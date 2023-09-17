“三方经济走廊”能否抗衡“一带一路”

这个取名为三方经济走廊的大型基建项目在很多人眼中是冲着中国的“一带一路倡议”而来。专家认为，关键是需要快速施工、快速投入运营。
（德国之声中文网）最近结束的G20领导人峰会期间，印度、中东和欧洲宣布展开三方经济走廊（IMEC，India-Middle East-Europe Economic Corridor）项目。该项目同中国庞大的基建项目"一带一路"倡议（BRI）形成抗衡之势，其背景是，对中国政府借基建工程活跃于世界各地，人们的忧虑正在加深。
根据白宫发表的声明，美国、印度、沙特阿拉伯、阿联酋、欧盟、法国、德国和意大利就三方经济走廊项目在新德里签署了一项原则性协议。
IMEC是一条横跨两大洲的铁路和航运线路，包括两条独立的走廊：东部走廊连接印度与阿拉伯湾；北部走廊连接阿拉伯湾与欧洲。根据欧委会筹备的一份文件，除铁路线外、IMEC走廊还包括一条输电缆、一条氢气管道和一条高速数字网线。
欧委会主席冯德莱恩周三（9月13日）在盟情咨文演讲中表示，IMEC走廊将"成为迄今为止印度、阿拉伯湾和欧洲之间最直接的连接：有了铁路连接，印度和欧洲之间的贸易将提速40%。"
美国希望该项目能改善亚洲、阿拉伯海湾和欧洲之间的连接，实现经济一体化，为经济发展注入活力。
白宫在一份相关声明中说，"我们设想在走廊沿途，推动现有的贸易和制造业，加强粮食安全和供应链。我们希望释放包括私营部门在内的合作伙伴的新投资潜力，创造高质量的就业机会"。
在新德里与会的沙特投资大臣法利赫（Khalid bin Abdulaziz Al-Falih）表示，IMEC走廊将"书写历史"。法利赫说，"人们都在谈论丝绸之路、印度通过阿拉伯半岛的香料之路，但这条走廊将具更重要意义，因为它涉及新能源、数据、互联互通、人力资源、航空路线，它将把具有相同想法和相同愿景的国家联合起来"。
印度、中东和欧洲在宣布这个项目的声明中将IMEC走廊称为"一座跨越大陆和文明的绿色数字桥梁"。
就目标而言，IMEC走廊同"一带一路"很相似，都是大型跨国基建项目，但中国的"一带一路"规模更大。
今年5月在日本举行的七国集团首脑峰会期间，世界上最富有的七个国家承诺在2027年前共同筹集6000亿美元，以抗衡一带一路倡议，但相关的预算总额迄今尚未公布。
2013年中国宣布启动"一带一路"倡议，目前已有150多个国家和30多个国际组织签署了合作文件，总共筹集资金近1万亿美元，创建了3000多个项目。该项目计划于2049年完成。
两个基建项目也有交叉，一些IMEC走廊的签约国，同时也是一带一路倡议的成员，比如意大利（可能年底前退出一带一路）、沙特以及阿联酋。有迹象显示，由于中国国内经济不景气，其主导的一带一路项目在放慢速度。
此外，一些国家指责中国只顾获得战略影响力，忽视当地需求，也很少顾及对环境造成的不利影响。
对IMEC进行评估的印度专家认为，美国和欧洲的决策者受到地缘政治的驱使，同中国主导的全球基建倡议展开竞争，其目的是遏制北京，提升华盛顿在中东的影响力。
位于新德里的中国研究所名誉所长阿查里亚（Alka Acharya）对德国之声表示，多个一带一路倡议的反制计划都已筹划了多年，它们很难避免中国的战略挑战。
阿查里亚补充说，"缺乏直接通往中亚及其他地区的通道，限制了印度的选择，因此，现在看来，印度将试图搭上美国人和其他参与者的便车。"
阿查里亚还指出，IMEC新联盟内，并不是所有成员都同一程度的"反华"。她说，中东和西亚的关系十分复杂，根本无法用"支持"和"反对"两分法进行考量。
不过，她强调，印度将类似项目视为推动本国基建项目的一个机会，因此也会参与其中。
印度前外交官瓦德瓦（Anil Wadhwa）在对两个项目进行仔细研究后认为，虽然IMEC 被提升到"一带一路"倡议的高度，但两者在性质上有本质区别。
他说，一带一路在性质上是不透明的，资金只来自中国一个国家。而IMEC已经讨论了一段时间，它聚焦多方资金集中起来搞基建的可行性，尤其是纳入公私合作伙伴关系。
一些人认为，印度将从IMEC走廊项目中获益匪浅，因为印度处在东南亚与中东和欧洲的贸易交往的中心地带，这一地位会带来战略和经济优势。
中国分析与战略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉纳德（Jayadeva Ranade）告诉德国之声，IMEC在经济和战略上都是一个好主意，"因为它将促进印度、海湾、中东和欧洲之间的快速货物运输，并绕过巴基斯坦和阿富汗这两个动荡不安的国家"。
拉纳德认为，实现以上目标的关键，在于快速开始施工和投入运营。他说，IMEC走廊项目将与中国的"一带一路"形成竞争，但成功的概率很大，"许多国家担心中国的廉价贷款最终会演变成无法偿还的债务，因此许多项目停顿下来。"
作者： Murali Krishnan in New Delhi
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美媒7月底曾报道称，德、法、意等欧洲国家首脑在回避今秋的“一带一路”国际合作高峰论坛。中国官媒8月12日驳斥了这种说法，称“部分国家领导人不在邀请之列”，该论坛主要邀请的是发展中国家领导人，并告诫“西方媒体和个别人士不必自作多情”。