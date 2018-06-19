三成德企看好台湾经济 两岸关係成最大挑战

(德国之声中文网) 德国经济办事处1月21日举办「德国商业信心水准调查报告」发佈会。该调查访问了在台设立据点的250家德国企业，大多数受访者皆为中小型企业，在台湾当地雇用员工少于50人。此次受访的德企30.6%来自机械工业领域，佔比最大；其次是物流与销售，分别佔13.9%与2.5％。

49%德国企业在2018年达成业务目标，另外也有44.3%企业对2019年的业绩成长抱持乐观看法。但是与2017年相比，这两项数据都有稍微下降。就台湾经济而言，30.1%德商对今年前景感乐观。

调查显示，两岸关係与政治稳定度是影响投资的最重要因素，有46%受访德企表示这是在台经商的主要挑战。其次，可靠的政府政策架构和台湾官僚文化也对投资形成挑战。

虽然台湾的政治环境遭受挑战，但是仍有39.4%的企业计画在未来两年内持续对台投资。受访企业表示，能够服务关键客户、招募到高品质人才，是他们在台湾开展业务的主要原因。

两强开战 台湾有危也有机？

德国经济办事处首席代表暨处长林百科表示：「中美贸易战并非从特朗普的推特开始，而是建立在众多专家精细与全面的分析之上。」

他认为，中美贸易战反映西方世界放弃拉拢中国：「过去，西方世界以为中国的经济发展起来以后，就能够正常地加入国际组织。我们所处的这个时代，已经认知到经济发展不必然会带来民主化。」

德国经济办事处首席代表暨处长林百科 (Axel Limberg)

德国之声记者提问，台湾会从中美贸易战获益或者受损？台湾西门子总裁暨执行长艾伟（Erdal Elver）回答道，中美贸易战产生的影响分为两个面向﹕一是企业为了规避美国的关税，从中国外移到其他国家，包括台湾，这样就对台湾的商业有利。另一方面，许多西门子的台湾顾客都需要出口商品到中国，因此中国受到贸易战冲击的同时，台湾厂商也会受到影响，间接影响上游的德国公司。这两个面向的影响谁大谁小，现在仍然难以判断。