三中全会闭幕：充斥口号的会议公报

中共中央20届三中全会周四在北京闭幕。会后发布的公报中，提出了内容广泛的政治及经济目标，包括促进工业现代化、提升内需以及遏制房地产及债务危机等，但公报中并未提及实现上述目标的具体措施。

（德国之声中文网）中国官媒新华社周四发布的三中全会公报中，再度强调了坚持以习近平为首的中共中央对“进一步全面深化改革的集中统一领导。 ” 公报称，全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。习近平就《决定（讨论稿）》向全会作了说明。

篇幅长达五千字的公报中，罗列了涉及广泛内容的目标，比如提升内需、保障社会安全、改善医疗保健以及财富分配等等。不过，分析人士指出，这些改革目标，过去几年经常出现在北京的官方文件中，并无太多新意。公报称：“到2029年中华人民共和国成立八十周年时，完成本决定提出的改革任务。”

分析人士指出，三中全会的公报显示出，北京将会继续维持既定路线，看不出任何改变现有经济政策或发展模式的迹象。保银资产管理（ Pinpoint Asset Management）的首席经济师张志伟（音）对路透社表示：“现在看不到任何改变宏观政策的明确信号。”

此次被中国官媒赋予“划时代意义”的三中全会召开的时机，正值中国国内越来越多的人因经济疲软怨声载道，而国际上，中国的工业政策也受到越来越多的质疑和诟病。

由于工业产出下滑，境外需求减少，中国第二季度的经济指标未能达到此前的预期。与此同时，房地产危机仍未出现缓解迹象，私人消费仍处低迷状态。

中共20届三中全会上，习近平重申要全面深化改革。（资料图） 图像来源: Ju Peng/XinHua/dpa/picture alliance

公报中再度强调“要积极扩大内需”，但并未提及具体措施。凯投宏观(Capital Economics) 中国部负责人艾文特-普理查德（ Julian Evans-Pritchard）表示：“旨在提升经济安全、扩大产出的政策同旨在增强市场力量、实现供需再平衡的政策之间，显然还存在着某种紧张关系。”

德新社发自北京的报道称，中共20届三中全会发表的公报只是一个“共产党口号”的集成，党内就经济政策达成的共识，想必今后数周和数月之后才会逐渐露出水面。

正如观察家预期的那样，中国党和国家领导人习近平利用此次党的会议再次重申“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，并强调了发展“新质生产力”的重要性。 所谓新质生产力是习近平去年提出的一个新名词，意指通过科学研究和技术突破，实现制造业现代化，从而开启一个高增长的新时代。

公报中也提及了中国目前面临的紧迫经济问题，声称“要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措”。

中国经济目前处于疲软状态。地缘政治紧张、地方债务、房地产危机、人口老龄化以及年轻人就业难等一系列棘手问题，令许多中国人对前景缺乏信心。也正因为如此，此次中共三中全会会不会出台重振经济活力的改革举措，曾引起广泛关注。

（路透社，德新社）

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