三大电信摘牌在即 中国股民蠢蠢欲动？

（德国之声中文网）根据路透社1月8日报道，摩根士丹利资本国际指数MSCI、罗素指数（FTSE Russell）和标普道琼斯指数（S&P Dow Jones）均已经宣布将不在囊括在美国上市的中国三大电信运营商。自从纽约证券交易所除夕宣布，因应特朗普政府的一道行政令，将对在该所上市的三家中国电信运营商启动退市程序后，中国移动、中国电信和中国联通三家电信运营商就经历了一系列“过山车式”的起起伏伏。



如今这三个指数发布机构宣布在指数计算中排除中国三大电信运营商的消息意味着全球以这三个指数为引导的基金不得不抛售三家公司的股票。



路透社报道称，这几家公司有大量这样的“被动投资者”，本周五的这个消息让三家公司在香港上市的股票市值缩水了大约56亿美金。



新加坡盛宝银行集团全球宏观策略师彼特森（Kay Van Petersen）向路透社表示：“如果你是被动的指数投资者，你当然要离场。同时如果你是主动的投资者，而且你知道那些指数投资机构会离场，你当然也不会愣在那里坐以待毙。”

行政令的理解困难

根据美国总统11月12日签署颁布的“第13959号行政命令”，任何美国人或机构都不能对有中国军方的背景公司提供证券投资和交易的机会。据彭博社报道，去年12月28日，特朗普政府更强化了这道行政令。美国财政部对该命令作出解释，强调所有中国军工企业"子公司"、持有军工企业证券的基金，也都在限制之列。



此后，纽约证交所一度曾表示，这三家公司的股票将在1月7日到1月11日期间停止交易。但又于1月4日突然宣布撤回决定，当时表示“纽约证交所监管部门将继续评估该行政命令(第13959号行政命令)对发行者和持续上市地位。”但又过了一天的消息显示，这三家公司还是有可能勒令退市。



一位熟悉情况的消息人士于1月5日表示，纽交所对于中国移动、中国电信集团和中国联通香港是否被行政命令所限制等规定感到含糊不清，但如果这些证券被确认在名单上，就会被退市。同时还有一位知情人士5日表示，美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)早些时候打电话给纽交所总裁坎宁安(Stacey Cunningham)，告诉她自己不同意纽交所喊停三家中国电信企业退市计划。



这期间，三家公司的股票经历了相对其历史股价波动来说比较大的涨跌变化。从路透社最新的报道消息来看，目前这三家公司仍然会于1月11日被迫退市。

中芯国际打下的“鸡血”

中国电信和中国联通周四（1月7日）发表声明称，已经预估到了被摘牌的决定将对其股票价格产生冲击。中国移动则表示为保护自身利益，将保留采取行动的权力。



同时有基金经理向路透社表示，三家中国电信公司退市对其股票价格的影响可能是暂时的，因为届时一些非美国投资者将有可能接盘。2020年，中芯国际从纽交所退市后股票价格一度经历了接近400%的增幅。



从中国股民的舆论趋向来看，也确实有许多股民等待三家中国电信公司在美国被摘牌后入场“抄底”的机会。证券交易平台富途牛牛上名为“美股小新手”的用户本周五发帖称，还有最后一天的扫货机会，“今天的收盘价也许就是起飞的开始！”。名为“KKIITT”的用户表示：“星期一，为国捐躯”，也将购入相关公司股票。名为“废料收集处”的用户在公开了自己购入中国电信股票的交割单后表示：“我下半身的幸福就靠你们了”。



同时，也有许多投资者对美国政府不久前公布的行政令，尤其是对中国企业的影响程度抱有相当紧张的情绪。路透社在周五最新的报道中指出，美国政府的禁令还可能影响到包括阿里巴巴以及腾讯在内的中国科技企业巨头。高盛（Goldman Sachs）则估计规模约为775亿美元中国离岸业务债券可能会面临美国政府禁令的限制。



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