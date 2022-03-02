三千中国人已撤出乌克兰 东部城市留学生求助

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌3月3日在例行记者会上回答有关中国从乌克兰撤离侨的情况时说，目前已有超过3000名在乌中国公民安全转移到乌克兰周边国家。汪文斌说，中方感谢有关国家为中国公民入境短暂停留提供便利。外交部正会同驻乌克兰使领馆评估形势，考虑各种因素和可能性，研究制定保障在乌中国公民安全撤离的可行方案。

据中国使馆之前的统计，至少有6000多名在乌克兰的中国人登记表示希望撤离。2月28日以来，在基辅和敖德萨，中国使馆包租大巴疏散部分当地华人至邻国。使馆还告知可在基辅等城市搭乘"西撤客运专列"，前往波兰等邻国。

鉴于迄今为止官方组织撤侨的途径有限，不少当地华人按照中国驻乌大使馆建议，由陆路自行向邻国撤离。但随着战事加剧，交通被阻，侨民撤离的难度和风险增加，特别是在战斗最先打响的乌克兰东部。

在推特等社交媒体上，周四出现转发"苏梅地区138人中国人至今还被困防空洞，物资也快没了"的求助。苏梅在乌克兰东部，距离俄罗斯边境仅约60公里。俄军的坦克上月24日已进入该地区，两军在此地不断有交火。

“错失最佳自救时间”

英国广播公司BBC周四（3月3日）的报道引述一位中国留学生称，目前苏梅地区有三所大学约200名中国留学生仍困在当地无法离开，恐慌情绪正在蔓延。住校的学生每天挤在狭小的防空洞里睡觉，靠学校供应的有限物资生活。

这位留学生抱怨中国官方在筹划撤侨问题上行动迟缓，大使馆迟迟未有发出离境呼吁，直到25日才通知准备接返中国公民。但战局恶化使得包机撤离计划无法实施，只能建议自行撤离。而苏梅通往周边城市的主要交通已经切断。"我们丢失了最佳自救的时间"，她呼吁使馆"提供实质性帮助"。

此前，一位自称是中国留学生的用户在网上公开自己与驻乌使馆求助热线的电话录音，引发争议。在这段长达9分钟的录音里，女学生哭诉没有在当天被安排集体撤离，自己租不到车辆，挤不上火车，希望得到帮助。中国驻乌大使馆人员建议她先搭火车前往西部城市利沃夫，如果不想自行撤离，只能等待下一次包租大巴撤侨，并提醒她"是成年人了"。女生绝望中质问要她"如何相信國家？"。

录音上传微博后已被删除。有关的讨论除了理解同情的声音外，也有不少人批评女学生"胡搅蛮缠"，指责她"为国家添乱"，是不知道自己承担责任的"巨婴"。

中国驻乌克兰大使馆新闻参赞丁建伟2月28日接受南都记者采访时说，使馆工作人员平均每天要接到1000多人次的电话问询，"每个人讲5分钟，这个工作量加起来不小"。他表示大使馆正努力为在乌中国公民寻找"多渠道、更安全快速的离境途径"。但他也承认，局势在不断恶化，飞机撤侨"难度很大"。

观看视频 05:44 停止战争！乌克兰小伙用中文求救

（综合报道）

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