-Nutzung (Getty Images/AFP/J. Nackstrand)

    最烦人的几种手机用户

    低头一族

    只低头看手机不看路也不固街上其他行人和车辆的手机用户也很招人烦，这样的人只会给自己和他人都带来危险。

    作者: 谢菲


DW.COM

真发愁！该不该给朝鲜运动员发三星手机？

平昌冬奥即将开幕，有件事却让组织者大伤脑筋：该不该也发给22名朝鲜运动员一人一部三星手机呢？ (08.02.2018)  

三星“少主”因行贿罪被判入狱五年

他是韩国三星集团的继承人，也是公司实际控制人。李在镕今年2月因卷入前总统朴谨惠的腐败丑闻被逮捕。8月25日，在经过半年的审讯后，他因行贿罪被判入狱五年。 (25.08.2017)  

最烦人的几种手机用户

手机已经好比吃穿一样成了大部分人生活的必需组成。尤其是在公共场所，手机也很可能成为干扰他人的因素。其实，让人烦的往往不是手机本身，而是用手机的人。 (10.11.2017)  

相关内容

Deutschland Besuch des Dalai Lama in Frankfurt

达赖喇嘛推出新的 iPhone应用程序 15.12.2017

达赖喇嘛的推特帐户拥有上千万的追随者，他自己也曾谈到这一新技术奇迹。现在，这位西藏精神领袖推出了一个新的手机应用程序，以便信众可以密切关注他的旅行和法会。

Symbolbild Computer Chip technology

英特尔芯片安全缺陷 北京或先于华盛顿知道 29.01.2018

据迄今所了解到的情况，较早知道这一情况的公司包括微软、亚马逊和芯片开发商ARM以及中国电脑巨头联想集团。

Symbolbild Computer Chip technology

英特尔处理器曝严重漏洞！我该怎么办？ 04.01.2018

研究人员在英特尔等处理器上发现了严重的设计漏洞，这可能会导致智能手机和电脑面临严重的数据安全威胁。这漏洞究竟有多严重？用户应该如何保护自己的数据安全？德国之声为您梳理其中要点。

Hong Kong - Proteste mit dem Mobiltelefon (Reuters/C. Barria)

又是国安! 美拟拒绝中国移动入境

中兴通讯作为中国电信设备制造商龙头，因「国安问题」成为中美贸易战争议焦点。而今，因为同样原因遭到美国拒绝的公司又添了一个﹕中国第一大通信商「中国移动」。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 