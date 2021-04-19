三只金钱豹脱逃多日 杭州动物园遭批瞒报

(德国之声中文网) 中国浙江省的「杭州野生动物世界」近日发生一起三只金钱豹脱逃的事件，根据中国媒体报导，在经过多日的搜捕後，动物世界已顺利抓到两只脱逃的金钱豹，并正努力搜捕第三只金钱豹。

根据新浪网10日的报导，杭州市副市长王宏表示，三只金钱豹是在4月19日管理人员在打扫卫生时，趁机脱逃。相关报导称，杭州当地村民5月1日发现金钱豹的踪迹，相关消息在5月6日传开，隔天村民又看见金钱豹的身影。

杭州野生动物世界一开始对外否认金钱豹脱逃的事情，直到8日下午，当地官方才发布消息，证实3只金钱豹从杭州野生动物世界脱逃，野生动物世界也发布致歉信，但并未说明3只金钱豹何时脱逃。

野生动物世界8日发布一个公开声明写道：「前期，因考虑到出逃的未成年金钱豹攻击性较弱，担心事件公布会引起恐慌，未及时公布有关信息。」

为了追捕脱逃的金钱豹，杭州当局派出超过1000名民警丶社区干部丶民兵与志愿者，对周边地区进行排查与巡逻，并对学校与养老院进行重点防控。当地警方甚至使用无人机对周边地区进行搜索。

官方8日宣布抓回两只金钱豹，搜捕人员也在9日透过无人机发现第三只金钱豹的踪迹，但是当搜捕人员集合至金钱豹出没地附近时，它早已脱逃。

在5月10日的新闻发布会上，杭州市林水局表示，5月8日杭州市林业部门成立工作组，发现「杭州野生动物世界」在规章执行上存在严重管理漏洞，两名饲养人员在工作交接班时没有严格按照操作流程，导致3只金钱豹逃逸。

此外，林业部门还发现，野生动物世界的应急处置不到位，管理人员并未在金钱豹脱逃後采取有效措施。野生动物世界还被指控有严重瞒报的情况，不仅没有即时通报相关部门，也没有及时向社会公布。

当地官方也於10日发布公告表示，杭州市公安局富阳区分局依法对杭州野生动物世界有限公司相关人员因「金钱豹外逃事件」涉嫌犯罪立案调查，5月10日，依法对公司法定代表人丶总经理张德全等五人采取刑事强制措施。

根据中国官媒报导，2017年在宁波一个野生动物园发生一起老虎将误闯围栏的男子咬死的事件。此外，2016年北京一个动物园的老虎在一对夫妻离开车辆後，杀死该对夫妻的妻子，并弄伤她丈夫。

(综合报导)

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