三度連任中國國家主席 習近平有何打算？

（德國之聲中文網）如外界預期，中國國家主席習近平週五（3月10日）取得了國家領導人第三個五年任期，成為中共建政以來任期最長的國家元首，權力比肩毛澤東。

第14屆中國全國人民代表大會第3次全體會議上，共有2952名與會代表投票表決，一致支持69歲的習近平續任國家主席，及中國中央軍事委員會主席。宣布當選之際，現場響起如雷掌聲。

「很明顯，習近平已經鞏固了他的權力，其忠臣將進入中國最高領導層。」新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）告訴DW：「全國人民代表大會之後，中國的治理模式不再是一個『平行系統』。過去，共產黨的結構是他們有黨和政府領導。現在，他們讓共產黨來主導一切。」

這場國家主席的選舉，除了習近平外並沒有其他候選人。投票時間持續大約一小時，電子計票則在約15分鐘內完成。當人大代表們將投票單存入電子投票箱時，習近平與坐在他左邊的前上海市委書記李強隨意地聊了起來。

未來幾日中國新內閣將陸續出爐，李強預計出任中國國務院總理，成為繼習近平之後，中國領導階層的第二號人物。但吳木鑾分析：「習近平將處於金字塔頂端。李強（的權力）不會像過去的中國國務院總理一樣。他將只是一個幫助習近平的人，類似於過去他作為習近平（時任省委）秘書的角色。」

會議上還選出66歲的趙樂際為新任人大常委會委員長、68歲的韓正為新任國家副主席。就中國日前發布的「國務院機構改革方案」，其草案也以2951票贊成、1票反對、零票棄權通過。

習近平預計下週一（13日）在「兩會」閉幕前發表談話。

坐擁大權的治理模式

法新社報導，《習近平– 全世界最有權勢的人》傳記的共同作者蓋格斯（Adrian Geiges）說，他不認為習近平尋求連任是出於個人致富動機，儘管國際媒體調查顯示，習近平所積累的家族財富相當可觀，但「這不是他的興趣所在」。

「他對中國真的有一個願景。」蓋格斯說：「他希望看到中國成為世界上最強大的國家。」

幾十年來，中國雖仍維持專制政權，但因經歷了開國領袖毛澤東的個人崇拜和獨裁統治導致的國家殘局，而後幾乎摒棄一人統治，改以少數核心領導層為共識的治理模式。

該模式對國家領導人這個角色予以任期限制。在習近平之前，前任中國國家主席江澤民和胡錦濤，都在任期10年後放棄了領導權。

然而，習近平打破了這項規則，在2018年廢除了任期限制，並允許個人崇拜出現於領導層。這意味著若沒有其他對手出現，習近平將統治中國至其屆齡70多歲，甚至更久。

「在習近平的第三個任期內，中國的治理模式將更加社會主義，更像蘇聯的制度。這是與鄧小平的政策相悖的。」吳木鑾告訴DW：「鄧小平的政策是讓人們先富起來，從西方學習所有的最佳做法。現在，（習近平的）意識形態是反西方，是社會主義制度。」

习近平掌权这10年 老虎苍蝇一起打，建立个人权威 2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。

习近平掌权这10年 取消连任限制，加深个人崇拜 2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。

习近平掌权这10年 习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元 习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」

习近平掌权这10年 提共同富裕，私企大佬成目标 尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。

习近平掌权这10年 整治房地产业，打击教培行业 近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。

习近平掌权这10年 新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策 2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。

习近平掌权这10年 从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制 2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。

习近平掌权这10年 从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告 中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。

习近平掌权这10年 大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重 中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。

习近平掌权这10年 中美关系恶化：从贸易战到芯片战 2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。

习近平掌权这10年 对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力 习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

习近平掌权这10年 宣称中俄没有合作的『禁区』 2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也和普京会了面。

习近平掌权这10年 中印关系从高点跌到谷底 中国和印度相互接壤，自1962年印中边界战争以来，印度便对中国长期有着不信任感。但在习近平掌权之后，中印将 2014年定为「中印友好交流年」并发表《关于构建更加紧密的发展伙伴关系的联合声明》，接下来连续数年，习近平每年都和印度总理莫迪进行至少一次会面。 不过，2020年中印两国部队数度在两国边界附近的加勒万河谷发生冲突，造成双方人员伤亡，后续在两国官员进行数轮会谈之后，事件才逐渐平息。期间，印度政府宣布禁止民众使用中国手机应用程序、印度全国贸易商总会呼吁全国抵制中国货。近两年，中印双方关系仍因边界纠纷而处于谷底。尽管习近平和莫迪皆出席了本月的上合组织峰会，但双方并未如外界预期一般在峰会期间进行会晤。

习近平掌权这10年 欧盟称习近平「转向独裁」 默克尔任德国总理期间，德中经济交流大幅增加。 2021年默克尔卸任德国总理前，中国官媒称默克尔为「中国人民的老朋友」。与此同时，中国同其他欧洲国家互动也非常热络：在「一带一路」倡议下，中欧之间大幅提升铁路货运量；中国企业在欧盟国家投资基础建设工程、收购经营不善的公司。此种友好局面近年逐渐产生变化，2019年欧盟宣布将中国称为「制度性竞争对手」。 2020年，中欧完成投资协定谈判，但由于中国的人权争议而被欧洲议会无限期冻结。 2021年，欧委会主席冯德莱恩指出：「欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上，民主与人权上，还是在与第三国打交道上。」该文件也强调，习近平「转向独裁」引发欧盟严重关切。欧盟在今年中欧峰会之际对中国喊话：「希望中国即使不支持我们（对俄罗斯）的制裁行动，也至少别对其加以破坏。」不过，习近平仍高调展现和普京的友好关系。

习近平掌权这10年 南海筑岛礁建军事基地 2015年，菲律宾向中驻菲使馆提出外交抗议，要求北京停止在距离菲律宾仅有135公里的填海造陆活动。华盛顿智库公布的图像显示了中国自2014年以来在南沙群岛的填海造陆进展，其中包含建设可供轰炸机起降的跑道、人造新岛等。接下来几年，中方继续进行扩建工程。中国官媒《人民日报》2017年底刊文称「南海岛礁的面貌焕然一新」。同年度的一份智库报告指出，中国在南海岛礁上又兴建了飞机库，地下仓库，导弹发射井和雷达等设施。 今年3月，美军印太司令阿奎利诺表示，中国至少有3座南海人造岛礁已完全军事化，中国外交部发言人汪文斌对此回应，中方「在本国领土上部署必要的国土防御设施，是主权国家的当然权利」。然而，2015年习近平与前美国总统欧巴马会谈时曾称，中国在南沙群岛工程，「不是以他国为目标或给他国造成影响的活动」，中国「没有追求军事化的意图」。如今中国官方宣布完成南海岛礁军事化，与过去习近平之言背道而驰。

习近平掌权这10年 战狼外交：激起中国民族主义情绪 与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。

习近平掌权这10年 言论审查：微信敏感词87%与习近平有关 加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

习近平掌权这10年 监控密度居世界之冠，社会事件仍频传 2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。



第三任期的首要任務

隨著習近平的第三個任期正式展開，中國經濟也正面臨著龐大的阻力，從成長趨緩、房地產行業陷入困境到出生率下降，都是有待解決的問題。此外，中美關係正處於數十年來的低谷，這兩大經濟體從人權、貿易到科技等面向，都充滿分歧與爭執。

吳木鑾觀察，中國國內的經濟表現「非常令人擔憂」，尤其是在公共財政方面。他表示：「中國社會正邁向老齡化，這些人口需要政府提供醫療保健、需要養老金，但我不認為中國共產黨能提供這些，因此可能會有一些抗議發生。」

本週，在中國「兩會」之一的政協會議上，習近平罕見公開抨擊以華盛頓為首的西方陣營，對中國「全方位的遏制、圍堵、打壓」。習近平強調，面對環境的複雜變化，中國必須「積極作為」、「敢於鬥爭」。

《南華早報》引述分析人士報導，對習近平來說，現在是一個關鍵時期，因為他需要讓中國重新走上經濟增長的道路，讓世界相信中國獨特的治理和發展模式是可行的，並在最終超越美國。

「今年的重點不是別的，而是重新啟動經濟引擎。」北京清華大學教授及國家戰略研究院高級研究員謝茂松告訴《南華早報》，儘管日前中國公佈的經濟增長目標只有「保守的5%」，但根據其同時宣布的目標——全年城鎮新增就業目標1200萬人，「似乎表明北京有信心實現，甚至超過所定的5%經濟成長」。

吳木鑾也向《南華早報》表示，習近平第三任期的首要任務，就是振興中國停滯不前的經濟、開闢一條科技自立自強的路、為台海緊張局勢的加劇做準備，以及加強維護中國國安。

其中，最大挑戰仍然是中國和美國之間的緊張局勢。吳木鑾說：「如果台海局勢處理不當，可能會擾亂習近平實現中國偉大復興的目標，這是他的重要（政治）遺產。」

台灣民眾怎麼看「台灣省人大代表」？

（路透社、法新社、新華社、台灣中央社、《南華早報》）

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