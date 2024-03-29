三任总统联袂登台 拜登募得数千万竞选资金

（德国之声中文网）在今年的总统大选中，美国前总统奥巴马和克林顿加入了为现总统拜登助威的行列。这三位民主党人共同出席了周四晚间纽约的一次大型募捐活动。拜登竞选团队表示，这次活动中总共募集了2600万美元。多名乐坛明星也出席了在曼哈顿音乐厅举行的这次募捐集会。对美国政府中东政策的批评，为募捐活动蒙上了阴影：民主党大佬级人物的演讲多次被抗议者打断。而在募捐活动场所之外，也有人组织了抗议集会。

今年十一月将再度向现任总统拜登发起挑战的共和党籍前总统特朗普同样也在想尽各种方法募集竞选资金，其中甚至包括出售圣经。

此次由拜登、奥巴马和克林顿共同出席的募捐活动，吸引了数千名观众。美国媒体报道称，一张门票的价格最低225美元，最高达50万美元。奥巴马同其总统任内担任副总统的拜登一道，乘坐总统专机“空中一号”从华盛顿飞抵纽约，而克林顿则单独前往募捐集会。三位民主党前总统和现任总统作为嘉宾，参加了一场讨论，涉及议题包括民主制度、白宫生活经历、国际冲突以及总统任内最为艰难的决策等等。作为前总统，奥巴马和克林顿都对拜登的工作赞不绝口。而拜登则多次对特朗普再度当选的可能性提出警告，拜登指责特朗普拒绝承认气候变化带来的后果，践踏公民基本权利，并同多个独裁者保持密切关系。

奥巴马在演讲中表示，选民们所面临的一个选择是，谁会真正关心民众的诉求，“我可以肯定的说，那个家伙绝不会这样做。”奥巴马这样评价特朗普之后，又将目光转向拜登说到：“这个家伙则是会这样做的。”

三位民主党总统级人物在募捐集会上谈笑风生，加上歌星穿插献艺，现场氛围非常轻松愉快。而这种轻松氛围，也正是拜登总统在竞选活动中非常需要的。无论是美国选民，还是民主党内部，担忧拜登总统健康状态的都大有人在：拜登现在就已81岁高龄，而一旦当选连任，届时将已82岁高龄开始第二个总统任期，任期结束时更是将年满86岁。过去一段时间里，拜登频频出现口误和失忆状态，引起各方关注。而其竞选对手特朗普也多次对拜登的健康状态提出质疑，尽管特朗普本人也只比拜登年轻四岁，并且也同样会在竞选活动中“状况频出”。



过去几个月当中，拜登的民意支持率并不理想。尽管经济实现了增长，失业率也维持在较低水平，但很多选民仍对经济总体状况表示不满。除此之外，白宫的中东政策也引起了很多选民的不满。很多穆斯林以及年轻的民主党选民认为，以色列军队在加沙地带造成了大量平民伤亡，因此白宫应对以色列政府采取更为强硬的政策。

最近拜登出席的每一次公开活动，都会遭遇反以人士的干扰。周四的募捐活动也不例外。当拜登以及两位民主党前总统讨论加沙局势时，现场有人高声抗议。有人高喊：“你们的双手沾满了鲜血。”拜登、奥巴马和克林顿则反驳道，中东局势异常复杂，以巴冲突给双边民众都带来了痛苦。





过去几天来，特朗普也在不断呼吁其选民慷慨解囊，以抗衡民主党的募捐集会。周四这一天，特朗普在纽约出席了一名被杀害的警官的葬礼。特朗普的竞选团队，希望以此突出特朗普与民主党阵营的鲜明对比：民主党在光鲜亮丽的场所召集社会精英举行募捐活动，而特朗普则亲自出席一名警官的葬礼，以表达对这位被害警官的敬意。

不过，事实上，特朗普也在积极开展募捐活动。几周前，特朗普向市场推出了“特朗普金球鞋”，售价每双399美元。而几天前，即复活节到来前夕，他又同乡村歌手Lee Greenwood一道，共同开始了圣经推销活动，每本圣经售价59,99美元。特朗普在其自己创建的社媒平台Truth Social上表示：“每一个美国人的家里都应拥有一部圣经，我拥有很多部圣经，这也是我最喜欢的书。我们必须让美国重新开始祈祷。” 而特朗普每次举行竞选造势活动，都会由乡村歌手Lee Greenwood演唱“上帝保佑美国”，现在又推出了“上帝保佑美国”版圣经。目前，特朗普不仅需要资金应对竞选开支，还需要大量资金去应对多宗司法诉讼。

目前，特朗普在多起民事诉讼中被判巨额罚金，此外，还需在四宗刑事诉讼中出庭受审。在大选之年，这些诉讼需要特朗普付出大量金钱和时间。



（德新社）

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