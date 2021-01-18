三星“少主”李在镕获总统特赦: “为解救经济”

（德国之声中文网）韩国法务部宣布，三星集团前会长李健熙之独子、该集团继承人李在镕周五（8月12日）获得了总统的赦免。

李在镕2021年因挪用公款和贿赂等指控被定罪，接着于同年8月获得假释，这意味着赦免事实上仅具象征性。在被释放之前，李在镕在监狱中服刑了18个月，刚刚超过原判刑期的一半。

该国法务部在一份声明中说：「由于全球经济危机，国民经济的活力和生命力恶化，经济不景气恐怕会长期存在。」

据韩国韩联社报道，世界最大的智能手机制造商三星电子的副会长李在镕发誓要致力改善国民经济。三星集团的整体营业额相当于韩国国内生产总值的约五分之一。

李在镕和其他商人被赦免

54岁的李在镕与其他三名商人同时获得了赦免，其中包括韩国第五大企业乐天集团的董事长辛东彬。

2016年，关于辛东彬的审判震惊韩国社会，最终使前总统朴槿惠的政府倒台。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 终审判决：22年刑期 2021年1月14日，韩国大法院对前总统朴槿惠“亲信干政”案和收受国家情报院“特殊活动费”案作出终审判决，判处朴槿惠20年有期徒刑并缴纳罚金180亿韩元（约合1亿元人民币）。加上此前在干涉国会选举案中获刑2年，朴槿惠须累计服刑22年，刑期从2019年4月17日算起。（图为宣判当天朴槿惠的支持者在法院门外声援示威）

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 读书的日子 朴槿惠9岁的时候成为韩国"第一千金"，是韩国前总统朴正熙的长女。朴正熙从1961年开始担任韩国总统长达18年。朴槿惠快乐的家庭生活没有维持多久：其父母于1979年遭政敌暗杀身亡。图片朴槿惠一家的照片：上边分别是其父亲朴正熙（中）、母亲左二、妹妹（右一）、弟弟（左一）和朴槿惠（右二）。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 第一夫人 朴槿惠的父亲、韩国前总统朴正熙是最具争议的总统之一。1974年，朴槿惠母亲死于枪杀。当时她只有22岁。作为朴正熙的长女，朴槿惠此后经常出现在父亲身边；至1979年，朴正熙也遇刺前，朴槿惠一直以“第一女儿”的身份担任韩国“第一夫人”的角色。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 父女相伴的岁月 这张照片拍摄于1977年，朴槿惠在担任“第一女儿”时协助父亲参与投票。两年后，朴正熙被暗杀。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 第一家庭的光环 在一组名为“美丽的伙伴----第一夫人（Beautiful Partner First Lady）”特殊展览中，展出了1963年至1979年期间，朴槿惠父亲和母亲的合照。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 汉语标准 朴槿惠在还未就任韩国总统前就曾到访中国。图片是2008年，朴槿惠作为韩国候任总统李明博的特使访华。时任中国国家主席胡锦涛曾称赞，“朴槿惠的汉语发音十分标准。”

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 抹不掉的伤痛 朴槿惠的从政之路获得了父亲支持者们的投票，也迎来了反对者的攻击。图为2006年5月，朴槿惠在首尔参加大国家党市长候选人竞选活动时，遭到不明身份男子用刀割伤脸部。图片上医生为她处理伤口 。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 当选总统 2012年12月19日，朴槿惠成为韩国首位女总统，继承父亲、返回青瓦台。这一天，朴槿惠从一代公主晋升为一代“女皇”。那年她60岁。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 闺蜜门 因崔顺实“干政”，朴槿惠身陷“闺蜜门”风暴近半年。3月10日，韩国宪法法院判决弹劾成立，朴槿惠成为韩国史上首位遭弹劾下台的总统。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 嫁给国家的女人 “我没有父母，没有丈夫，没有子女，国家是我唯一希望服务的对象。”朴槿惠曾经这样说。但对比如今的窘境，让人不禁唏嘘。 作者: 严严



韩国法务部在声明中补充说，李在镕等人被赦免是为了让他们能够「通过积极的技术投资和创造就业来领导国家的持续增长」。本次总统赦免允许李在镕完全恢复工作，解除了他在假释期间面临的就业限制。

李在镕2017年首度入狱

当时，朴槿惠被弹劾后，李在镕曾被控贿赂而于2017年首次入狱，但在上诉法院于2018年驳回其大部分贿赂定罪后，李在镕重获自由。

2019年，韩国最高法院命令重新审查李在镕一案，2021年，他因贿络和贪污被定罪并被判处两年半监禁。

然而由于疫情，政治精英以及商界要求释放李在镕的呼声越来越高，因为韩国最大企业集团的运营受到了阻碍。

李在镕并不是韩国第一个面临贪腐指控的人，在韩国，家族企业和政府有着密切的关系。

这些家族企业 -- 称为Chaebol（财阀） -- 被认为是将邻国日本的经济从过去的农业转变为经济强国的推力。但由于一系列腐败丑闻，这种政府和财阀之间的关系现在受到了抨击。

（路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。