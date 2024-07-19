三中全会新闻发布会：中国官员承认“经济恢复还不够强劲”

鉴于当前中国经济的低迷态势，周四在北京结束的中共中央二十届三中全会尤为引起各方关注。分析人士对全会没有“新意”而感到失望的同时，北京官员也并不讳言推进改革“每前进一步都不容易”。

（德国之声中文网）三中全会结束后举行的中共中央新闻发布会上，负责财政和经济政策规划的中央财办副主任韩文秀强调，中国经济总体向好，符合预期，“但同时也面临一些困难挑战，主要是有效需求不足，一些企业经营困难，一些地方财政困难，表明我国经济恢复还不够强劲，不同地区、行业、企业之间存在分化现象。 ”

韩文秀在谈到当前地方财政困境时表示：“要增加地方自主财力，拓展地方税源，提升市县财力同事权相匹配程度，适当加强中央事权，提高中央财政支出比例，不得违规要求地方安排配套资金。”

“总体向好 但面临挑战”

根据中国官方提供的数据，中国地方政府面临着5.6万亿的债务负担，迟迟得不到缓解的地方债务问题引起了人们对中国经济稳定性的广泛担忧。韩文秀的上述表态，显然是为了缓解人们的担忧，但他并没有说明政府将会为改善中央和地方政府的财税关系，采取哪些具体措施。

今年四月，惠誉（Fitch)下调了中国的主权信用评级展望，理由是政府债务急剧增高，预计今年将达到国民生产总值的61.3%。过去多年以来，房地产市场一直是中国经济快速增长的主要动力，但目前几家房地产龙头企业都已陷入严重的债务危机而难以自拔。

中国几家房地产龙头企业都已陷入严重的债务危机而难以自拔。图为江苏淮安的一个在建房产项目。 图像来源: CFOTO/picture alliance

本周初，中国官方公布的经济数据显示，第二季度中国经济实现了4.7%的增长，这也是2023年解除“清零政策”以来，最低的经济增幅。此前中国政府给出的今年经济增长目标为5%，远低于过去数十年来中国两位数的经济增长速度。

“复杂的挑战和矛盾”

为期四天的闭门会议后发表的公告中，以习近平为首的中国领导层给出了一系列今后的发展目标，从促进工业现代化，到扩大内需，从刺激经济增长，到遏制债务风险。但公报中并没有给出实现上述目标的具体措施。

周五举行的新闻发布会上，中共官员也坦承中国未来发展面临“复杂挑战和矛盾”。中共中央政策研究室副主任唐方裕对媒体表示：“改革越是向纵深推进，触及的利益矛盾越是复杂尖锐，硬骨头越难啃，每前进一步都不容易。”

作为世界第二大经济体，中国目前面临着一系列亟待解决的问题：房地产危机，内需低迷，人口老龄化以及青年人就业难等等。而在地缘政治领域，中国同西方国家的矛盾也在日益凸显。

接受路透社采访的分析师普遍对此次三中全会的结果感到失望，因为三中全会公报透露的信息显示，中共将会继续延续现有政策。法国Natix银行亚太区首席经济学家埃雷罗（Alicia Garcia）表示：“太阳底下没有新鲜事，一如既往的产业政策，一切都照旧。没有提出新的发展方向，没有提出以消费促增长，也没有强调市场的力量。毫无新意，真的令人失望。”



（德新社，法新社，路透社）

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