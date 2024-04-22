三名德国人涉嫌为中国情报部门担当间谍被捕

（德国之声中文网）德国联邦总检察院以涉嫌为中国情报机构从事间谍活动的罪名逮捕了三名德国人。位于卡尔斯鲁厄的联邦检察院周一（4月22日）对外通报称，涉案的为两名男性和一名女性，他们在杜塞尔多夫和巴特洪堡（Bad Homburg）两地被逮捕。警方还搜查了他们的住所以及办公场所。

这三人被指控最晚从2022年6月起为中国情报部门工作，向中方提供了军事技术情报，同时还违反了德国《对外贸易法》（Außenwirtschaftsgesetz）。

联邦检察院方面指出，嫌疑人被捕时正在就可能有助于扩大中国海军战斗力的研究项目进行谈判。

其中被逮捕的一名男子可能为一名在中国生活的中国国家安全局的一名雇员担任特工。受中国安全局雇员之托，这名男子在德国获取了可用于军事用途的创新科技信息。另外两名被捕的男女是一对夫妻，他们在杜塞尔多夫经营一家公司。检察院方面称，这家公司扮演“与德国科学研究人员联系和合作的媒介”的角色。

据《南德意志报》报道，这对夫妻通过他们经营的公司与德国一所大学签订了进行技术移转的合作协议。作为该协议的一部分，他们为一家合同商准备了一份关于机械零件技术水平的研究报告，这些零件对于大功率船舶发动机（例如作战舰艇）的运行也非常重要。而中国合同商的背后其实是中国情报部门的雇员。据联邦检察院称，该项目由中国国家机构资助。

联邦法院的法官现在需要对是否对三名嫌疑人执行审前拘留做出决定。

维族男子自述：中国国安逼迫我充当间谍

（德新社、南德意志报）

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