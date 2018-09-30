三巨头报告：改革失败导致贸易战气氛

（德国之声中文网）报告指出，过去二十年未能持续调整全球贸易规则，特别是在农业和服务方面，从而削弱了促进增长和减少贫困的潜力。

发表报告的国际货币基金组织、世界贸易组织和世界银行呼吁应该加倍努力，加快改革的力度，挽救贸易带来的经济利益，更广泛地分享繁荣发展的成果。

报告称："全球贸易规则体系为数代人创造出前所未有的经济增长，而如今的局势十分紧张……虽然最近才凸现出来。但这种紧张局势的根源来自长期未解决的问题"

三大国际组织发出的警告

法新社报道称，特朗普在竞选美国总统的职位时利用了民众对全球化日益增长的抵触情绪。上任以来，他奉行对抗性的贸易政策，不加区别的向盟友以及对手施加关税。

特朗普还严厉批评世界贸易组织，称它允许中国利用对美国来说并不公平的规则。

国际货币基金组织警告说，贸易对抗对全球经济构成严重威胁，可能会破坏经济增长。

世界贸易组织上周发布的另一份报告指出，在贸易紧张局势升级的背景下，2018年以及2019年的全球贸易增速将慢于预期。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。 作者: 苗子



三方联合推出的报告声称，第二次世界大战结束后，全球范围内的生活水平虽然有所提高，贸易改革从21世纪伊始停滞不前，同时又有许多国家层面的政策阻碍贸易的发展，贸易改革仍未完成。

在20世纪90年代，全球贸易量的年均增长率约为7%，是同一时期全球GDP增长率的两倍。但在2008年全球金融危机爆发前的几年时间里，这一数字大幅度下跌。

报告指出，服务业是商品贸易的关键。因为制造业必须依赖诸多服务业将其产品推向市场。"当下贸易局势的紧张气氛有可能损害进一步推行贸易改革可能带来的巨大利益。"

任琛/乐然(法新社)