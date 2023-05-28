 三星前高管被控窃取技术在华设厂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2023

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新闻广角

三星前高管被控窃取技术在华设厂

韩国检察机构表示，一名三星公司前高管因涉嫌窃取三星技术在中国开设芯片工厂而遭到起诉和逮捕。据称，这名涉案高管在韩国芯片行业拥有权威地位。

Symbolbild Samsung Smartphone

（德国之声中文网）韩国水原地方检察官办公室周一发布的一份声明中称，这名嫌疑人涉嫌从2018年8月至2019年以不当手法获取并使用三星电子半导体工厂基本工程数据（Basic Engineering Data）、工艺流程图、设计图等信息。涉案技术为用于制造30纳米以下动态随机存取存储器（DRAM）和闪存芯片（NAND）的制程工艺，属于国家关键技术。

韩通社的相关报道称，这名嫌疑人企图在距离三星电子西安半导体工厂仅1.5公里处兴建山寨版三星芯片厂。但由于台湾投资商的承诺落空，工厂建设项目没能实际进行。但据悉，嫌疑人曾在成都获得4600亿韩元投资建设半导体制造工厂，其中研发楼已于去年完工，并采用三星电子半导体技术生产出了样品。

水原检方的声明中称，同这名嫌疑人一道，共有六人因涉嫌违反《产业技术保护法》和《不正当竞争防止法》 被起诉。检察院的声明称："这是一项严重的罪行，在芯片竞争日趋激烈的当下，它可能会动摇韩国的芯片技术基础，并对韩国经济安全造成重大打击。"

韩国总统尹锡悦: 围绕芯片技术已爆发“全面战争”

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韩通社的报道称，这名嫌疑人曾任三星电子常务、SK海力士副社长等职务，是韩国半导体制造领域具有权威地位的人物。他在华设厂后录用200名三星电子、SK海力士的员工，并指示他们获取并利用三星电子半导体设计资料。检方推算，嫌疑人窃取技术给三星电子至少造成3000亿韩元损失。

上周四，韩国总统尹锡悦召开半导体国家战略会议。尹锡悦形容美中紧张局势将芯片产业的竞争推向"全面战争"，韩国政府将携手美国等盟邦，全力支持韩国芯片产业的发展。

韩国的三星和SK海力士是世界上最大的两家内存芯片制造商，并在中国的芯片企业进行了数十亿美元的投资

（路透社，韩通社）

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