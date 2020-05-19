三十年来第一次 维园六四烛光晚会未获批准

（德国之声中文网）香港支联会6月1日下午收到警方"禁止公众集会通知"，其理由计划中的集会将违反"限聚令"。支联会原计划按照往年的传统，在6月4日当晚在香港维多利亚公园举行烛光晚会。

香港电台报道，支联会秘书蔡耀昌表示，不排除上诉的可能，但现阶段将继续准备B方案，当晚支联会成员会进入维园，点燃纪念烛光，以及在网上聚会。

以往香港支联会每年都会在6月4日以烛光晚会的形式纪念1989年的天安门屠杀事件。如果今年无法举行，将是31年来的首次。去年在维园的纪念活动有18万人参加。支联会主席李卓人今年4月曾对德国之声表示，"如果确实有疫情问题，我们当然理解，最怕是政府借疫情打压集会权利。如果六四让步，那七一游行呢？往后的集会怎样？"他认为，若届时已撤销"限聚令"，就没有理由以防疫之名禁止集会。

目前，香港旨在控制新冠病毒的防疫"限聚令"禁止在公众场所举办超过8人的聚会。这个禁令原本在5月21日到期，但港府于5月19日宣布延长至6月4日。截至到今天（6月1日），香港共确诊感染新冠病毒的人数为1084人，死亡4人，治愈1035人。6月1日，香港新增患者3人。根据港府的标准，连续28天无本地新增病例，才算疫情结束。不过，当地的"高考"已开始，中小学也已复课。