 三十年来头一遭 澳门禁了天安门 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2020

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八九民运

三十年来头一遭 澳门禁了天安门

30年来，澳门民主发展联委会每年都于六四前夕在澳门各区公共地点举办八九民运图片资料巡展。5月7日，本已批准借出场地的澳门市政署却突然撤销民联会的借场申请。5月12日，民联会就此提出的异议被驳回，已经开始的展览面临被禁止。

Bildergalerie Tiananmen (Jeff Widener/AP)

1989年9月，驻守在天安门城楼前的坦克与士兵

（德国之声中文网）澳门民主发展联委会5月7日在脸书上表示，民联会今年和往年一样申请在十个公共地点举行八九民运图片资料展览，直到5月6日才收到批准。但5月7日下午，民联会却收到市政署取消批准的通知。当天，该展览已经在绿杨花园休憩区展出。民联会继而提出异议声明，并表示，只要市政署一日未作回应，图片展就将继续按原已批准的时间、地点进行。在7日发表的告示说，民联会还指出，"八九民运图片资料展览，作为一个历史见证，也作为一个以薪火相传为目标的公民教育活动，坚持了三十年......而市政署突然从袋里拿出一个新准则，就可以取消批准一项以举办了三十年而一直未有任何意外，从未制造任何麻烦，一直相安无事的公民教育活动。这也是澳门的公民社会的活动空间越来越被压缩的标志。"

China Flashgalerie Peking Tiananmen Jahrestag 30 Mai 1989 Göttin der Demokratie (AP)

1989年夏初，天安门广场上与毛泽东画像相对而视的民主女神雕像

5月12日，澳门民联会在脸书上宣布，对于民联会的声明异议，市政署的回复"当然系驳回声明异议，但砌出的理据惨不忍睹"。民联会认为，澳门已经三十几日无新确诊个案，连中小学都安排复课，这个时候以疫情为理由不批准展览，明显极为牵强。"至于市政署的职能只涉'文化、康乐、环境、卫生"所以活动只批此'八字真言'范围内的活动，那更令人心慌。"

据立场新闻报道，民聯會理事長區錦新曾表示，澳門市政署口頭上回應他該展覽明顯傾向於政治性活動，而政治性活動並不屬當局管理範疇，因此不能借出場地。事隔幾日后，市政署管委會主席戴祖義辯稱，此申請不屬該署的職權範圍內，此外还增加因疫情關係的理由。而行政法務司司長張永春在接受葡文澳門電台訪問時又稱，市政署相關決定並不涉及政治或法律理由，而是認為展覽會吸引多人聚集觀看，對防疫不利。

Chinesischer Präsident Xi Jinping zur Besuch in Macau (picture-alliance/AP Photo)

2019年12月20日，贺一诚向习近平宣誓就任澳门特首

贺一诚上任后首个"六四"

此次八九民运图片资料展的举办值澳门新特首贺一诚上任、港澳办高层换血后第一个"六四"前夕。贺一诚去年8月25日作为唯一参选人，并以高达98%的得票率当选第三人澳门特首，并于12月20日宣誓就任。在4月20日发表的首份施政报告中，贺一诚表示，要不惜代价防控新冠疫情，"不惜代价，采取一切必要的措施维护稳定，稳定经济，稳定就业，稳定居民的生活，稳定压倒一切"。

DW.COM

澳门政府在周三表示，博彩业收入今年3月下跌79.7%，原因是这个全球最大的赌场中心逐渐加紧对新冠疫情的防控，以致旅客人数急剧下滑。 (01.04.2020)

习近平参加澳门回归20周年庆典活动，一水之隔的香港如何看待？泛民派媒体认为，所谓澳门成功经验，不过是建立在不义的赌博业发达基础之上。建制派媒体则强调，“不折腾不内耗”是澳门的成功秘诀。还有媒体认为，面对澳门，香港不应妄自尊大，也不应妄自菲薄。 (20.12.2019)

都是昔日的西方国家殖民地，都是今日的特别行政区，为何香港的抗议动荡已经持续半年且不见平息，而一水之隔的澳门却始终风平浪静？这座以赌博业著称的城市，何以成为北京眼中的“乖男孩”？ (20.12.2019)

一个城市骚乱不已；另一个近在咫尺的城市——澳门却几乎未受邻居香港示威抗议浪潮的影响。依据同一项原则治理的两个地区到底区别何在？ (03.11.2019)

香港与澳门隔海相望。一边"一国两制"岌岌可危，一边刚刚选出令北京放心的特首。世界赌博之都澳门俨然成了一国两制的成功案例。 (26.08.2019)

分析认为，这份施政报告强调中央对澳门的"全面管治"和"国家安全"，很明显展示澳门特区效忠于中央。在经济受到疫情强烈冲击的背景下，澳门政府显然希望中央政府尽快恢复大陆旅客澳门自由行，从而增加消费，带动企业，尤其是博彩业恢复元气。香港苹果日报援引澳门法律学者祈东耀（António Francisco Katchi）指出，澳门市政署此次批准展览后又取消的做法背后明显有政治意图，"贺一诚感觉比上一任特首崔世安强走势，考虑到内地现存问题及共产党内斗，或令习近平领导的政府忧虑，势加重打压力度，地方政府官员更惧怕民间有反抗政权的行为。"

六四烛光晚会能否举行尚不可知

除了八九民运图片展外，澳门每年也举行烛光晚会，悼念六四，但通常只有少量民主活跃人士参加，规模远远小于香港维园的烛光守夜活动。目前尚不清楚，今年港澳的六四烛光晚会是否能获得批准。主办方担心当局会以防疫之名继续禁止集会。

新澳門學社现已就市政署禁展決定發聲明強烈抗議，指當局顯然基於政治理由禁展，利用行政手段打擊表達自由，壓縮公民活動空間，隱沒當年愛國民主運動的理想與政權血腥鎮壓的行徑。声明同時警告其他當局切勿尝试压制其他相關活動，尤其是已連續 30 年舉辦的六四燭光晚會。

  • Macau | Zemin und Sampaio (1999) (picture-alliance/dpa/P. Carrico)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    唯二的特别行政区

    20年前，历经葡萄牙人超过100年的殖民统治后，澳门主权移交中华人民共和国。按官方说法，北京仅负责澳门的国防外交事务，其余归这个特别行政区自己管辖。澳门与香港是中国仅有的两个特别行政区。图为1999年12月19日江泽民与葡萄牙时任总统桑帕约在移交仪式后握手。

  • Macau Strassenszene (P.Lopez/AFP/Getty Images)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    唯一的赌场

    澳门的富有，首先与赌博息息相关。这是中国唯一一个允许赌场开张的地方，有超过40家赌场。约11万人在赌博业就业。能快速赚不少钱，也让许多人对政治不感兴趣。如今，澳门已成为世界最大赌城，取代拉斯维加斯。

  • Sulu Sou Ka Hou (Reuters/The Initium/Lam Chun Tung)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    仅有的四名泛民主派议员

    苏嘉豪今年28岁，是澳门立法会最年轻的一员。澳门立法会33个议席中，有14个是直选的。他向德广联表示，不单在议会、在澳门社会，泛民主派也是少数派。他认为，自己的首要任务是让政治行为透明化。目前他最关注的是这座城市安装的大量监控摄像头。特别是香港爆发抗议以来，澳门通过大量公共安全法规，这座城市如今已经安装了16000个摄像头。并非人人都对澳门状况满意，但苏嘉豪表示，一些反对者不敢公开表态，因为怕丢掉工作。

  • Macau | Hafen von Macao (1962) (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Keystone Pictures USA)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    多数人的妥协

    澳门人与香港人一样享有一定程度的自治权，包括言论自由和无审查的互联网。多数人与亲北京的政府达成妥协。而这有其历史渊源和传统。1960年代末，澳门爆发反对葡萄牙的抗议，于是当时的殖民统治者同意让中共领导间接地对澳门事务有所参与，而这大大早于20年前的主权移交。（图为1962年的澳门港口）

  • Chinesischer Präsident Xi Jinping zur Besuch in Macau (picture-alliance/AP Photo)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    没有竞选对手的特首参选人

    主权移交以来，历任澳门特首均为亲北京人士。贺一诚（图左）是第三任特首的唯一参选人，得票率98%。没有竞选对手，也没有抗议。9月，澳门最高法院驳回了多场抗议活动的申请。2009年，澳门通过一项包括颠覆国家政权罪在内的维护国家安全法，类似的立法在香港则于2003年引发强烈抗议而至今尚未落实。近日则发生一些香港记者被拒绝入境澳门的事件。

  • Macau | Katholische Jungenschule (1963) (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Keystone Pictures USA)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    大陆版教材

    1999年主权移交前，葡萄牙给予1982年以前在澳门出生的人及其亲属公民身份。这与香港不同，港人获得的是一种没有公民身份的特殊护照。有分析说，这也是港人为何感到“背水一战”的原因之一。此外，在澳门，现在多数普通学校（除教会学校和国际学校外）使用大陆版的教科书，包括历史教材。而在香港，所谓“国民教育”曾引发数万人抗议，后被搁置。（图为澳门一所天主教学校，摄于1963年）

  • Sankt Pauls Kathedrale Macau China (picture alliance / Heritage Images)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    未能留下持久政治文化

    也有分析认为，与港英殖民政府不同，葡萄牙并未在澳门留下持久的政治文化。《纽约时报》一篇文章认为，葡萄牙人曾在这里建立一个繁忙的贸易口岸。与商人一起来到的还有传教士，以澳门为大本营向中国内地宣教。不过，香港后来迅速取代澳门，成为首选贸易枢纽。而澳门则逐渐闭塞，成为帮派斗争不断的赌博之地。随着1960年代后葡萄牙人的逐渐撤离，本地的中国人——主要是银行家和商人成为事实上的掌权者。（图为圣保禄大教堂遗存面墙）


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