三中國公民死亡 中方譴責巴基斯坦孔子學院爆炸案

（德國之聲中文網）位於巴基斯坦南部的卡拉奇大學週二（4月26日）發生爆炸攻擊，校內孔子學院一輛班車遭遇炸彈襲擊，共造成4死，其中包含3名中國籍教師與1名巴基斯坦公民。

事發在26日下午，巴基斯坦警方向路透社表示，涉案者為一名女子炸彈客，疑似在孔子學院班車返回卡拉奇大學時，於學院入口處引爆炸彈。根據巴基斯坦媒體報導，有目擊者稱爆炸規模之大，以至於校園內其他建築物的窗玻璃都被震動地發出嘎嘎聲響。

據中國媒體報導，遇難的3名中國公民包含卡拉奇大學孔子學院的院長黃桂平。此外，另有1名中國公民及多名巴基斯坦公民受傷。

爆炸案發生後，中國外交部27日發布聲明稱事件為「自殺式恐怖襲擊」，強烈譴責並要求巴基斯坦緝拿兇手，保護中國公民，防止此類事件再次發生。聲明措辭強烈稱：「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價。」

俾路支解放軍聲稱犯案

巴基斯坦孔子學院爆炸案發生後，巴基斯坦分離主義武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）聲稱為此案負責。

路透社報導，BLA在一封寄給路透社的電子郵件中聲稱，這次襲擊是由一名女性自殺炸彈客執行，並附上一張該名女炸彈客的照片，但照片無法得到巴基斯坦警方或官方的獨立核實。

卡拉奇警察局局長梅蒙（Ghulam Nabi Memon）表示，「我們得到的信息是，女炸彈客很可能曾是該大學的學生。」全案仍在調查中。

BLA是巴基斯坦一個激進的分離主義武裝組織，總部位於巴基斯坦俾路支省（Balochistan），該省與阿富汗和伊朗接壤。該組織數十年來一直在向巴基斯坦當局發動武裝抗議，以爭取更多自治權，並在俾路支省針對多項中國援建項目發動襲擊，波及中國公民。BLA稱，向天然氣項目、基礎設施與保安部隊發動襲擊，是為了爭取更多的礦產資源。

2019年，俾路支省瓜達爾港的一間中國高級飯店曾遇槍手襲擊，至少1人死亡。BLA聲稱犯下此案。2018年，BLA也曾聲稱對位於卡拉奇的中國總領事館發動襲擊，該事件造成多人死亡。

影響中巴關係？

巴基斯坦與中國的政經關係緊密。BLA所在的俾路支省是巴基斯坦最貧困地區之一，同時也是「中巴經濟走廊」發展據點之一。在中國領導人習近平「一帶一路」倡議下，北京正依據中巴經濟走廊，援助開發俾路支省瓜達爾港口。

路透社報導，週二發生的卡拉奇大學孔子學院爆炸案，對剛剛上台的巴基斯坦新總理謝里夫（Shehbaz Sharif）構成重大挑戰。外界關注，連串襲擊會否對中巴關係造成影響。

巴基斯坦政府聲明稱，謝里夫譴責週二的炸彈襲擊是「懦弱的恐怖主義行為」，並表示「今天在卡拉奇發生令人髮指的襲擊，對包括我們的中國朋友在內的寶貴生命逝去，深感悲痛。」

根據中方聲明，謝里夫在案發當晚即前往中國駐巴使館弔唁，承諾深入調查，對肇事者嚴懲不貸。他稱：「絕不允許任何勢力破壞巴中友誼。」

（路透社、CNN）

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