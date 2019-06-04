三十年来头一遭 澳门禁了天安门

（德国之声中文网）澳门民主发展联委会5月7日在脸书上表示，民联会今年和往年一样申请在十个公共地点举行八九民运图片资料展览，直到5月6日才收到批准。但5月7日下午，民联会却收到市政署取消批准的通知。当天，该展览已经在绿杨花园休憩区展出。民联会继而提出异议声明，并表示，只要市政署一日未作回应，图片展就将继续按原已批准的时间、地点进行。在7日发表的告示说，民联会还指出，"八九民运图片资料展览，作为一个历史见证，也作为一个以薪火相传为目标的公民教育活动，坚持了三十年......而市政署突然从袋里拿出一个新准则，就可以取消批准一项以举办了三十年而一直未有任何意外，从未制造任何麻烦，一直相安无事的公民教育活动。这也是澳门的公民社会的活动空间越来越被压缩的标志。"

1989年夏初，天安门广场上与毛泽东画像相对而视的民主女神雕像

5月12日，澳门民联会在脸书上宣布，对于民联会的声明异议，市政署的回复"当然系驳回声明异议，但砌出的理据惨不忍睹"。民联会认为，澳门已经三十几日无新确诊个案，连中小学都安排复课，这个时候以疫情为理由不批准展览，明显极为牵强。"至于市政署的职能只涉'文化、康乐、环境、卫生"所以活动只批此'八字真言'范围内的活动，那更令人心慌。"

据立场新闻报道，民聯會理事長區錦新曾表示，澳門市政署口頭上回應他該展覽明顯傾向於政治性活動，而政治性活動並不屬當局管理範疇，因此不能借出場地。事隔幾日后，市政署管委會主席戴祖義辯稱，此申請不屬該署的職權範圍內，此外还增加因疫情關係的理由。而行政法務司司長張永春在接受葡文澳門電台訪問時又稱，市政署相關決定並不涉及政治或法律理由，而是認為展覽會吸引多人聚集觀看，對防疫不利。

贺一诚上任后首个"六四"

此次八九民运图片资料展的举办值澳门新特首贺一诚上任、港澳办高层换血后第一个"六四"前夕。贺一诚去年8月25日作为唯一参选人，并以高达98%的得票率当选第三人澳门特首，并于12月20日宣誓就任。在4月20日发表的首份施政报告中，贺一诚表示，要不惜代价防控新冠疫情，"不惜代价，采取一切必要的措施维护稳定，稳定经济，稳定就业，稳定居民的生活，稳定压倒一切"。

分析认为，这份施政报告强调中央对澳门的"全面管治"和"国家安全"，很明显展示澳门特区效忠于中央。在经济受到疫情强烈冲击的背景下，澳门政府显然希望中央政府尽快恢复大陆旅客澳门自由行，从而增加消费，带动企业，尤其是博彩业恢复元气。香港苹果日报援引澳门法律学者祈东耀（António Francisco Katchi）指出，澳门市政署此次批准展览后又取消的做法背后明显有政治意图，"贺一诚感觉比上一任特首崔世安强走势，考虑到内地现存问题及共产党内斗，或令习近平领导的政府忧虑，势加重打压力度，地方政府官员更惧怕民间有反抗政权的行为。"

六四烛光晚会能否举行尚不可知

除了八九民运图片展外，澳门每年也举行烛光晚会，悼念六四，但通常只有少量民主活跃人士参加，规模远远小于香港维园的烛光守夜活动。目前尚不清楚，今年港澳的六四烛光晚会是否能获得批准。主办方担心当局会以防疫之名继续禁止集会。

新澳門學社现已就市政署禁展決定發聲明強烈抗議，指當局顯然基於政治理由禁展，利用行政手段打擊表達自由，壓縮公民活動空間，隱沒當年愛國民主運動的理想與政權血腥鎮壓的行徑。声明同時警告其他當局切勿尝试压制其他相關活動，尤其是已連續 30 年舉辦的六四燭光晚會。