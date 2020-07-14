三国控俄黑客窃疫苗资讯 美巴疫情续升

(德国之声中文网) 美国丶英国与加拿大周四 (7月16日) 警告，专门从事网路黑客行动的俄罗斯组织APT29锁定了数间美国丶加拿大与英国参与新冠疫苗研发的机构，欲透过恶意活动来窃取知识产权。

英国国家网路安全中心 (National Cyber Security Center) 在一份报告中表示，APT29运用多种工具与技术，针对参与新冠疫苗研发的机构发动恶意行动。

报告点出APT29所使用的技术包含鱼叉式网路钓鱼，以及像是WellMess与WellMail的恶意软体。英国的这项研究报告也获得加拿大通讯安全局丶美国国土安全部网路安全暨基础设施安全局与国家安全局的支持。

近期，美国丶英国与加拿大政府都数度发出警告，表示研究新冠病毒的机构遭到有国家背景支持的网路攻击，受到波及的单位包含医院丶研究实验室丶医疗保健提供单位与制药公司。

路透社报导，2016年美国总统大选前，与俄罗斯情报单位有关的两个黑客组织突破进入民主党全国委员会的内部系统，而APT29便是当时的其中一个组织。

巴西与美国疫情持续飙升

新冠病毒疫情在部分国家仍呈现持续上升的趋势，巴西的新冠确诊案例周四 (7月16日) 正式突破200万，而巴西人民对於总统博索纳罗 (Jair Bolsonaro) 处理疫情的方式也累积越来越多不满情绪。

在巴西确诊数突破100万後，该国在27天内再度累积了100万起确诊案例。此前，美国花了43天才让累计确诊案例从100万增至200万。路透社报导，过去几周，巴西几乎每天都有超过4万起新的确诊案例。路透社的数据显示，美国新冠疫情增幅曾在5月稍微趋缓，但6月又再次增加。

美国与巴西的新疫情都发生在非主要城市的区域，专家认为，由於巴西中央政府并没有推出全国统一的抗疫政策，导致巴西各层级的防疫成效都很差。虽然新冠病毒在巴西仍传播的非常快，但博索纳罗仍持续向各地政府施压，要求他们解除封锁政策。

里约热内卢联邦大学的医学教授梅卓和 (Roberto Medronho) 向路透社表示，他认为巴西的新冠疫情仍未达到高峰，因为近期该国内部各地区仍传出新的疫情。

里约热内卢联邦大学的医学教授梅卓和 (Roberto Medronho) 向路透社表示，他认为巴西的新冠疫情仍未达到高峰，因为近期该国内部各地区仍传出新的疫情。不过，他说专家预测显示，巴西出现新病例的速率将放缓，而全国的病例增长率预计在七月底至八月上旬会明显下降。

与此同时，美国的新疫情中心佛罗里达州过去24小时传出有156人因染上新冠病毒而病亡，再次创下美国疫情爆发以来，单日最高的病亡数。美国官方数据显示，佛罗里达州目前每日的新增案例大约都在1万起左右，为全美最高。

杨威廉/张慈 (路透社/法新社)

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