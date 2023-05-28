三星前高管被控窃取技术在华设厂

（德国之声中文网）韩国水原地方检察官办公室周一发布的一份声明中称，这名嫌疑人涉嫌从2018年8月至2019年以不当手法获取并使用三星电子半导体工厂基本工程数据（Basic Engineering Data）、工艺流程图、设计图等信息。涉案技术为用于制造30纳米以下动态随机存取存储器（DRAM）和闪存芯片（NAND）的制程工艺，属于国家关键技术。

韩通社的相关报道称，这名嫌疑人企图在距离三星电子西安半导体工厂仅1.5公里处兴建山寨版三星芯片厂。但由于台湾投资商的承诺落空，工厂建设项目没能实际进行。但据悉，嫌疑人曾在成都获得4600亿韩元投资建设半导体制造工厂，其中研发楼已于去年完工，并采用三星电子半导体技术生产出了样品。

水原检方的声明中称，同这名嫌疑人一道，共有六人因涉嫌违反《产业技术保护法》和《不正当竞争防止法》 被起诉。检察院的声明称："这是一项严重的罪行，在芯片竞争日趋激烈的当下，它可能会动摇韩国的芯片技术基础，并对韩国经济安全造成重大打击。"

韩通社的报道称，这名嫌疑人曾任三星电子常务、SK海力士副社长等职务，是韩国半导体制造领域具有权威地位的人物。他在华设厂后录用200名三星电子、SK海力士的员工，并指示他们获取并利用三星电子半导体设计资料。检方推算，嫌疑人窃取技术给三星电子至少造成3000亿韩元损失。

上周四，韩国总统尹锡悦召开半导体国家战略会议。尹锡悦形容美中紧张局势将芯片产业的竞争推向"全面战争"，韩国政府将携手美国等盟邦，全力支持韩国芯片产业的发展。

韩国的三星和SK海力士是世界上最大的两家内存芯片制造商，并在中国的芯片企业进行了数十亿美元的投资。

（路透社，韩通社）

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