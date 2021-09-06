 三日近百架中国军机「扰台」 美吁北京停止「挑衅」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2021

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三日近百架中国军机「扰台」 美吁北京停止「挑衅」

根据台湾国防部的资料，中国1日派出38架次、2日39架次战机进入台湾「防空识别区」，创下有纪录以来的数量。美国对此在3日发出声明表态。

USA Ned Price Sprecher des Außenministeriums

美国声明强调，将持续依据《台湾关系法》及「六项保证」，维系对台湾坚若磐石的承诺。

(德国之声中文网) 美国周日(10月3日)敦促中国停止以军事活动「挑衅」台湾，自中国国庆10月1日起，北京连三日派出近100架战机进入台湾防空识别区。台湾国防部报告，仅2日一天就有39架，1日38架、3日16架，是迄今为止台湾当局有纪录以来的最高数量。

美国国务院发言人普莱斯在声明中表示：「美国对中华人民共和国在台湾附近的挑衅性军事活动非常关注，这种活动破坏稳定，有误判的风险，并破坏了地区和平与稳定......我们敦促北京停止其对台湾的军事、外交和经济压力和胁迫。」

他提到，「美国对台湾的承诺坚如磐石，有助于维护台海两岸和该地区的和平与稳定」，说两岸和平也符合美国利益，并强调美国将继续协助台湾保持「足够的自卫能力」。

台湾外交部感谢美国的关切，并表示中国的行为「已升高印太地区紧张情势」，面对中国的挑战，台湾会「致力于提升自我防卫能力，并以坚决的意志，维护台湾的民主、自由、和平与繁荣」。

美国是台湾最重要的国际支持者。路透社报道，中国政府尚未对其行动发表评论，也不清楚是什么原因导致北京决定执行这些任务，但按照其过去的说法，这种飞行是为了「捍卫国家主权」，旨在反对台湾和美国之间的「勾结」。

China Kampfjet Shenyang J-16

台湾空军今年早些时候拍摄的中国歼16战斗机

国庆日派38架战机近日台湾空域

台湾国防部首先在10月1日傍晚发布消息，指出当天共计有18架次歼16战斗机、4架次苏30战斗机、2架次轰6轰炸机、1架次运8反潜机进入「西南防空识别区」。从公布的飞行航迹图来看，这些战机的活动区域较为接近东沙群岛。

而在同一天深夜，台湾国防部再次发布消息，指出当天夜间又有10架次歼16战斗机、2架次轰6轰炸机以及1架次空警500预警机突入台湾空域。从飞行航迹来看，空警500预警机主要在东沙群岛附近空域活动，而歼16、轰6机群则从台湾西南空域一直绕飞到东南空域，然后再循原路返回。

台湾国防部表示，空军派遣了空中巡逻兵力应对上述突入台空域的军机，并配合广播驱离、防空飞弹追监等措施。台湾《自由时报》也报道称，10月1日晚上，台中、嘉义、澎湖、花莲等地的民众均听到当地空军基地战机紧急起飞的声音。

Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz

台湾空军2020年9月拍摄的中国运8反潜机

苏贞昌谴责中国「破坏和平」

单日38架次中国军机突入台湾空域，也创下了台湾国防部发布相关统计数据以来的新高。此前的最高纪录发生在今年6月15日，当天共计有28架中国军机闯入台湾空域

台湾行政院长苏贞昌10月2日表示，中国「一直穷兵黩武、破坏区域和平」，有很多「鸭霸行为」，但这样的做法「已经越来越被世界唾弃」。中央社则引述台湾空军前副司令张延廷指出，北京方面今年没有举办大规模国庆活动，反而将焦点转移到台湾西南空域，显示出「中共面临国内『小粉红』的压力，必须对台展现强硬姿态，以向大陆14亿人交代」。张延廷还认为，此次军机活动和正在亚太地区集结的美国、英国、日本、澳大利亚海空军有关，「与这四个国家角力。」

中国大陆并未有任何官方机构对此次军机行动置评。《环球时报》等中国官媒也只是引述了台湾媒体的相关报道。

另据台湾《自由时报》消息，10月2日上午，又有一批中国军机进入台湾西南防空识别区。不过，截至发稿时为止，台湾国防部暂未发布相关信息。

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