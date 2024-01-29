三名美军士兵在无人机袭击中丧生

（德国之声中文网）美国中央司令部称，驻扎在约旦东北部靠近叙利亚边境的美军基地在周六至周日夜间遭到无人机袭击，三名美国军人丧生，还有多人受伤。

美国总统拜登周日（1月28日）指责受到伊朗支持的武装组织发动了这次袭击，并发誓要进行报复。

拜登在白宫发表的一份声明中说："虽然我们仍在收集有关这次袭击的信息，但我们知道它是由在叙利亚和伊拉克活动的伊朗支持的激进武装组织实施的。"

周一，伊朗方面驳斥了白宫的指责，否认与这次袭击有任何关联。德黑兰驻联合国使团称，冲突是在美国军队和该地区的抵抗组织之间发生的，它们相互对抗。

一些受伤士兵撤离接受进一步治疗

据美国中央司令部，此次袭击至少造成25名军人受伤。两名不同的官员告诉路透社，一些受伤的士兵已经从基地撤离，接受进一步治疗。

还有一名美方官员说，无人机对军营附近进行了袭击。如果该消息得到证实，这可以解释为何伤亡人数如此之多。

自以色列与哈马斯开战以来，该地区的紧张局势不断升级，而此次袭击可能让局势进一步激化。

哈马斯的一名高级官员祖赫里（Sami Abu Zuhri）直接将这一袭击事件与加沙战争联系在一起。他对路透社表示："三名美国士兵被杀是向美国政府发出的一个信息，除非停止在加沙滥杀无辜，否则美国政府要与整个国家对抗。"

哈马斯是一个巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体，被欧盟、美国、德国、以色列等定义为恐怖组织。

这次无人机袭击事件是最新的一起美军死亡事件，表明该地区的紧张局势正在升级。数天前，两名美军海豹突击队员在一次针对也门胡塞武装的行动中失踪，随后被宣布死亡。

与此同时，这次无人机袭击事件也是自加沙战争爆发以来美军首次在该地区因敌对火力而发生人员丧生。

五角大楼称，自加沙战争开始以来，伊拉克和叙利亚境内的美军及其联军已经遭到超过150起袭击。作为回应，华盛顿在这两个国家实施了报复性打击。

伊拉克伊斯兰抵抗组织声称对多起针对美军人员的袭击负责，该组织是一个与伊朗有关联的松散的武装联盟，其反对美国在加沙冲突中支持以色列。

美国总统拜登在周日表达了反恐的决心，他说："我们将继续履行他们（已故美军人员）打击恐怖主义的承诺。毫无疑问，我们将在我们选择的时间、以我们选择的方式追究所有责任人的责任"。

美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）说，他对美军的人员伤亡感到"愤怒和悲痛"。

针对袭击确切地点的争议

约旦政府发言人穆拜丁（Muhannad Mubaidin）对该国公共广播公司al-Mamlaka说，袭击发生在约旦王国境外的叙利亚边境。

这与美方的说法有出入。美国官员坚称，袭击发生在约旦境内靠近约旦叙利亚边境的美军基地，即"22号塔"（Tower 22）。

美军长期驻扎在约旦，通常有多达3000名美国士兵驻扎在那里。

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（美联社，路透社，法新社）

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