“三方经济走廊”能否抗衡“一带一路”

（德国之声中文网）最近结束的G20领导人峰会期间，印度、中东和欧洲宣布展开三方经济走廊（IMEC，India-Middle East-Europe Economic Corridor）项目。该项目同中国庞大的基建项目"一带一路"倡议（BRI）形成抗衡之势，其背景是，对中国政府借基建工程活跃于世界各地，人们的忧虑正在加深。

根据白宫发表的声明，美国、印度、沙特阿拉伯、阿联酋、欧盟、法国、德国和意大利就三方经济走廊项目在新德里签署了一项原则性协议。

铁路和海上通道

IMEC是一条横跨两大洲的铁路和航运线路，包括两条独立的走廊：东部走廊连接印度与阿拉伯湾；北部走廊连接阿拉伯湾与欧洲。根据欧委会筹备的一份文件，除铁路线外、IMEC走廊还包括一条输电缆、一条氢气管道和一条高速数字网线。

欧委会主席冯德莱恩周三（9月13日）在盟情咨文演讲中表示，IMEC走廊将"成为迄今为止印度、阿拉伯湾和欧洲之间最直接的连接：有了铁路连接，印度和欧洲之间的贸易将提速40%。"

美国希望该项目能改善亚洲、阿拉伯海湾和欧洲之间的连接，实现经济一体化，为经济发展注入活力。

白宫在一份相关声明中说，"我们设想在走廊沿途，推动现有的贸易和制造业，加强粮食安全和供应链。我们希望释放包括私营部门在内的合作伙伴的新投资潜力，创造高质量的就业机会"。

在新德里与会的沙特投资大臣法利赫（Khalid bin Abdulaziz Al-Falih）表示，IMEC走廊将"书写历史"。法利赫说，"人们都在谈论丝绸之路、印度通过阿拉伯半岛的香料之路，但这条走廊将具更重要意义，因为它涉及新能源、数据、互联互通、人力资源、航空路线，它将把具有相同想法和相同愿景的国家联合起来"。

印度、中东和欧洲在宣布这个项目的声明中将IMEC走廊称为"一座跨越大陆和文明的绿色数字桥梁"。

抗衡中国的"一带一路"？

就目标而言，IMEC走廊同"一带一路"很相似，都是大型跨国基建项目，但中国的"一带一路"规模更大。

今年5月在日本举行的七国集团首脑峰会期间，世界上最富有的七个国家承诺在2027年前共同筹集6000亿美元，以抗衡一带一路倡议，但相关的预算总额迄今尚未公布。

2013年中国宣布启动"一带一路"倡议，目前已有150多个国家和30多个国际组织签署了合作文件，总共筹集资金近1万亿美元，创建了3000多个项目。该项目计划于2049年完成。

两个基建项目也有交叉，一些IMEC走廊的签约国，同时也是一带一路倡议的成员，比如意大利（可能年底前退出一带一路）、沙特以及阿联酋。有迹象显示，由于中国国内经济不景气，其主导的一带一路项目在放慢速度。

此外，一些国家指责中国只顾获得战略影响力，忽视当地需求，也很少顾及对环境造成的不利影响。

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IMEC走廊将全面改变印度？

对IMEC进行评估的印度专家认为，美国和欧洲的决策者受到地缘政治的驱使，同中国主导的全球基建倡议展开竞争，其目的是遏制北京，提升华盛顿在中东的影响力。

位于新德里的中国研究所名誉所长阿查里亚（Alka Acharya）对德国之声表示，多个一带一路倡议的反制计划都已筹划了多年，它们很难避免中国的战略挑战。

阿查里亚补充说，"缺乏直接通往中亚及其他地区的通道，限制了印度的选择，因此，现在看来，印度将试图搭上美国人和其他参与者的便车。"

阿查里亚还指出，IMEC新联盟内，并不是所有成员都同一程度的"反华"。她说，中东和西亚的关系十分复杂，根本无法用"支持"和"反对"两分法进行考量。

不过，她强调，印度将类似项目视为推动本国基建项目的一个机会，因此也会参与其中。

IMEC走廊与"一带一路"的本质区别

印度前外交官瓦德瓦（Anil Wadhwa）在对两个项目进行仔细研究后认为，虽然IMEC 被提升到"一带一路"倡议的高度，但两者在性质上有本质区别。

他说，一带一路在性质上是不透明的，资金只来自中国一个国家。而IMEC已经讨论了一段时间，它聚焦多方资金集中起来搞基建的可行性，尤其是纳入公私合作伙伴关系。

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一些人认为，印度将从IMEC走廊项目中获益匪浅，因为印度处在东南亚与中东和欧洲的贸易交往的中心地带，这一地位会带来战略和经济优势。

中国分析与战略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉纳德（Jayadeva Ranade）告诉德国之声，IMEC在经济和战略上都是一个好主意，"因为它将促进印度、海湾、中东和欧洲之间的快速货物运输，并绕过巴基斯坦和阿富汗这两个动荡不安的国家"。

拉纳德认为，实现以上目标的关键，在于快速开始施工和投入运营。他说，IMEC走廊项目将与中国的"一带一路"形成竞争，但成功的概率很大，"许多国家担心中国的廉价贷款最终会演变成无法偿还的债务，因此许多项目停顿下来。"

作者： Murali Krishnan in New Delhi

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