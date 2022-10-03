 三位科学家获得2022年诺贝尔物理学奖 | 科技环境 | DW | 04.10.2022

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科技环境

三位科学家获得2022年诺贝尔物理学奖

瑞典皇家科学院说，这几位科学家的突出贡献是“用纠缠光子进行的实验，建立了贝尔不等式的违反，并开创了量子信息科学”。

瑞典皇家科学院宣布物理学奖获奖人

瑞典皇家科学院宣布物理学奖获奖人

（德国之声中文网）瑞典皇家科学院周二（10月4日）宣布，法国物理学家阿兰·阿斯佩 （Alain Aspect）、美国理论和实验物理学家约翰·弗朗西斯·克劳泽（John F. Clauser） 和奥地利科学家安东·塞林格（Anton Zeilinger），因为在量子信息科学研究方面作出的贡献，获得2022年诺贝尔物理学奖。

瑞典皇家科学院说，这几位科学家的突出贡献是"用纠缠光子进行的实验，建立了贝尔不等式的违反，并开创了量子信息科学"。

在接到电话的一个小时以后，该奖项共同获得者塞林格还沉浸在震惊之中。"这是一个正面的震惊，接到这个电话我感到惊喜。"他在今天早上接受诺贝尔奖委员会采访时说。

"这个奖项对于量子力学领域来说是令人兴奋的。在基本面上，许多关于现实和空间时间的问题仍然没有答案。"他说："我预计在未来几年里，这些领域会有一些有趣的进展。"

奥地利科学家安东·塞林格（Anton Zeilinger）

奥地利科学家安东·塞林格（Anton Zeilinger）

最具权威的奖项

在1896年辞世之前，瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德·伯恩哈德·诺贝尔（Alfred Bernhard Nobel）留下遗嘱，以其遗产作为基金，"奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人"。根据他的这个遗嘱，诺贝尔奖在1901年创建，包括物理学、化学、生理学和医学、文学与和平方面的奖项。

诺贝尔奖被认为是最具权威的奖项。物理学领域的知名获奖者包括玛丽·居里、爱因斯坦和查德威克。

三大科学奖总是占据每年诺贝尔奖宣布当周的前三天，周一是生理学和医学，周二是物理学，周三是化学。周四开始宣布诺贝尔文学奖、和平奖和经济学奖。

因对我们理解复杂物理系统做出的开创性贡献，日裔美籍科学家真锅淑郎（Syukuro Manabe）和德国科学家克劳斯·哈塞尔曼Klaus Hasselmann），与意大利科学家乔治·帕里西（ Giorgio Parisi），分享了2021年诺贝尔物理学奖。

2022年诺贝尔奖各个奖项的奖金是1000万瑞典克朗（按当前汇率，约为92万欧元，90.8万美元）。获奖者还将得到一份证书和金质奖章，当然还有世界美誉。颁奖晚会将会在12月举行。

诺贝尔奖章

诺贝尔奖章

此前已有218位物理学家获奖

自1901年设立诺贝尔物理学奖以来，该奖项已经颁发了115次，奖励了218位科学家，但其中只有4位女性。

第一位获得诺贝尔奖的女性是玛丽·居里。她先后两次获得诺贝尔奖，一次是1903年的物理学奖，一次是1911年的化学奖。

1903年的物理学奖最初只授予她的丈夫皮埃尔·居里和亨利·贝可勒尔，随后经过申诉，玛丽·居里的贡献也得到了承认。

德国物理学家威廉·康拉德·伦琴（德語：Wilhelm Conrad Röntgen）因为发现"X射线"获得1901年首届诺贝尔物理学奖。

 

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