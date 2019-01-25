 三八妇女节 柏林全民放假 | 文化经纬 | DW | 25.01.2019

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文化经纬

三八妇女节 柏林全民放假

柏林人今年开始多一天假日。由社民党、左翼党和绿党联合执政的柏林市通过决议，将3月8日国际妇女节正式定为法定假日。

Deutschland Nelken zum Frauentag (picture-alliance/dpa/S. Stache )

今年3月8日是个周五，柏林市民有一个长周末了

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美国《福布斯》（Forbes）杂志在今年国际妇女节这天公布“世界白手起家女富豪榜”，榜上56人里有26位来自中国。 (09.03.2017)

在中国，妇女节现在几乎成为了零售业打造的又一个“购物节”。而在一个多世纪前创立时，它本是一个女权主义抗争的节日。在今年的妇女节之际，中国的女权运动又有着怎样的境遇呢？ (08.03.2017)

有关性侵和性骚扰的辩论开始于一年前。此前几乎从没有出现过像"MeToo"这样引起如此热烈讨论的话题。持续发酵了一年的这场有关性骚扰的辩论结果如何呢？ (05.10.2018)

（德国之声中文网）3月8日国际妇女节，在柏林将成为一个法定假日。柏林成为德国第一个将这一天定为假日的州。市议会在表决中以多数票通过了这一决议。对这个由红-红-绿（社民党-左翼党-绿党）联合政府提出的议案，147名议员中有87人投赞成票，60人反对。今年3月8日，柏林市民就可以不用上班了。

所有人的假日

左翼党议员施密特（Ines Schmidt ）表示，这一新的假日将在每年这一天"让人们回忆起妇女曾经受过的不公正"。在野的基民盟议会领袖埃弗斯（Stefan Evers）则对这一决定提出批评。他认为这种"反动做法"让柏林与朝鲜、越南、中国和柬埔寨这样的国家为伍。基民盟主张选择一个具体历史事件的纪念日作为假日，比如柏林墙倒塌。德国选项党（AfD）则主张将宗教改革日（10月31日）作为假日。

绿党市议会党团的妇女政策发言人科夫宾格（Anja Kofbinger）表示，联合政府党团则否决了宗教改革日的建议，认为新的假日应该是一个与宗教无关的、属于所有柏林市民的假日。她说，三八妇女节每年都会提醒所有人意识到，女性尚未获得完全的平等地位。

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/E. De Castro)

    男性职业？谁说的！

    “我比男同事强”

    生活在菲律宾Tubay市的Filipina Ocol 的职业是开卡车和掘土机。这位3个孩子的母亲面对自己的男性同事丝毫不缺乏自信：“男人能干的，女人为什么干不了？我比我的男同事还强，他们只能开卡车，我还能开掘土机。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Rivas )

    男性职业？谁说的！

    “大男子主义到处都有”

    人们往往认为女性难以胜任一些体力劳动的工种。Yolaina Talavera在尼加拉瓜马那瓜的消防队工作，她的切身体会是，“一开始他们以为，艰苦的训练我坚持不下来。可我用行动表明，我能行。”

  • A Female Mechanic At Asia's Largest Trucking Halt Point In Delhi (Barcroft Media via Getty Images)

    男性职业？谁说的！

    穿纱丽的汽车维修工

    Shanti Devi在位于德里的全亚洲最大汽车维修厂工作。她和丈夫20年前开办了这家企业。日复一日拆装、修补汽车轮胎。“这工作又脏又累，娇气的人干不了。”Devi的丈夫为妻子感到骄傲，可对不少顾客来说，女修车工还是个新鲜事。

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Said)

    男性职业？谁说的！

    工作带来成就感

    据估计，共有约2万名女性在武装联盟“叙利亚民主力量”（DKS）中与恐怖组织“伊斯兰国”作斗争。Laila Sterk是其中之一。这位22岁的姑娘感到通过这份工作，自己的地位有了提高。“自从我加入DKS后，以前在社会上感到的不平等就不那么明显了。这里的男性在课程里学到的是，女性同事是很正常的。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Orsal)

    男性职业？谁说的！

    “性别不平等始于观念”

    44岁的Serpil Cigdem在伊斯坦布尔当火车司机。她的职业路途并不平坦：“23年前我竞争这份工作的时候，他们对我说，这工作不是女人干的”，“我知道，如果在应聘考试中我的成绩和男性竞争者一样，他们就会录用一个男性。所以我加倍努力学习准备。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/J. Lee)

    男性职业？谁说的！

    建筑工地上的女匠

    铺地板、贴墙纸、装百叶窗，邓启燕（音）是北京的一位室内装修工。在建筑工地上，作为女性往往被另眼相看。47岁的邓启燕对此相当淡定：“没办法，只能认了。收拾好心情继续干。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Duvignau)

    男性职业？谁说的！

    “女孩也能玩汽车”

    Valerie Perron每天都驾船出海，在法国西南海岸捕捞牡蛎。53岁的Valerie觉得，性别不平等的根源在于儿童教育：“抚养、教育孩子的是母亲、是女性，我们可以从小告诉孩子们，男孩也可以玩娃娃，女孩也可以玩汽车。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/S. Vera)

    男性职业？谁说的！

    “女性需要加倍证明自己”

    Paloma Granero是马德里一家室内高空跳伞体验馆的教练。“在我们这一行，男性不必刻意表现自己”，这位38岁的女“飞人”说：“我们女性则必须每一天不断地重新证明自己的能力。”

    作者: Ines Eisele


百年历史

国际妇女节的由来要回溯到1910年的哥本哈根。女权运动家克拉拉·蔡特金（Clara Zetkin）是最早提出有关倡议的。1911年人们首次庆祝了妇女节，但是在3月19日，后来改为3月8日。当年妇女节的群众集会上，争取女性投票权是最重要的诉求之一。1918年，德国女性获得了投票权。

在战后的联邦德国，妇女节一开始没有得到很大的重视。社会主义东德则从1947年开始大张旗鼓地庆祝妇女节。这一节日旨在推动男女平等、表彰女性的劳动功绩。东德女性在这一天常常会收到鲜花作为礼物。

到了1970年代，妇女节在西德才开始获得关注，原因是女权运动的兴起。1975年在国际妇女年的框架下，联合国首次庆祝了妇女的节日。1977年，联合国全体大会宣布3月8日为"女性权利和世界和平日"。

 

叶宣/苗子（德新社、法新社等）

 

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男性职业？谁说的！

2017年3·8国际妇女节的主题是女性与就业。火车司机、机械师这样典型的男人职业，早已不再是男性的一统天下。但这些行业离两性平等还很遥远。 (08.03.2017)  

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Deutschland Nelken zum Frauentag (picture-alliance/dpa/S. Stache )

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