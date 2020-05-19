三十年来第一次 维园六四烛光晚会未获批准

（德国之声中文网）香港支联会6月1日下午收到警方"禁止公众集会通知"，其理由计划中的集会将违反"限聚令"。支联会原计划按照往年的传统，在6月4日当晚在香港维多利亚公园举行烛光晚会。
香港电台报道，支联会秘书蔡耀昌表示，不排除上诉的可能，但现阶段将继续准备B方案，当晚支联会成员会进入维园，点燃纪念烛光，以及在网上聚会。
以往香港支联会每年都会在6月4日以烛光晚会的形式纪念1989年的天安门屠杀事件。如果今年无法举行，将是31年来的首次。去年在维园的纪念活动有18万人参加。支联会主席李卓人今年4月曾对德国之声表示，"如果确实有疫情问题，我们当然理解，最怕是政府借疫情打压集会权利。如果六四让步，那七一游行呢？往后的集会怎样？"他认为，若届时已撤销"限聚令"，就没有理由以防疫之名禁止集会。
目前，香港旨在控制新冠病毒的防疫"限聚令"禁止在公众场所举办超过8人的聚会。这个禁令原本在5月21日到期，但港府于5月19日宣布延长至6月4日。截至到今天（6月1日），香港共确诊感染新冠病毒的人数为1084人，死亡4人，治愈1035人。6月1日，香港新增患者3人。根据港府的标准，连续28天无本地新增病例，才算疫情结束。不过，当地的"高考"已开始，中小学也已复课。
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维园烛光追思:人民不会忘记
凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声
香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。
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载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影
组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。
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沉重的追思
据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。
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洗刷国殇之柱
洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。
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不忘历史
国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。
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民主女神
维园烛光晚会现场也竖起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推倒。
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坐满六个足球场
维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。