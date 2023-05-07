三成德国青年男子认为“打老婆”理所当然

(德国之声中文网）尽管已经进入二十一世纪，但很多德国男性仍对传统的性别角色分配难舍难分，甚至为了捍卫自身至高无上的家庭地对配偶大打出手。这是德国国际培幼会最新民调得出的结论。

动手打人是为了"让女人学会敬畏"

年龄介于18至35岁的受访者当中，33%的人认为，同配偶发生争吵时，一气之下"动手"也是可以接受的。而34%声称，曾有过动手殴打女性的经历，目的是为了让对方产生敬畏之心。德国男性联邦论坛的专家喀斯内尔（ Karsten Kassner）表示，这一民调结果令他感到震惊。喀斯内尔对丰克报业集团表示："竟有三分之一的男性认为动手打人不值得大惊小怪，这才是问题所在。这一现状必须尽快得到改变。"

男性的刻板印象：男主外 女主内

除此之外，对于在公共场合展示同性恋倾向，大多数受访者持排斥的立场：48%的受访者认为，这种行为令他们"感到不适"。

根据丰克报业的报道，民调还反映出，很多男性头脑中, "家庭主妇"的刻板印象似乎仍根深蒂固：52%的受访者认为，他们在家庭中扮演的主要角色就是挣足够的钱，而女性则应当做好家务。大约半数男性表示，他们无法接受一名已有过多名性伙伴的女性作为伴侣。

改变现状，政界也义不容辞

51%的受访者还表示，轻易流露感情，会使他们显得脆弱。63%的受访者表示，有时他们会感到"悲伤、孤独和寂寞。"国际培幼会发言人察哈尔（Alexandra Tschacher ）对丰克报业表示："传统的角色分配仍然深深地植根于社会和人们的头脑中。"

喀斯内尔也表示，虽然很多男性也表示愿意促成男女平等，反对性别偏见，但他们并不愿意为此付出实际行动。喀斯内尔说，改变整个社会的框架条件是政界的任务。他表示，联邦政府为父亲提供带薪育儿假的计划就是一个很好的例子。

本次问卷调查中，年龄介于18岁至35岁的各一千名男女在3月9日至21日期间接受了书面问卷调查。"国际培幼会"自称是世界上规模最大、历史最长的儿童救助组织，分支机构遍布世界50多个国家。德国联邦男性论坛则是一个联合会性质的机构，下辖38个旨在维护男性和父亲权益的组织。

（天主教新闻社，法新社）

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