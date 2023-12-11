三中全会推迟 专家：揣测过早

（德国之声中文网）谈及媒体有关中共推迟三中全会的揣测，伦敦大学亚非学院中国研究院主任曾锐生教授向德国之声表示："我觉得媒体的揣测是完全过早的。二中全会是2月底召开的，他们有一年的时间来举行三中全会。还有两个半月的时间。"

根据中共《党章》规定，中央委员会全体会议由中央政治局召集，每年至少举行一次。那么，2月底举行二中全会后，三中全会在明年2月底之前举行就并未违反规章。

曾锐生同时表示，习近平不是一个遵循惯例和宪法常规的领导人。

2018年的十九届三中全会也未按惯例在当年10月、或11月举行，而是2月举行，与此前的二中全会仅隔了一个月。当年的二中全会讨论了修宪取消国家主席任期限制，三中全会则通过了向两会推荐的国家机构领导人选建议名单等。

曾锐生分析说，很可能习近平还没有完全做好决定，如何应对经济形势。

中共三中全会传统上是关乎经济政策路线。

曾锐生还表示，对于中共领导层，"我们已经不再称之为'集体领导制'了。'集体领导'已经不复存在，现在是'最高领导执政'，或者实际上是'强人政治'。所以，如果老板说还没到时间，其他人谁会敢跟他说，你没有达到西方记者11月或10月举行三中全会的期待？"

对于有关习近平因党内权力斗争而推迟三中全会的猜测，曾锐生教授并不认同："给我一些证据证明有真正的权力斗争。谁和他（指习近平）权力斗争？"

中国前总理李克强今年去世，有分析认为，对习近平的最后一股平衡的力量消失了。

曾锐生教授则认为，去年二十大就已极为明显，最高层没有任何人属于习近平以外的任何阵营。"整个共产党成为'习派'。过去的'团派'或'上海派'还有谁在？都下去了。"

"即便是李克强。大家记得胡锦涛在二十大上被带走的一幕。李克强当时做了什么？什么也没做。他看上去非常尴尬。他尝试不动声色。当然更不会说什么或做什么。"

十年“架空”的总理李克强 受胡锦涛支持 2022年10月中共二十大，前国家主席胡锦涛突然被架走离场，临走时轻拍李克强的肩膀，李克强则点头回应。李克强曾被认为是胡锦涛支持的“共青团派”接班人。然而2012年，习近平最终成为最高领导人。在二十大上，李克强卸任中央政治局常委、委员、中央委员。习近平则确保了自己的第三任期。

十年“架空”的总理李克强 新任总理 2013年，李克强开始总理第一任期。在任期间，拥有经济学博士的李克强强调简政放权，提出互联网+和“中国制造2025”。巴克莱资本当年发布报告，将李克强的经济增长计划称为“李克强经济学”：不出台刺激措施、去杠杆化以及结构性改革。

十年“架空”的总理李克强 克强指数 据《经济学人》2010年引述维基解密，李克强任辽宁省委书记期间，曾于2007年向时任美国大使表示，GDP数据不可靠，他通过火车货运量、用电量和银行贷款发放量来判断该省经济状况。《经济学人》由此引申出“克强指数”的概念。图为2007年李克强任辽宁省委书记时在北京出席中共十七大。

十年“架空”的总理李克强 弱势总理 然而，习近平上任后成立多个“领导小组”，其中包括中央财经领导小组、中央全面深化改革领导小组等。这些举动被认为是架空了李克强总理职务下包括经济领域在内的政府职能，从而让习近平做到“大权独揽”。

十年“架空”的总理李克强 中央应对新冠疫情小组长 2020年1月27日，李克强作为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长”，受“习近平委托”，视察了武汉。习近平则是在3月10日才前往武汉。当年10月，习近平宣布“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果”。然而，疫情拖长，持续了三年。长期封控使中国社会经济领域大范围陷入瘫痪。

十年“架空”的总理李克强 “6亿人月收入仅1000元” 2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。

十年“架空”的总理李克强 “长江黄河不倒流” 2022年8月，李克强视察深圳盐田港时表示：“中国开放还要继续往前推进，长江、黄河不会倒流。”这一表态他在当年3月的人大会议期间也曾作出。李克强在深圳还向邓小平铜像敬献花篮。然而，中国“国进民退”、外商对投资环境感到不确定却是现实。

十年“架空”的总理李克强 用英语演讲 李克强2011年任副总理期间，曾在访问香港大学时发表英文演讲。据媒体报道，他任总理出访时，也曾使用英语发言或交谈。他的妻子程虹则是英语教授，从事美国文学研究。图为2018年李克强夫妇访问柏林期间，与德国总统伉俪会晤。李克强是文革后首批大学生，在北大就读法律和经济。

十年“架空”的总理李克强 访问德国 2014年，李克强访问柏林期间，德国总理默克尔与他在日程间隙参观了一家超市。2015年，默克尔访华期间则前往了李克强的家乡安徽省。

十年“架空”的总理李克强 终结 李克强的仕途也并非没有争议。他曾于1998-2003年在河南省任职。德国之声2013年报道，中国卫生部前官员陈秉中批评，李克强前任李长春主政期间，在河南推行"血浆经济"导致河南农村爆发艾滋病疫情；而李克强受命掩盖真相。中国官媒报道，2023年10月27日凌晨，李克强心脏病突发在上海逝世。



中国经济可能三十年来未有之疲弱

曾锐生教授表示："中国经济处境可能有三十年都没有像现在这样了。中国经济上次这么疲弱是什么时候？那是1988、1989年初的时候。经济非常弱，充满问题，因此需要更多的考虑，需要更多的时间。我不是为习近平辩护，或者说他做的是正确的。但这并不那么难于理解。"

曾锐生教授还指出："回到10月、11月，他（指习近平）不知道他在旧金山会收到怎样的反应。所以他至少会想等到旧金山之后，更清楚地知道，与美国人方面会怎么发展，以及与欧盟方面会怎么发展，再决定在经济政策方面做怎样的表态。对于一个经济不好、需要想出办法应对的国家领导人来说，这是可以理解的。"

至于三中全会如果召开，能否推出行之有效的政策应对中国经济问题，曾锐生教授表示："我希望如此，但我也没有看到这样的证据。他（指习近平）能否推出一些合理的政策，还有待观察。经济不好，也有很显著的结构性问题，需要应对。迄今为止，我们还没看到他想出什么主意来解决这些问题。"

习近平近日的一些表态和行程引起媒体关注，比如对外资表示欢迎，以及视察了上海。中国还举行了首届国际供应链促进博览会。那么，改革、市场会对接下来的经济路线走向有多少定调？

曾锐生教授表示："习近平对市场的态度一直是非常明确的。他要市场出成果出效果，但是在共产党的领导下。这在根本上是自相矛盾的。"

曾锐生教授同时指出，中国经济许多结构性问题无论是不是习近平执政都会存在。习过去十年的政策让形势更严峻。

"房地产泡沫已经酝酿数十年了。经济不平衡也不是新事，早在温家宝执政初期--如今已经近二十年了--就曾表示，中国经济不平衡、不协调、不可持续。人口结构从人口红利到人口不足，也是个很慢的、逐渐变化的过程。中产阶级陷阱也是个长期存在的问题。这些问题过去就存在，习近平的前任都未能解决。"

曾锐生教授说："他（指习近平）以为他可以实现房地产市场的'软着陆'，但看看现在的情况。他以为可以增加监管，同时让民营企业保持创新和领先，但看看阿里巴巴、腾讯和其它公司。"

各大民营企业的处境似乎都不乐观。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



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