三名前立法会议员涉泼臭水案明日提堂

（德国之声中文网）据香港01等媒体报道，本周三清晨，议会阵线成员朱凱廸、民主党成员許智峯及人民力量主席陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，罪名為香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的“意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪”。



朱凱廸、陳志全和許智峯均在社交網站發帖文，证实了被拘捕的消息以及此事涉及立法会国歌法三读期间泼臭水事件。許智峯在帖文中说，他被指於5月28日及6月4日於立法會會議廳及會議室內將帶有臭味的液體潑向地下，其行為引起騷亂，令到會議中斷或有可能中斷，又指令到立法會主席梁君彥煩躁不安，精神受挫。

据东网报道，今日下午2点40分左右，3人先后获准保释，明日下午2点30分将在西九龙裁判法院提堂。报道称，許智峯指警方再以刑事法律，規管議會發生的事屬荒謬，批評是濫捕濫告；陳志全表示，早有預料警方會因為潑臭水事件，以「藐視立法會」罪拘捕和控告自己，但無想過會以「侵害人身罪」控告，他指控罪最高可判囚3年，質疑當局有打壓異見者之嫌。

許智峯11月18日获保释后接受记者采访

香港大公网报道称，今年38岁的许智峯被控两项“藐视罪”及两项“意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品”罪；43岁的朱凯廸被控一项“藐视罪”及一项“意图使他人受损害、精神受创或恼怒而施用有害物品”罪；48岁的陈志全被控一项“藐视罪”及一项“意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品”罪。

5月28日事件被追讨清洁费

据港媒先前报道，陳志全、許智峯和朱凱廸三人於今年5月28日審議《國歌法》期間，在會議廳內投擲一袋传出恶臭的腐烂植物，之后被行政管理委員會追討清潔費。陳志全已支付相關費用11.1萬港元，朱凱廸及許智峯已同意，以未發還予他們的工作開支抵銷共计约22萬元的費用，其中包括10萬元用作更換及重鋪地毯。6月4日，在立法会三读辩论《国歌法》期间，许智峰、陈志全和朱凯迪再度投掷有浓烈臭味的液体，导致会议中断。

香港政府早前因疫情将立法会换届选举延迟一年。中国全国人大委员会决定香港立法会继续履行职务不少于一年，但朱凱廸和陳志全9月28日表明不延任，任期至9月30日結束。11月11日，香港政府宣布，按照全国人大常委会同日的决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格。包括许智峰在内的15位民主派议员继而于12日宣布总辞。其中許智峯辭職即時生效。



乐然（综合报道）



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