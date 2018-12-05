三大CEO见特朗普 德汽车关税豁免有望

(德国之声中文网) 德国三大汽车大众、戴姆勒和宝马的负责人周二(12月4日)会见了美国总统特朗普，期望解开迫在眉睫的25％汽车关税僵局。

大众汽车CEO迪斯(Herbert Diess)在会后说:「我们在避免关税上向前迈出了一大步。」戴姆勒董事长蔡澈 (Dieter Zetsche)也有同感，称会谈后，新关税的「潜在威胁」已降低。

白宫發言人华特斯 (Lindsay Walters)在会后提到，特朗普「分享了他对所有汽车制造商在美国生产并创造更友好商业环境的愿景。」

德国之声在纽约的财经记者科特(Jens Korte)表示，华盛顿希望透过对欧洲最大经济体德国施加压力，来引导与欧盟的贸易谈判。另一方面，德国高管则说服特朗普，德国汽车业对美国经济有其重要性。

然而，这次访问却没有让欧盟和美国的贸易谈判更加顺利。三大汽车CEO不认为他们与特朗普见面会危及谈判，表示和布鲁塞尔和柏林都曾商议过这场白宫会面。

欧盟贸易专员马尔姆斯特伦 (Cecilia Malmström)负责在其间进行贸易谈判。

白宫声称，欧洲对美国制造商不公。特朗普表示，他寻求「互惠」的贸易协议，以帮助保护和發展美国制造业和确保工作岗位。

美国商务部长罗斯表示，谈判的目的是削减美国与德国在汽车和汽车零部件方面的300亿美元（265亿欧元）贸易逆差。这是美国与欧盟赤字总额660亿美元的一半。

德车商增加美国投资

白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）表示，华盛顿的目标是鼓励德国汽车制造商在美国加大投资并制造更多产品。

大众汽车CEO迪斯说:「美国官员试图说服我们在美国投入更多资金，我们也准备这样做。」大众汽车目前正与福特汽车谈合作。若成功，福特将在美国某些工厂生产大众汽车。大众也在考虑在美国建造一家电动汽车工厂。戴姆勒董事长蔡澈告诉记者，他们也要增加美国投资。

宝马则称努力让自己在美国更「在地」。宝马在南卡罗来纳州的斯帕坦堡拥有一家工厂，里面有近1万名员工。上周，宝马表示考虑在美国建立第二家生产發动机和变速器的工厂。但是，还没有确切结论。

夏立民/杨威廉 （德新社、路透社)