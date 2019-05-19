三名法籍“伊斯兰国”战士在伊拉克被判死刑

（德国之声中文网）三名法国人因参加吉哈德武装"伊斯兰国"被判死刑。一名法庭任用的律师表示，三名被告曾申请将他们的案子交由法国审理，但法官没有理会。被告人有权对判决提出上诉。他们是首批在伊拉克被判死刑的法国人。数百名外籍"伊斯兰国"战士在伊拉克已被判刑，但迄今没有任何死刑判决被执行。

尚不清楚的是，法国将对上述判决做出何种回应。法国大约在40年废除了死刑。法国的反应可能成为有公民参加"伊斯兰国"的其它国家所效仿的对象。迄今为止，巴黎政府断然拒绝"伊斯兰国"战士和他们的妻子回到法国。

据法新社报道，三名被判刑的法国人分别为凯文·戈诺特·（Kevin Gonot）、莱昂纳德 ·洛佩茨（Leonard Lopez）和萨利姆·马修（Saim Machou）。他们在叙利亚被捕，后被遣送到伊拉克。伊拉克接受了数千名被逮捕的"伊斯兰国"吉哈德分子。

人权组织提出批评

洛佩茨的律师那比尔·伯迪（Nabil Boudi）在判决下达后立即宣布将提出上诉。他说，法国政府曾保证说，即使是在伊拉克所有法国公民都有权得到公平审判，而洛佩茨只是因为在巴格达监狱受到的一系列审讯就被判死刑。

先前，至少有三名法国籍"伊斯兰国"成员被判终身监禁。按照伊拉克法律意味着20年监禁。另有9名被关押的法国人尚在等候判决。

伊拉克共关押着1.9万名和"伊斯兰国"有关联的人。据美联社报道，已有3000多人被判死刑。人权观察组织多次对伊拉克的审判程序予以谴责，并指出，审判常常仅仅根据旁证或者酷刑下得到的供词。几乎没有哪个国家的死刑判决像伊拉克这么多。

乐然／洪沙（法新社、美联社、路透社）