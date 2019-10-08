三位天文物理学家共享2019诺贝尔物理学奖

（德国之声中文网）瑞典皇家科学院宣布，2019年度诺贝尔物理学奖由加拿大裔美国科学家詹姆斯·皮布尔斯（James Peebles）、瑞士科学家米歇尔·梅尔（Michel Mayor）以及迪迪尔·奎洛茨（Didier Queloz）共同分享。

这一奖项颁授给三人是为了表彰他们"在增进我们对宇宙演化，以及地球在宇宙中地位的理解方面所做出的贡献"。

其中一半的奖金授予美国科学家皮布尔斯，表彰他"对于物理宇宙学方面的理论发现"。另一半奖金由瑞士的两名科学家共同分享，他们二人"发现了围绕其他类太阳恒星运行的系外行星"。

历年诺贝尔物理奖得主国别排名

瑞典皇家科学院的秘书长戈兰·汉森（Goran Hansson）说："今年的获奖者在回答有关我们存在的最基本的问题方面做出了贡献。"

从1901到2018年，诺贝尔物理学奖已经总共颁发过112次。但到目前为止，获得诺贝尔物理学奖的女性只出现过3次，她们分别是居里夫人（1903年）、德裔美国物理学家玛丽亚·格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）（1963年）和加拿大物理学家唐娜·斯特里克兰（Donna Strickland）（2018年）。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2018: 超短波长激光和光学镊子 激光已经成为我们生活中一项必不可少的应用。加拿大科学家唐娜·斯特里克兰（Donna Strickland）和法国科学家热拉尔·穆鲁（Gérard Mourou）所做的工作为产生人类有史以来波长最短、能量最高的激光铺平了道路。2018年荣获诺贝尔物理学奖的除了这两名科学家还有美国科学家亚瑟·阿什金（Arthur Ashkin），他所发明的光镊具有广阔工业与医学应用前景。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2014：蓝色发光二极管（LED） 2014年的诺贝尔物理学奖被授予日本名古屋大学的两名教授赤崎勇和天野浩以及美籍日裔科学家中村修二，表彰他们在上世纪发明了蓝色发光二极管（LED），因此带来了新型节能光源。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2013年诺贝尔物理奖：上帝粒子 早在大约50年前，年轻的物理学家希格斯(Peter Higgs)和同事弗朗索瓦·恩格勒（François Englert）就提出了至关重要的“希格斯波色子”理论（又称“上帝粒子”）。希格斯玻色子就像粘合剂一样，会减慢无数粒子飞行速度，使粒子获得质量。直到去年，欧洲核子研究中心（CERN）才证实了希格斯玻色子的存在。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2011：宇宙的奥秘 三位美国研究人员索尔·珀尔马特（Saul Perlmutter）、布莱恩·施密特（Brian Schmidt）和亚当·里斯（Adam Riess）因为发现宇宙不断的现象而获得了诺贝尔奖。不过科学家们至今仍不知发生这个现象的原因是什么。而找到答案的人一定能获得诺贝尔奖！

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2009：光和电的互转 生于中国的美国物理学家高錕（Charles Kuen Kao）发明了光纤电缆。这种技术传输网页或是电话内容时不但速度快，信息也不会流失。电子数据会被转换成超短光脉冲，通过光纤电缆传输，当光波到达光纤末端时，又再次被转化为电脉冲。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2007：大容量，小型化 笔记本电脑的硬盘变得越来越小，但体积虽然缩小，但是硬盘的容量要比几年前大的多。其间的奥秘在于巨磁阻。人们制造出了一种可以产生巨磁阻效应的特殊结构硬盘。德国物理学家格林贝格（Peter Grünberg）和法国科学家费尔（Albert Fert）凭借这个发现获得了诺贝尔奖。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1989：分秒不差 非常精确测量时间的基础是美国人诺曼·福斯特·拉姆齐（Norman Ramsey）奠定的。他发明了一个世界上最精准的原子钟。每年的误差最多只有25亿分之一秒。目前，德国的布伦瑞克（Braunschweig）坐落着四座原子钟。德国官方时间就是以它们为基准设置的。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1986：微型世界 德国人鲁斯卡（Ernst Ruska）带领我们看到了另外一番景象：他是电子显微镜的发明者。他的发明能够把小小的跳蚤放大数倍（见图）。人们可以利用电子显微镜看到肉眼看不到的东西。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1971：3D技术功能大 全息摄影术的诞生要感谢匈牙利工程师丹尼斯·加博尔（Dennis Gábor）。他真切地再现了物体在三维空间中的真实现象。不过这种技术并不仅仅只是新颖的小玩意：纸钞借助具有3D效果的防伪手段，增加了不法分子造假币的难度。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1964：激光的故事 简单来讲，很多向同一个方向运动的光线在一起就叫做激光。激光不仅仅能够产生幻美绝伦的视觉效果，让观众大饱眼福，而且还可以用来切割金属，在医学上，也可以利用激光烧去皮肤上难看的斑点。因为在激光科学上的巨大贡献，美国人查尔斯·汤斯（Charles Townes）和俄罗斯人巴索（Nikolai Bassow）和普洛科洛夫（Alexander Prochorow）共同获得了诺贝尔奖项。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1956：科技的飞跃 智能手机、手提电脑、平板电脑的诞生要感谢三个美国人：威廉·肖克莱（William Shockley）、约翰·巴丁（John Bardeen）和沃尔特·布拉顿(Walter Brattain)。他们首次发明了晶体管。像图片上的电脑处理器就是由数百万个晶体管而组成的。人们可以看到，一枚硬币要比一个晶体管大的多。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1903：贝克勒耳和放射性 法国物理学家贝克勒耳（Antoine Henri Becquerel）发现了一些重金属原子核的自发放射性——比如图片上的铀。贝克勒也因此发现了放射性。居里夫人和她的丈夫皮埃尔对这种现象作出了更详细的研究。这三人之后都获得了诺贝尔奖。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1901：人骨追踪 首位被授予诺贝尔物理奖项的科学家是德国人威廉·康拉德·伦琴（Wilhelm Conrad Röntgen）。他发现了伦琴射线。即使到了今天，医生们仍然使用这种方法诊断患者牙齿根部是否有发炎状况。不过这种能量辐射有着或会致癌的缺陷。伦琴自己把这种射线叫做X射线，后人为了纪念这项发现，把射线做了重新命名。 作者: Brigitte Osterath



本周还将揭晓哪些奖项？

本周三将公布诺贝尔化学奖得主。

诺贝尔文学奖获奖名单则将在周四公布。去年，瑞典文学院因卷入性丑闻等事件陷入信任危机后，取消颁发当年的诺贝尔文学奖，这也是70年来首次出现。今年将补发去年的奖项。

本周五将揭晓诺贝尔和平奖。"星期五为未来"运动倡导者、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）很被看好。

另外今年的经济学奖得主将于下周一（10月14日）公布。

诺贝尔奖每一个奖项都设有900万瑞典克朗（91.8万美元）奖金、一枚奖章和一纸证书。颁奖仪式在每年的12月10日举行。

洪沙/李鱼 （德新社、路透社、美联社）