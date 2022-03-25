 三位马里乌波尔人讲述地狱般的逃生经历 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2022

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时政风云

三位马里乌波尔人讲述地狱般的逃生经历

乌克兰东南部的马里乌波尔市被俄军围困。俄罗斯入侵之前，这座城市里有40多万居民。如今，一些人留在那里，依靠匮乏的食物和饮水勉强维生。一些人正在设法离开，逃难的旅途充满危险。

Ukraine I Zerstörung in Mariupol

在俄军的炮火袭击之下，马里乌波尔几乎没有一栋完整的建筑了。

（德国之声中文网）自从俄罗斯入侵乌克兰以来，马里乌波尔（Mariupol）成为全世界媒体和政坛关注的焦点。在俄军持续不断的炮火袭击下，这座位于亚速海的港口城市成为抵抗侵略和人道主义灾难的象征。一座妇产及儿童医院被炸毁，一所平民避难的剧院又被炸毁，举世为之震惊。欧盟表示，俄罗斯犯下了 "大规模战争罪"。

德国之声采访三位艰难逃生的马里乌波尔人。

"全城尸横遍野"

奥西琴科（Mykola Osychenko），马里乌波尔电视台的负责人，携家人和邻居一起离开了马里乌波尔。他们的家就在3月9日被炸毁的那所医院附近。

医院诊所离我的住宅楼有500米远。当飞机投下炸弹时，爆炸的威力如此巨大，让我以为它击中了我们的住宅楼。那是一家儿童医院，三楼是产科病房。袭击发生的前一天，我的60岁的邻居刚刚从这家医院出院。他受伤之后，因为没有别的地方治疗，就去了这家医院。俄罗斯媒体说，那里既没有儿童也没有妇女，是一个军营的总部，但实际上，那里有许多妇女和儿童。

当时我们楼里的温度和外面一样：零下六七度。我们都睡在地下室的一个单间里。那里可以封闭起来，因此最为暖和。地上有床垫和垫子，我们把家里的小孩子们放在上面。他们整天在那里睡觉或者呆着。孩子们和他们的母亲躺在一起，祖父母则坐在靠墙的椅子上睡觉。我们这些中年人则干脆睡在楼梯上。


Verpixelt - Ukraine Entbindungsstation Bombardierung Geburtsklinik

这家儿童医院在3月9日被俄军炮火击中，人们正在转移受伤的孕妇。

 

在离开马里乌波尔之前，我们把饮水送给住在车里和用其他方式留下来的人。我们还把剩余的食物留给他们，因为现在食物已经很难获得了。仓库已经被摧毁和掠夺了，商店也是如此。

在我们离开之前，我们在房屋外面生火做饭，但没有足够的干柴。人们用被炸毁的学校的窗框和其他建筑材料作为柴火。但收集这些东西是很危险的，因为随时可能被炸弹击中。这种情况发生过，当事人被当场炸成了碎片。

Ukraine Mykola Osychenko Journalist aus Mariupol

奥西琴科（Mykola Osychenko），马里乌波尔电视台的负责人携家人逃离了马里乌波尔

 

一开始，人们试图从井里打水。一些地方仍然存在这样的水井，但是人们不得不冒着炮火前往，并要排队等候很长时间。人们从被毁坏的建筑物的供暖系统中取水，尽管这些水不应该饮用，但是大家还是把它烧开了喝。有一天晚上，天上下起了雪，我们像孩子一样欣喜若狂。只要炮弹停息下来，我们街区的每个人都去用桶收集雪，一起建立了一个雪融水供应系统。

离开这座城市的时候，我们没有看到一栋完整的建筑--到处都是破碎的窗户和残垣断壁。有些建筑的顶层已经没有了。到处都是尸体，女人、男人和孩子。在车上，我们试图分散孩子们的注意力，不让他们看到这些场景。这真的是太可怕了。

我的心碎了

科里亚金娜（Natalia Koryagina），医疗助理，于3月14日离开马里乌波尔。

我只带了一个背包，沿着马里乌波尔的卡尔米斯河左岸，走到市中心的一栋大楼。在那里，炮火相对少一些。我的母亲79岁了，她不想和我一起来。我无论是哭求还是警告，都无法让她改变主意。

就在我离开住宅楼一小时后，附近的一所学校和两座大楼被炮弹击中。我们邻居家所有的窗户都被震碎了，但我母亲家的窗户得以幸存。再后来，电和水都被切断了。我告诉母亲，第二天去接她。这次她同意了。

我的一些同事和家人已经住进市中心的这座大楼里，因为他们的家都在城里的危险地区。我们总共有16个人，包括6个孩子。在地下室，我们用垫子和气垫搭起了床。

空袭警报频频响起，我们只好在地下室呆了大半天。第二天，我无法前往左岸去接母亲。尝试了四个多小时，我们才叫到一辆出租车。然后，得到的答复是"没有汽油，没有办法去左岸"。我苦苦哀求，并开出高价，但无济于事。我的熟人中，也没有谁能帮我接到母亲。随后我给她打电话。她让我平静下来。她说，她有水和食物，战争不会永远进行下去。她说，她会处理好的。这是我最后一次听到她的声音。

Ukraine Krieg mit Russland Mariupol

这是科里亚金娜离开马里乌波尔前藏身的房屋

 

我的丈夫是军人，正在保卫我们的国家。最初几天，我和他没有联系。我的儿子在哈尔科夫。我的心碎成了三块，但生活还得继续。

随着俄军对我们城市的围困加剧，我们的电、水和煤气都被切断了。我们还能在市场上买到一些食物。由于没有电，商店很早就关门了，而且还遭到了抢劫。我们不得不在外面生火做饭。整个地区的人们都在冒着炮火收集木柴。

后来，炮火从四面八方袭击我们所在的建筑。所有的窗户和屋顶都被摧毁了。建筑剧烈摇晃，感觉随时会倒塌。所幸地下室还在。一楼的温度是1到2度，地下室的温度是4到5度。最糟糕的是缺水。下了两次雪，我们用雪填满两个浴缸。这已经很幸运了。

大楼里没有手机信号，使用手机得跑到900米之外的地方。我们发现有一条供私家车通行的走廊，于是决定离开。在我们装车的时候，不断有爆炸声传来，金属碎片砸向围墙。中午12点，我们离开马里乌波尔。我们看到四处都是废墟和大火。晚上9点左右，我们到达贝尔迪扬斯克（Berdyansk），在一所学校过夜。

我们一行人中有很多孩子。大家都小心翼翼地开车，因为到处都是未爆炸的弹药。进出城镇的所有道路上都有俄罗斯人的检查站，总共有30多个。在扎波罗热（Zaporizhzhia）附近被炸毁的一座桥前，发生了交通大堵塞。我们绕道而行，从一条窄路通过。一个小时后，另一个车队遭到枪击，发生人员伤亡。晚上7点左右，我们抵达第聂伯罗（Dnipro）。

这简直就是地狱

斯科罗博哈特科（Oleksandr Skorobohatko），一个国际人道主义组织的工作人员，于3月15日离开马里乌波尔。

到3月初，整个城市明显正面临一场人道主义灾难。当没有更多的食物和药品供应时，人们开始恐慌。我以前只是听说过人道主义灾难。我没有为外国救援组织工作过，也从来没有遇到过这样的问题。

我和妹妹住在亲戚家。我们睡在感觉相对安全的走廊地板上。在一定程度上，我们适应了炮击，适应了食物匮乏。邻居的房屋已经被摧毁。我们花了很多时间和邻居们呆在一起，生火做饭。

花了很长时间，人道主义走廊才建立起来。人们感到绝望，彼此安慰。当我们从广播中听到有500辆汽车已经抵达扎波罗热（Zaporizhzhia）时，一开始还不敢相信。第二天，一个熟人来告诉我们会有另一支车队前来救援。我们立即上了车。车队凭直觉在城市里的小街小巷穿行。一直到离开城市5到10公里的时候，我们才终于安静下来。

Ukraine | Menschen heben Gräber in Mariupol aus

人们在一片空地上挖坟，用以埋葬随处可见的遗体

 

一路上，到处都是检查站、管制点和无穷无尽的排队等候。到达扎波罗热时，我们才意识到终于成功地离开了马里乌波尔。

但是，我感到有些内疚，因为没有提前通知家里有孩子的朋友。我决定返回去接他们。

我重新通过所有的检查站。在返回马里乌波尔前的最后一个检查站，所谓的 "顿涅茨克人民共和国"的士兵抢走了我的汽车。我不得不步行回来。在下一个村庄，我找到了睡觉和吃饭的地方。早上，一些好心人把我带到了扎波罗热。我将终生铭记这段经历，以及所有的牺牲者。

此时此刻，许多志愿者正在设法前往马里乌波尔去提供援助。我们交换信息，但是谁也不能保证安全回来。相反，人们得到警告，可能会有去无回。尽管如此，我仍然在寻找办法，至少把我的亲人们转移到下一个安全的村庄。

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